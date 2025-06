Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Sáng 16-6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác của Trung ương tới thăm và làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tình hình, kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương; công tác triển khai Đại hội Đảng các cấp, việc sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương; công tác quốc phòng - an ninh, nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, tình hình và kết quả công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, việc xử lý ô nhiễm môi trường...

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác của Trung ương tới thăm và làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Tham gia đoàn công tác Trung ương có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc.

Tham dự hội nghị còn có các Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an...

Về phía TP Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh…

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Phát biểu gợi mở tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Hà Nội - thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia cần phải rà soát, đánh giá toàn diện tình hình phát triển kinh tế - xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế, từ đó đề ra những đột phá chiến lược mới, tạo bước chuyển căn cơ để Hà Nội thực sự bứt phá, vươn lên giữ vai trò dẫn dắt trong sự nghiệp phát triển chung của đất nước.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư cũng lưu ý trong quá trình sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp ở TP Hà Nội, điều quan trọng hàng đầu là phải giữ gìn sự đoàn kết nội bộ, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ.

Đồng bào và nhân dân thủ đô luôn tin tưởng, ủng hộ các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, để việc triển khai đạt hiệu quả cao, phải đặc biệt coi trọng công tác cán bộ, bởi đây là mấu chốt quyết định sự thành công hay thất bại.

Tổng Bí thư chỉ rõ trong quá trình triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, phải tiến hành đúng quy định, đúng quy trình, đặt lợi ích chung lên trên hết. Vừa qua, nhiều cán bộ đã tự nguyện nghỉ công tác, không đòi hỏi quyền lợi, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao vì sự nghiệp chung. Đó là những tấm gương tiêu biểu về sự hy sinh, cống hiến thầm lặng, mà toàn Đảng, toàn dân đều trân trọng và ghi nhận.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Viết Thành

Tổng Bí thư cũng nêu 3 yêu cầu trọng yếu TP Hà Nội cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới. Để tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, TP Hà Nội cần tập trung lãnh đạo tốt việc tổ chức đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là đại hội cấp cơ sở để tiến tới tổ chức thành công đại hội Đảng bộ thành phố. Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, phải được chuẩn bị chu đáo, công phu, dân chủ và đúng Điều lệ Đảng.



Tổng Bí thư nhấn mạnh phải giữ vững sự ổn định, đoàn kết nội bộ. Dù triển khai bất kỳ nhiệm vụ nào, thành công chỉ đến khi có sự đồng thuận, nhất trí trong nội bộ và sự ủng hộ của nhân dân. Trong bối cảnh thời gian không còn nhiều, tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm phải được hoàn thành một cách xuất sắc và toàn diện.

TP Hà Nội phải chú trọng gìn giữ nếp sống, phong cách, văn hóa người Tràng An thanh lịch, văn minh, đồng thời phải có bước chuyển mạnh mẽ về diện mạo đô thị, trong đó vấn đề môi trường và bộ mặt thủ đô cần được quan tâm đặc biệt, làm sao để Hà Nội xứng đáng là trung tâm tiêu biểu của đất nước.

Tổng Bí thư khẳng định Trung ương đã và đang chỉ đạo quyết liệt trên nhiều lĩnh vực, song đối với Hà Nội, cần tập trung cao độ vào 2 nhiệm vụ lớn: Một là sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền đô thị 2 cấp; hai là chuẩn bị thật tốt cho đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV - những tiền đề then chốt để đưa Hà Nội phát triển bền vững, đi đầu trong đổi mới, giữ vững vị thế "đầu tàu" về mọi mặt của cả nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác của Trung ương và lãnh đạo TP Hà Nội. Ảnh: Viết Thành

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh cùng các đại biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN