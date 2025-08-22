Tại diễn đàn Tổng Biên tập "Nghị quyết 57 về đổi mới sáng tạo: Thời cơ vàng cho báo chí phát triển đột phá" do Báo Nhà báo và Công luận dưới sự chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chiều 22-8, tại TP Hải Phòng, Tiến sĩ Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, nêu rõ: "Chuyển đổi số không còn là khái niệm xa lạ mà là một hành trình sống còn. Nếu mình không kịp chuyển đổi theo thì chắc chắn sẽ bị bỏ lại phía sau".

Tiến sĩ Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, tham luận tại diễn đàn

Tiến sĩ Tô Đình Tuân cho biết bắt nhịp xu hướng phát triển của báo chí thế giới, Báo Người Lao Động đã sớm ra mắt phiên bản điện tử` từ năm 2001, mở ra thời kỳ tiếp cận độc giả qua môi trường số. Đến năm 2021, Ban Biên tập Báo Người Lao Động xác định chuyển đổi số báo chí là nhiệm vụ cấp thiết, trọng tâm hàng đầu.

"Khi bắt đầu nói đến chuyển đổi số, Báo Người Lao Động đối mặt với nhiều khó khăn như thiếu tiền, thiếu nhân lực, công nghệ hạn chế. Nếu đợi đủ điều kiện mới làm thì chắc sẽ không bao giờ bắt tay vào được. Vì vậy, chúng tôi chọn cách bắt đầu từ những việc dễ trước, cái khó để sau"- nhà báo Tô Đình Tuân cho biết.

Theo Tiến sĩ Tô Đình Tuân, từ năm 2021, Ban Biên tập Báo Người Lao Động đã tập trung vào việc thống nhất nhận thức, nâng cao kiến thức cho toàn bộ đội ngũ. Sau vài năm, những kết quả tích cực đã hiện hữu rõ rệt: Từ việc xuất bản báo chí mà không cần gặp nhau trực tiếp, đến việc mở rộng kênh mạng xã hội và sản xuất hơn 400 tác phẩm báo chí chất lượng cao.

Toàn cảnh diễn đàn

Đặc biệt, Báo Người Lao Động coi trọng việc bảo vệ sản phẩm báo chí như bảo vệ tài sản trí tuệ - một phần quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số. "Chúng tôi không kể câu chuyện này để đánh bóng thành tích, mà để cùng chia sẻ kinh nghiệm thực tế, để tất cả cùng nhau tiến lên trên hành trình sắp tới" - Tổng Biên tập Báo Người Lao Động bày tỏ.

Điểm khác biệt trong cách tiếp cận của Báo Người Lao Động là coi chuyển đổi số là một quá trình tổng thể, không chỉ dừng lại ở việc áp dụng công nghệ, mà bao gồm cả việc đổi mới tư duy, tái cấu trúc mô hình tổ chức và quản lý, cải tiến phương thức vận hành và sáng tạo trong cách tiếp cận độc giả. Trách nhiệm chuyển đổi số được giao cụ thể đến từng phòng, ban, chi bộ, gắn với chỉ tiêu KPI rõ ràng; kết quả này trở thành một tiêu chí quan trọng trong công tác thi đua - khen thưởng đối với từng tập thể và cá nhân. Qua đó, Báo Người Lao Động đã đạt được một số kết quả nổi bật trong chuyển đổi số, khẳng định vị thế tiên phong trong chuyển đổi số báo chí tại TP HCM.

Tiến sĩ Tô Đình Tuân nhấn mạnh: Muốn chuyển đổi số thành công, trước tiên phải có "con người chuyển đổi số"; nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng tiên quyết để công tác chuyển đổi số thành công. Nhận thức rõ điều này, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Người Lao Động đã huy động toàn thể Đảng bộ, các đoàn thể vào cuộc, cùng lan tỏa đến từng viên chức, người lao động trong cơ quan. Làm sao để mỗi con người của Báo Người Lao Động đều hình dung và hiểu được chuyển đổi số là gì, vì sao phải chuyển đổi số... Về công tác Đảng, Đảng bộ đã tổ chức các buổi sinh hoạt Đảng với chủ đề về chuyển đổi số để nâng cao nhận thức của đảng viên là đội ngũ nòng cốt, mời chuyên gia trao đổi kinh nghiệm về thu phí nội dung, phân công nhân sự tham gia các khóa đào tạo do Google tổ chức, tập huấn về trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số của Cục Báo chí và nhiều khóa học về chuyển đổi số, ứng dụng AI vào công việc báo chí - do Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông Việt Nam phối hợp với Báo Người Lao Động mở lớp.

