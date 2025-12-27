Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 27-12, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Ảnh: TTXVN

Về dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI có 2.223 đại biểu (gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức) là cá nhân Anh hùng, đại diện các Tập thể Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, các điển hình tiên tiến được phong tặng, suy tôn từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đến nay; người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài có công lao, đóng góp với Việt Nam; đại biểu là Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố.

Đại biểu cao tuổi nhất là bà Nguyễn Thị Bình, 98 tuổi, Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước. Có 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất, cùng 11 tuổi.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI. Ảnh: TTXVN

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2021 - 2025; tôn vinh, biểu dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm tới, tạo khí thế, động lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh giai đoạn 2026 - 2030 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Đại hội sẽ nghe Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2030 và phát biểu của đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hưởng ứng phát động thi đua.

