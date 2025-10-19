HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công xây dựng sân vận động 60.000 chỗ ngồi tại Hưng Yên

Tr.Đức

(NLĐO) - Sân vận động PVF với sức chứa 60.000 chỗ ngồi, lớn nhất và hiện đại nhất Việt Nam, được khởi công xây dựng tại tỉnh Hưng Yên

Sáng 19-10, tại tỉnh Hưng Yên, Bộ Công an tổ chức lễ khởi công xây dựng Sân vận động PVF có sức chứa 60.000 chỗ ngồi, ứng dụng công nghệ mái vòm hiện đại nhất Việt Nam, tiên tiến hàng đầu thế giới. Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và thực hiện nghi thức khởi công công trình.

Tổng Bí thư Tô Lâm khởi công xây dựng sân vận động PVF hiện đại nhất Việt Nam - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các cầu thủ Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF tại lễ khởi công. Ảnh: TTXVN

Sân vận động nằm trong lòng Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF, tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên do Bộ Công an làm chủ đầu tư và Công ty CP Vinhomes thuộc Tập đoàn Vingroup là tổng thầu xây dựng.

Sân có diện tích hơn 55.000 m2, sức chứa 60.000 chỗ ngồi, bao gồm 4 khán đài chính A, B, C, D và các khu chuyên môn: kỹ thuật, an ninh, trung tâm điều hành phát sóng, báo chí, khu cầu thủ, khu VIP, dịch vụ - ẩm thực. Cùng với đó, sân vận động có quảng trường ngoài trời và bãi đỗ xe hiện đại rộng 18 ha. Đặc biệt, sân vận động được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA, đủ điều kiện đăng cai các trận đấu World Cup và giải đấu khu vực.

Phần mái che sử dụng vật liệu PTFE tiên tiến, chống hấp thụ nhiệt, ngăn tia UV và giảm tiếng ồn, giúp không gian bên trong thoáng mát, tiết kiệm năng lượng và duy trì độ bền vượt trội theo thời gian.

Mặt sân sử dụng công nghệ cỏ mô-đun hybrid - kết hợp giữa cỏ tự nhiên và sợi nhân tạo, giúp tăng độ bền, thoát nước nhanh, chịu tải trọng lớn, bảo trì thuận tiện. Mỗi tấm cỏ có thể tháo lắp độc lập, dễ dàng thay thế hoặc di chuyển, giúp công năng của sân chuyển đổi linh hoạt cho các hoạt động từ thi đấu thể thao chuyên nghiệp đến các sự kiện văn hóa xã hội cấp quốc gia và quốc tế…

Tổng Bí thư Tô Lâm khởi công xây dựng sân vận động PVF hiện đại nhất Việt Nam - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tới dự lễ khởi công xây dựng sân vận động PVF. Ảnh: PVF

Sân vận động được tích hợp hệ thống màn hình LED cỡ lớn, âm thanh - ánh sáng hiện đại phục vụ truyền hình trực tiếp, mang lại trải nghiệm thị giác sống động cho khán giả.

Sân vận động PVF khi hoàn thành sẽ không chỉ trở thành "ngôi nhà chung" của các thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam, mà còn là trung tâm huấn luyện - thi đấu quy mô lớn của lực lượng Công an nhân dân, phục vụ công tác rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe và tinh thần chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết lễ khởi công xây dựng sân vận động là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, của lực lượng Công an nhân dân; đồng thời, là bước cụ thể hóa, triển khai phong trào thi đua "Ba Nhất" - kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII.

Tổng Bí thư Tô Lâm khởi công xây dựng sân vận động PVF hiện đại nhất Việt Nam - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng sân vận động PVF. Ảnh: PVF

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, dự án xây dựng sân vận động PVF nằm trong tổ hợp thể thao Công an Nhân dân, là một thiết chế văn hóa thể thao quan trọng, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đỉnh cao của thể thao Công an nhân dân nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung. Công trình được kỳ vọng tạo thêm động lực góp phần phát triển con người Việt Nam toàn diện, đóng góp vào mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng theo chủ trương của Đảng.

"Đây cũng sẽ là nơi để người dân có điều kiện tham gia các hoạt động thể chất, nâng cao sức khỏe, đưa phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại trở thành thói quen, nếp sống thường nhật. Qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an nhân dân với nhân dân" - Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm khởi công xây dựng sân vận động PVF hiện đại nhất Việt Nam - Ảnh 4.

Phối cảnh sân vận động PVF. Ảnh: PVF

Tại buổi lễ, ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch Công ty CP Vinhomes, cho biết sân vận động PVF được định hướng trở thành công trình thể thao Top đầu châu Á, nằm trong quần thể tổ hợp thể thao - dịch vụ 92 ha. Sân có sức chứa 60.000 chỗ ngồi, đạt chuẩn FIFA, đủ điều kiện đăng cai tổ chức các trận đấu quốc tế lớn như World Cup.

Ông Phạm Thiếu Hoa cho biết: "Đây cũng là sân vận động đầu tiên tại Việt Nam được trang bị mái đóng mở tự động hiện đại tham chiếu từ mô hình và công nghệ của sân vận động AT&T (Mỹ), sân vận động có mái đóng mở lớn nhất thế giới hiện nay. Điểm vượt trội khác biệt của Sân vận động PVF là thiết kế mái vòm khổng lồ có thể đóng - mở hoàn toàn chỉ trong khoảng 12-30 phút, công nghệ lần đầu tiên được ứng dụng tại Việt Nam".

"Với ý nghĩa của công trình thể thao trọng điểm này, chúng tôi cam kết triển khai dự án với tinh thần khẩn trương, kỷ luật và trách nhiệm cao nhất. Chúng tôi sẽ huy động nguồn lực tốt nhất, tập trung quản lý chặt chẽ chất lượng, tiến độ và an toàn thi công ở mọi giai đoạn. Từng hạng mục công trình sẽ được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng thiết kế, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đúng quy định của pháp luật. Chúng tôi cũng sẽ đặc biệt chú trọng đến yếu tố bền vững, bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động"- ông Phạm Thiếu Hoa - đại diện nhà tổng thầu xây dựng cam kết.