Về đầu tư cơ sở vật chất, dù trong bối cảnh kinh tế khó khăn, Báo Người Lao Động vẫn dành nguồn lực nâng cấp trang thiết bị phục vụ tác nghiệp và quản trị. Cụ thể, đã trang bị máy tính cấu hình mạnh, máy quay, flycam; mua phần mềm bản quyền bảo mật và các công cụ hỗ trợ chuyên môn. Ban Biên tập chủ trương ưu tiên đầu tư cho những bộ phận thật sự cần thiết, lựa chọn giải pháp mua sắm tiết kiệm nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả, đáp ứng đầy đủ yêu cầu công việc.

Về công tác tòa soạn, Báo Người Lao Động đã số hóa toàn diện quy trình sản xuất báo in nhờ các phần mềm và ứng dụng cho các khâu xuất bản. Từ năm 2021 bắt đầu thử nghiệm, đến đầu năm 2022, tòa soạn đã thay đổi hoàn toàn quy trình làm báo in truyền thống, thay vào đó toàn bộ ê-kip làm việc từ xa, không cần đến tòa soạn nhưng vẫn bảo đảm an ninh an toàn thông tin, chất lượng và tiến độ xuất bản. Tích hợp báo điện tử, mạng xã hội với báo in qua mã QR. Tòa soạn tiếp tục cải tiến báo điện tử, ứng dụng chuyên sâu trí tuệ nhân tạo (AI) vào nhiều khâu sản xuất nội dung (giọng đọc nhân tạo, phần mềm nhận diện lỗi chính tả, theo dõi xu hướng người dùng và một số ứng dụng khác) và ra mắt trang AI 365.

Cùng với đó, tòa soạn đẩy mạnh sử dụng các nền tảng số để phân phối các sản phẩm báo chí. Điều này được thể hiện trong 5 năm trở lại đây, Báo đã và đang tích cực sản xuất đưa các sản phẩm báo chí trên hệ sinh thái số từ báo điện tử, mạng xã hội (YouTube, Facebook, TikTok, Zalo). Từ những nỗ lực đó, báo điện tử Người Lao Động đứng thứ 2 trong các cơ quan báo đài/tạp chí của TP HCM với số người truy cập vào báo điện tử.

Quang cảnh diễn đàn

Báo Người Lao Động hiện có 22 kênh mạng xã hội với số lượng theo dõi, tương tác lớn, cụ thể: 10 kênh Facebook với số tài khoản theo dõi (follower) là hơn 652.600 tài khoản và hơn 219.500 lượt thích (tương tác); 7 kênh Youtube với hơn 1.054.343 lượt đăng ký theo dõi (subscribers) và hơn 623.000.000 lượt xem; 4 kênh Tik Tok với hơn 1.580.000 tài khoản theo dõi (follower) và hơn 19.847.000 lượt thích (tương tác); 1 kênh Zalo với số lượng 60-80 tin-bài xuất bản mỗi ngày (các số liệu tính trong tháng 7-2025). Trong đó, Kênh Youtube Báo Người Lao Động trên đã đạt "nút vàng" với hơn 1 triệu lượt đăng ký theo dõi.

Báo Người Lao Động là cơ quan báo in đầu tiên tại Việt Nam và cơ quan báo chí đầu tiên ở khu vực phía Nam triển khai mô hình thu phí nội dung qua chuyên mục "Dành cho bạn đọc VIP", vào ngày 22-7-2022.

Không chỉ về mặt nội dung, Báo Người Lao Động còn tích cực ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công tác hỗ trợ, phục vụ của khối trị sự và hoạt động tài chính - kinh doanh với việc ứng dụng AI vào xây dựng hồ sơ mời quảng cáo, tài trợ; soạn thảo văn bản, tổng hợp phân tích hồ sơ nhân sự, hành chính và kinh tế báo chí; áp dụng hệ thống văn phòng điện tử và chữ ký số trong công tác quản trị hành chính.

Từ những nỗ lực nêu trên, năm 2023, Báo Người Lao Động được xếp vào tốp 10 cơ quan báo chí toàn quốc chuyển đổi số Xuất sắc - xếp theo Tiêu chí về trưởng thành chuyển đổi số báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện; dẫn đầu tốp 5 các cơ quan báo địa phương về thành tích chuyển đổi số với mức độ xuất sắc.