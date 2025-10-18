HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm: Tình báo quốc phòng thực hiện tốt vai trò chiến lược

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tình báo quốc phòng tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cơ quan tình báo chiến lược của Đảng, Nhà nước.

Sáng 18-10, Tổng cục Tình báo Quốc phòng (Tổng cục II), Bộ Quốc phòng đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tình báo Quốc phòng Việt Nam (25-10-1945 - 25-10-2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định vai trò Tình báo Quốc phòng trong bảo vệ Tổ quốc - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, phát biểu. Ảnh: TTXVN

Trình bày Diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Trung tướng Trần Công Chính, Tổng cục trưởng Tổng cục II, đã ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của ngành tình báo quốc phòng Việt Nam. Ra đời từ những ngày đầu của chính quyền cách mạng; trưởng thành cùng với sự lớn mạnh của Quân đội và phát triển của đất nước, Tình báo Quốc phòng Việt Nam đã luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Quân đội, dựa vào dân và đi sát địch, liên tục trưởng thành, tiến bộ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả, viết nên những trang sử hào hùng của ngành tình báo quốc phòng Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, khẳng định trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ tình báo quốc phòng đã luôn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với với sự nghiệp cách mạng của Đảng, thầm lặng chiến đấu, chủ động kiên quyết tiến công địch, vững vàng vượt qua mọi thử thách, khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Những cống hiến, hy sinh thầm lặng đó đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng. Những "Anh Bộ đội Cụ Hồ", người chiến sĩ tình báo chiến đấu trên mặt trận tình báo - bằng lòng trung thành, sự trung thực, bằng những cống hiến và hy sinh của mình đã xây dựng, bồi đắp nên tình cảm và sự tin cậy đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân ta.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định vai trò Tình báo Quốc phòng trong bảo vệ Tổ quốc - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống lực lượng Tình báo Quốc phòng Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Thời gian gần đây, Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục II đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt, có nhiều mặt xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm; kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề ra các quyết sách đúng đắn, xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ về chiến lược. Toàn ngành đã thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng, tập trung thực hiện tốt việc củng cố, kiện toàn tổ chức theo hướng "tinh gọn, hiệu quả, đúng chức năng". Đảng bộ Tổng cục luôn trong sạch vững mạnh.

Tổng Bí thư nhận định thế giới hiện đang trong thời kỳ thay đổi có tính thời đại; tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục biến động phức tạp. Trong nước, bên cạnh thuận lợi còn không ít khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao đối với xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có nhiệm vụ của Tình báo Quốc phòng.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định vai trò Tình báo Quốc phòng trong bảo vệ Tổ quốc - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh cho lực lượng Tình báo Quốc phòng Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, Tổng Bí thư yêu cầu tình báo quốc phòng phải không ngừng chăm lo tăng cường tính giai cấp, tính cách mạng, luôn khẳng định là lực lượng tuyệt đối trung thành, đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân; tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cơ quan tình báo chiến lược của Đảng, Nhà nước và cơ quan tình báo chuyên ngành quân sự của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Tình báo Quốc phòng phải phục vụ hiệu quả, đắc lực hơn nữa cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và các ban, bộ, ngành địa phương trong đánh giá, nhận định tình hình, xác định chủ trương, sách lược và xử lý các tình huống; phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động, gìn giữ sự tin cậy đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội với ngành tình báo quốc phòng.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định vai trò Tình báo Quốc phòng trong bảo vệ Tổ quốc - Ảnh 4.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, và các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ngành thường xuyên rà soát tổ chức bộ máy, hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo hướng "tinh gọn, hiệu quả, đúng chức năng"; bảo đảm tính phù hợp ngày càng cao giữa số lượng và chất lượng, giữa các thành phần lực lượng, giữa chức năng nhiệm vụ với quy mô, chất lượng tổ chức và khả năng thực hiện nhiệm vụ, giữa lực lượng thực hiện nhiệm vụ hiện tại với lực lượng kế cận, kế tiếp; xây dựng thế trận tình báo vững chắc, linh hoạt, phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của các phương thức, lực lượng.

Ngành tình báo quốc phòng phải luôn đặt trọng tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tình báo cách mạng, lấy đó làm nền tảng trong xây dựng lực lượng tình báo cách mạng; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có nhãn quan và tư duy nghiệp vụ sắc sảo, trình độ, kiến thức chuyên môn tương xứng với chức trách, nhiệm vụ, có số lượng hợp lý, chất lượng ngày càng cao, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài.

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Tổng cục II, Bộ Quốc phòng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống. Đây là lần thứ 3 Tổng Cục II được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão, lụt tại Thái Nguyên

Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão, lụt tại Thái Nguyên

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão, lụt; thăm hỏi, tặng quà nhân dân bị thiệt hại tại Thái Nguyên

Tổng Bí thư Tô Lâm: Lấy cảm giác an toàn và bình yên của người dân làm thước đo

(NLĐO)- Phải thay đổi triệt để tư duy bằng tinh thần mới. Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dự phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII.

