Tổng Bí thư Tô Lâm kêu gọi đổi mới sáng tạo trong công việc hằng ngày

Ngày 1-10, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo), dự Lễ hưởng ứng Ngày hội đổi mới sáng tạo Quốc gia năm 2025 tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) ở Hòa Lạc, Hà Nội.

Cùng dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lãnh đạo các ban, bộ ngành, địa phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh quốc gia nào đi trước một bước về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo sẽ nắm lợi thế cạnh tranh và tiến nhanh, tiến xa. Trong khi đó, ai chậm đổi mới sẽ bị bỏ lại phía sau.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam không có lựa chọn nào khác ngoài việc coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để đổi mới mô hình phát triển, hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm. Đến 2030, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao. Đến 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Theo Tổng Bí thư, đây không chỉ là nhu cầu khách quan, mà còn là mệnh lệnh của thời đại, quyết định vị thế dân tộc trong thập kỷ tới. Không một quốc gia nào có thể cất cánh với nền khoa học công nghệ thấp kém, hoạt động đổi mới sáng tạo chậm chạp.

Bên cạnh những kết quả tích cực trong thời gian qua, Tổng Bí thư nêu rõ việc phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số còn một số mặt hạn chế như thể chế, chính sách chưa theo kịp thực tiễn. Cùng với đó, mức độ làm chủ công nghệ lõi chưa cao, đầu tư mạo hiểm cho lĩnh vực này chưa được đẩy mạnh, thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao…

Để thúc đẩy các hoạt động về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thời gian tới, Tổng Bí thư yêu cầu phải thống nhất trong nhận thức và hành động, coi đổi mới sáng tạo là sự nghiệp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Cùng với đó, phát triển vững chắc nền tảng khoa học công nghệ, đặc biệt làm chủ các công nghệ lõi, công nghệ nguồn như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng sạch.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan không gian trưng bày tại sự kiện. Ảnh: Nhật Bắc

Theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, cần sớm hoàn thiện thể chế, chính sách vượt trội, khuyến khích nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Trong đó, cần lưu ý đến phát triển các quỹ đầu tư mạo hiểm, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia.

Bên cạnh đó, phát huy ba trụ cột, gồm: Nhà nước kiến tạo thể chế - Viện, trường cung cấp tri thức - Doanh nghiệp làm trung tâm đổi mới sáng tạo, đưa ý tưởng thành sản phẩm, dịch vụ và giá trị kinh tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tinh thần lao động thông minh, sáng tạo là mạch nguồn bất tận của dân tộc ta từ thời dựng nước. Tinh thần này giúp Việt Nam biến khó khăn thành cơ hội, biến tiềm năng thành sức mạnh, vượt qua khó khăn thử thách để có được cơ đồ tiềm lực vị thế như ngày hôm nay. Tổng Bí thư khẳng định không gì có thể ngăn cản Việt Nam vươn mình phát triển giàu mạnh và thịnh vượng.

Tổng Bí thư Tô Lâm kêu gọi người dân đổi mới sáng tạo trong công việc hằng ngày. Theo đó, mỗi công chức cải tiến quy trình, mỗi giáo viên đổi mới phương pháp, mỗi kỹ sư viết thêm dòng mã, mỗi doanh nhân dấn thân thị trường, mỗi bạn trẻ hãy dám thử thách trách nhiệm của bản thân.

"Hãy để mỗi người một ý tưởng hữu ích, mỗi cơ quan một cải tiến cụ thể, mỗi địa phương một sản phẩm dẫn dắt, để cả nước trở thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo"- Tổng Bí thư nêu rõ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn và tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo sâu sắc, sát sao, tâm huyết, tạo động lực của Tổng Bí thư Tô Lâm. Thủ tướng cũng khẳng định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước ta.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và cá nhân căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã giao.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý không cầu toàn, không nóng vội, không hình thức hóa đổi mới sáng tạo; không để rào cản về tư duy đổi mới và hành động quyết liệt trong đổi mới sáng tạo, không để vướng mắc về thủ tục hành chính, không hạn chế không gian đổi mới sáng tạo của bất cứ tập thể và cá nhân nào.

Lãnh đạo Chính phủ cũng đề nghị các đối tác, tổ chức quốc tế hỗ trợ Việt Nam trong chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng chính sách, hạ tầng, nguồn nhân lực, tài chính, chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp…

Đối với thế hệ trẻ, các bạn sinh viên, học sinh, Thủ tướng nhấn mạnh thêm 3 tiên phong: Tiên phong gương mẫu đi đầu trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiên phong gương mẫu đi đầu vượt qua giới hạn bản thân để luôn luôn đổi mới sáng tạo mọi lúc, mọi nơi, mọi việc, mọi hoàn cảnh; tiên phong gương mẫu đi đầu chạy đua với thời gian, phát triển trí tuệ, quyết đoán, quyết liệt trong đổi mới sáng tạo.

Năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 1-10 hàng năm là Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia. Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia năm nay có chủ đề "Đổi mới sáng tạo toàn dân - Động lực phát triển quốc gia".





