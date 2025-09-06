HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sáng 6-9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam (7-9-1945 - 7-9-2025) và Lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tới dự buổi lễ. Ảnh: TTXVN

Tham dự buổi lễ có các Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Nên, Thường trực Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Cùng dự có Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; tùy viên quốc phòng, tùy viên quân sự, tùy viên quân chủng các nước tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam- Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam- Ảnh 3.

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định: Sau ngày nước nhà giành được độc lập, để chỉ huy, điều hành lực lượng vũ trang cả nước, ngày 7-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giao nhiệm vụ cho ông Hoàng Văn Thái thành lập Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và sự giúp đỡ tận tình của cấp ủy, chính quyền, nhân dân cả nước, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam đã từng bước trưởng thành và lập nhiều chiến công xuất sắc.

Theo Đại tướng Nguyễn Tân Cương, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam đã tham mưu tổ chức Quân đội theo hình thức "tam tam chế" từ cấp tiểu đội đến cấp đại đoàn (sư đoàn); chú trọng xây dựng, phát triển bộ đội địa phương, dân quân du kích, tích cực huấn luyện, đào tạo cán bộ, từng bước đẩy mạnh vận động chiến, tiến lên tác chiến tập trung quy mô lớn, tổ chức nhiều chiến dịch giành thắng lợi quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động địa cầu".

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam- Ảnh 4.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan Khu trưng bày sản phẩm công nghiệp Quốc phòng. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam- Ảnh 5.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam- Ảnh 6.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan Khu trưng bày ấn phẩm Quốc phòng. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam- Ảnh 7.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam- Ảnh 8.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trình bày diễn văn tại buổi lễ. Ảnh: QĐND

 

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận bản lĩnh, trí tuệ, có phẩm chất đạo đức

Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận bản lĩnh, trí tuệ, có phẩm chất đạo đức

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng bản lĩnh, trí tuệ, có phẩm chất đạo đức.

Tổng Bí thư chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

(NLĐO) - Sáng 4-9, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Tổng Bí thư Tô Lâm: Không gì có thể ngăn chúng ta vươn tới hòa bình, thịnh vượng

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định không gì có thể ngăn chúng ta vươn tới hòa bình, thịnh vượng, dân tộc ta trường tồn, phát triển

