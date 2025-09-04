HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận bản lĩnh, trí tuệ, có phẩm chất đạo đức

Văn Duẩn

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng bản lĩnh, trí tuệ, có phẩm chất đạo đức.

Sáng 4-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện, phương án nhân sự cấp ủy và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Tại buổi làm việc, Bộ Chính trị đã nghe đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương báo cáo việc xây dựng dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự nhiệm kỳ 2025-2030, báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương.

Nhìn chung, dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, khoa học, đúng các quy định và hướng dẫn của Trung ương; nội dung văn kiện đã quán triệt những tư tưởng, quan điểm lớn trong dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng và sát với tình hình thực tiễn của Đảng bộ.

Các Ủy viên Bộ Chính trị đều cơ bản tán thành với dự thảo các văn kiện trình Đại hội của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, cho ý kiến góp ý rất tâm huyết, trách nhiệm, sâu sắc để bổ sung, làm rõ thêm những kết quả nổi bật, những mặt còn hạn chế.

Đồng thời định hướng về phương hướng hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, cơ chế hoạt động trong tổ chức bộ máy mới và đặt ra những yêu cầu chiến lược đối với Đảng bộ, đối với MTTQ và các đoàn thể Trung ương trong giai đoạn mới, trong cơ chế Đảng lãnh đạo - Nhà nước quản lý - Nhân dân làm chủ.

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tiếp thu ý kiến của các Ủy viên Bộ Chính trị, ý kiến góp ý hợp lý của các ban, bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện các văn kiện và phương án nhân sự, tiếp tục chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương - Ảnh 2.
Tổng Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương - Ảnh 3.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm: "Mô hình mới phải tốt hơn mô hình cũ"

Tổng Bí thư nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới cần tập trung tổ chức thực hiện tốt một số nội dung: Tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung, phương thức lãnh đạo hoạt động của MTTQ và các đoàn thể theo hướng thực chất, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, hiểu dân, phục vụ dân. Tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò nòng cốt, trung tâm đoàn kết, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy, tập hợp, phát huy mọi nguồn lực, động lực, sức sáng tạo và tinh thần yêu nước của nhân dân, lan tỏa sức mạnh của nhân dân, những giá trị tốt đẹp trong xã hội để phát triển đất nước.

Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các cơ chế bảo đảm vận hành hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng theo mô hình mới đồng bộ, thông suốt, hiệu quả từ Trung ương tới cơ sở bảo đảm yêu cầu "mô hình mới phải tốt hơn mô hình cũ".

Xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng bản lĩnh, trí tuệ, có phẩm chất đạo đức, kỹ năng vận động quần chúng, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Chủ động tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng thời xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trong các tổ chức, đoàn thể vững mạnh; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, bảo đảm vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân; thúc đẩy cải cách hành chính, xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, kết nối, tương tác rộng rãi, hiệu quả với đoàn viên, hội viên và nhân dân; kết nối giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể với cộng đồng, thúc đẩy dân chủ ở cơ sở.

Đổi mới phương thức truyền thông, nâng cao hiệu quả định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững trận địa tư tưởng trong xã hội, chủ động phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch.

Chủ động tham gia giải quyết các vấn đề lớn của xã hội; khơi dậy mạnh mẽ phong trào đổi mới, sáng tạo trong nhân dân, thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế tư nhân...

Nâng cao chất lượng tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế, chủ động đề xuất, kiến nghị các chủ trương, chính sách, pháp luật sát thực tiễn, gắn kết "Ý Đảng" với "Lòng Dân"…

Tích cực mở rộng hợp tác quốc tế, đối ngoại nhân dân, chủ động kết nối, hợp tác với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nhằm huy động nguồn lực, phát huy vai trò, vị thế của đất nước trên trường quốc tế, lan tỏa hình ảnh, giá trị tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam ra thế giới, góp phần thúc đẩy hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Tin liên quan

Danh sách 33 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành sau sáp nhập

Danh sách 33 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành sau sáp nhập

(NLĐO) - Dưới đây là danh sách Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM và các tỉnh, thành phố sau sắp xếp trên cả nước.

6 nhân sự vừa được hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

(NLĐO) - Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ tư đã tiến hành hiệp thương cử 6 vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch giữ chức Phó Chủ tịch khóa X.

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

(NLĐO) - Ông Đỗ Văn Chiến được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm Tổng Bí thư đại hội đảng Đảng uỷ MTTQ Việt Nam, các đoàn thể Trung ương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo