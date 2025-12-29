Tổng Bí thư Tô Lâm: Đưa dữ liệu trở thành một nguồn lực chiến lược, một loại tài nguyên mới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đưa dữ liệu trở thành một nguồn lực chiến lược, một loại tài nguyên mới

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Trung tâm Dữ liệu quốc gia được xác định là "bộ não", "trái tim" của quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Chiều 29-12, Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm và làm việc tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 (Trung tâm) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Hòa Lạc, TP Hà Nội.

- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, làm việc tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1. Ảnh: TTXVN

Theo báo cáo, Trung tâm Dữ liệu quốc gia thành lập và chính thức ra mắt vào ngày 25-2-2025 được xác định vị trí trung tâm, then chốt, đóng vai trò là "bộ não", "trái tim" của quá trình chuyển đổi số quốc gia. Trong quá trình hoạt động, công tác đầu tư xây dựng hạ tầng Trung tâm đã được triển khai với tinh thần khẩn trương, làm việc liên tục "24/7", "3 ca, 4 kíp", không kể ngày, đêm hay ngày nghỉ và đã tổ chức khai trương Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 vào ngày 18-8-2025...

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết chúng ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới của đất nước. Để hiện thực hoá 2 mục tiêu 100 năm đã đề ra, không còn con đường nào khác là phải tăng tốc, bứt phá mạnh mẽ và phát triển bền vững dựa trên động lực chủ yếu là khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

"Trong phương thức phát triển mới này, dữ liệu đã trở thành một nguồn lực chiến lược, một loại tài nguyên mới, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với năng lực quản trị quốc gia, sức cạnh tranh của nền kinh tế và chất lượng đời sống của nhân dân" - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Trung tâm là nơi lưu trữ dữ liệu, vừa là công cụ để phân tích, khai thác biến dữ liệu thành sản phẩm, dịch vụ phục vụ nhu cầu xã hội. Việc xây dựng Trung tâm không chỉ là xây dựng một công trình kỹ thuật, mà là xây dựng nền tảng hạ tầng dữ liệu tin cậy của quốc gia, là nơi hội tụ, kết nối và lan toả giá trị của dữ liệu, phục vụ hoạch định chính sách, quản lý điều hành, phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Tổng Bí thư: Đưa dữ liệu trở thành một nguồn lực chiến lược, một loại tài nguyên mới - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư nhấn mạnh 3 khó khăn lớn nhất cũng là 3 "điểm nghẽn" phải vượt qua. Đó là, chất lượng dữ liệu chưa đảm bảo yêu cầu: Dữ liệu tại nhiều bộ, ngành đang bị phân tán, chưa được tập hợp và chuẩn hóa về cấu trúc và chất lượng theo tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống", chưa đảm bảo các điều kiện để kết nối, đồng bộ về Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo dựa trên dữ liệu chưa được triển khai đồng bộ. Mức độ tự chủ về công nghệ lõi và nhân lực chất lượng cao còn hạn chế.

Để tiếp tục duy trì giá trị của Trung tâm Dữ liệu quốc gia và thực hiện thành công mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, chuyển đổi từ giai đoạn xây dựng sang giai đoạn khai thác tạo ra giá trị, đóng góp thiết thực vào các mục tiêu phát triển đất nước, Tổng Bí thư đề nghị quán triệt, triển khai thực hiện tốt các định hướng lớn.

"Xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia thực sự trở thành "trái tim" của nền kinh tế dữ liệu, xã hội dữ liệu, là "bộ não" phục vụ trực tiếp, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước và hoạt động của toàn xã hội"- Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Trên cơ sở kết quả xây dựng, hoàn thiện Trung tâm, tiếp tục triển khai các Trung tâm Dữ liệu quốc gia tiếp theo theo kế hoạch, góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng dữ liệu tin cậy quốc gia.

Tổng Bí thư: Đưa dữ liệu trở thành một nguồn lực chiến lược, một loại tài nguyên mới - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư nhấn mạnh đây là công việc "quốc gia", là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị chứ không phải riêng của một cơ quan hay một lực lượng nào. Bộ Công an được giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về dữ liệu và giúp Chính phủ quản lý, vận hành Trung tâm này.

Theo đó, cần đẩy nhanh công tác tạo lập, kết nối dữ liệu, chuẩn hoá, làm sạch, quản trị dữ liệu và khai thác, phát huy giá trị của dữ liệu. Phải hình thành Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia trong Quý I/2026 kết nối các kho dữ liệu liên quan. Đảm bảo tất cả dữ liệu tích hợp tuân thủ nguyên tắc "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, kết nối và dùng chung", khắc phục triệt để tình trạng phân tán, cát cứ dữ liệu.

Cùng với tạo lập dữ liệu, cần đẩy nhanh việc khai thác dữ liệu, sáng tạo giá trị từ dữ liệu. Ứng dụng ngay dữ liệu để triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia trở thành "điểm một cửa số duy nhất" trên nền tảng Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Đảm bảo 100% các dịch vụ công trực tuyến toàn trình đủ điều kiện trong tổng số dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, khẩn trương triển khai đưa vào hoạt động Sàn dữ liệu quốc gia trong Quý II/2026. Hình thành và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo dữ liệu, gắn Trung tâm Dữ liệu quốc gia với nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo, đầu tư, phát triển kinh tế dữ liệu, để dữ liệu thực sự trở thành động lực phát triển mới.

Tập trung nghiên cứu làm chủ các công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, nhất là công nghệ điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối và các nền tảng dữ liệu dùng chung; từng bước nâng cao năng lực tự chủ, giảm phụ thuộc vào nước ngoài, bảo đảm chủ quyền số quốc gia.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh: "Phải đặt yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu ở mức cao nhất". Dữ liệu quốc gia là tài sản chiến lược, gắn liền với chủ quyền quốc gia, an ninh quốc gia và quyền lợi của nhân dân. Vì vậy, an ninh mạng, an ninh thông tin, an ninh dữ liệu phải là yêu cầu xuyên suốt, nghiêm ngặt, mang tính "kỷ luật thép" của lực lượng vũ trang; không được phép có sơ hở, không được phép chủ quan; không đánh đổi an ninh, an toàn lấy tiện lợi hay tốc độ.

Tổng Bí thư yêu cầu đặc biệt coi trọng yếu tố con người. Xây dựng đội ngũ cán bộ Trung tâm Dữ liệu quốc gia vừa giỏi về chuyên môn, vừa vững vàng về bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Có cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhất là nhân sự vận hành tại các vị trí trọng yếu, cốt lõi như tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng. Tăng cường hợp tác quốc tế và với các tập đoàn lớn để chuyển giao công nghệ cốt lõi và xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ.

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Tổng Bí thư dự khai mạc triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã cắt băng khai mạc triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình "Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025"

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Chương trình "Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025" với chủ đề "Việt Nam thịnh vượng".

trung tâm dữ liệu quốc gia chuyển đổi số Bộ Công an Tổng Bí thư
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo