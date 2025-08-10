HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc

Dương Ngọc

(NLĐO)- Chiều 10-8, tại thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt các thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam và chuyên gia người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Trong chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, chiều 10-8, tại thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt các thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam (VINK) và chuyên gia người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam và chuyên gia người Việt Nam tại Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc từ ngày 10 đến ngày 13-8, theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân. Cuộc gặp mặt các thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam và chuyên gia người Việt Nam tại Hàn Quốc là hoạt động chính thức đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm trong khuôn khổ chuyến thăm.

Trả lời phỏng vấn của báo chí Hàn Quốc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước đến đất nước Hàn Quốc tươi đẹp và mến khách, với tư cách Quốc khách đầu tiên của Chính quyền mới. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Hàn Quốc trên cương vị mới. Điều này thể hiện sự coi trọng và ưu tiên cao độ của lãnh đạo cấp cao hai nước đối với quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.

Sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển, quan hệ Việt-Hàn đã trở thành hình mẫu, phát triển sâu rộng và đạt nhiều thành quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Chuyến thăm Hàn Quốc lần này của Tổng Bí thư là sự khẳng định mạnh mẽ quyết tâm của Việt Nam trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Hàn Quốc, với mong muốn tin cậy chính trị cao hơn, phối hợp chiến lược chặt chẽ hơn, hợp tác thực chất toàn diện hơn và tình cảm hữu nghị giữa người dân hai nước gắn bó hơn.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc- Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN

Đây cũng là dịp quan trọng để Lãnh đạo cao nhất của hai nước trao đổi toàn diện về những biện pháp lớn, xác định ưu tiên và mở ra những hướng hợp tác mới trong các lĩnh vực để tiếp tục đưa quan hệ Việt-Hàn tiến vững, tiến xa trong kỷ nguyên phát triển mới, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước trong bối cảnh thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp, khó dự đoán.

Qua chuyến thăm, Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Chính quyền mới Hàn Quốc tập trung triển khai một số định hướng hợp tác trọng điểm sau:

Một là, tăng cường trao đổi cấp cao, nâng tầm hợp tác trong các lĩnh vực trọng yếu như ngoại giao, quốc phòng, an ninh.

Hai là, nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất, đặc biệt là các lĩnh vực mà Hàn Quốc có thế mạnh và phù hợp với định hướng phát triển mới của Việt Nam như cơ sở hạ tầng, điện tử công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo, đô thị thông minh, tổ hợp công nghiệp chuyên sâu theo chuỗi giá trị, xứng tầm là trụ cột quan trọng hàng đầu của quan hệ song phương.

Ba là, định hình và đưa hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành trụ cột mới trong quan hệ song phương.

Bốn là, thúc đẩy những hướng hợp tác mới, đa dạng hơn về công nghiệp văn hóa, du lịch, lao động, biến đổi khí hậu, giáo dục, y tế và giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc- Ảnh 4.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN

Năm 2024, tổng số người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc là khoảng 320.000 người, tăng 50.000 người so với 2023. Trong đó lưu học sinh là gần 100.000 người, trên 100.000 lao động các loại; trên 40.000 cô dâu lấy chồng Hàn Quốc (không tính số đã nhập quốc tịch Hàn Quốc); số còn lại theo diện hợp tác đầu tư, thăm thân, làm việc ngắn hạn... Hậu duệ dòng họ Lý Hoa Sơn và Lý Tinh Thiện ước khoảng 1.000 người.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tới Seoul, bắt đầu thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tới Seoul, bắt đầu thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc

(NLĐO)- Chiều 10-8, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã tới Seoul, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân lên đường thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc

(NLĐO)- Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tăng cường tin cậy chính trị và nâng tầm hợp tác thực chất Việt Nam - Hàn Quốc, mở ra các lĩnh vực hợp tác mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc từ ngày 10 đến ngày 13-8.

