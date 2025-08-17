HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm: Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải thấm nhuần quan điểm "Nhân dân là gốc"

Nguyễn Hưởng

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh mỗi chiến sĩ công an phải thấm nhuần quan điểm "Nhân dân là gốc", đặt lợi ích của quốc gia dân tộc, của nhân dân lên trên hết

Sáng 17-8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2025) và trao tặng Huân chương Sao Vàng lần thứ 5 cho lực lượng Công an nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và đọc Diễn văn kỷ niệm.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải thấm nhuần quan điểm "Nhân dân là gốc"- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm đọc Diễn văn tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Nhật Bắc

Tham dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư; Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; đại biểu lãnh đạo Công an, Cảnh sát, An ninh, Nội vụ các nước láng giềng, các nước ASEAN và một số nước có quan hệ hữu nghị; Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao và đại diện An ninh, Cảnh sát một số nước; Trưởng đại diện một số tổ chức quốc tế tại Hà Nội... tham dự Lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải thấm nhuần quan điểm "Nhân dân là gốc"- Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

Đọc Diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh 80 năm, một chặng đường đủ dài để khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, sự trưởng thành vượt bậc của lực lượng Công an nhân dân dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện, trực tiếp của Đảng; sự quản lý thống nhất của Nhà nước; sự đùm bọc, chở che, giúp đỡ của nhân dân. Từ những ngày đầu giành chính quyền, khi bộ máy cách mạng còn rất non trẻ, lực lượng Công an đã trở thành "lá chắn thép" bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ thành quả của nhân dân. Qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ mà oanh liệt, Công an nhân dân đã cùng toàn dân, toàn quân đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của kẻ thù, giữ vững hậu phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc.

Sau ngày đất nước thống nhất, đặc biệt trong suốt 40 năm đổi mới, hội nhập và phát triển, Công an nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ Tổ quốc trong thời bình: kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tội phạm; giữ gìn trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an ninh chính quyền, an ninh chế độ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh mạng, an ninh con người; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ; kịp thời ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ Công an luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân; luôn khắc ghi và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; luôn coi "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất".

Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta càng thấm thía chân lý lớn lao: sức mạnh bảo vệ Tổ quốc bắt nguồn từ nhân dân, vì nhân dân, dựa vào nhân dân; "thế trận lòng dân" là nền tảng, là điểm tựa bền vững nhất; "thế trận an ninh nhân dân" gắn chặt chẽ với "thế trận quốc phòng toàn dân" tạo thành bức trường thành bất khả xâm phạm trước mọi nguy cơ, thách thức. Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc suốt 20 năm qua đã trở thành một sáng kiến chính trị - xã hội giàu sức sống, thấm sâu vào đời sống cộng đồng, khơi dậy tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân, làm cho mỗi gia đình, mỗi tổ dân phố, mỗi làng xóm, thôn bản, mỗi cơ quan, mỗi doanh nghiệp trở thành một "pháo đài" vững chắc về an ninh trật tự.

"Trong chiều dài lịch sử Công an nhân dân, có biết bao câu chuyện xúc động về người chiến sĩ Công an nhân dân: những đối đầu căng thẳng với các thế lực chống phá Cách mạng, chống phá chính quyền, phá hoại tình đoàn kết quân dân, những đêm trắng mật phục giữa rừng sâu, nơi biên ải; những bước chân lặng lẽ giữa phố phường đông đúc, nhộn nhịp; những giây phút đối mặt hiểm nguy để kịp thời cứu dân trong lũ dữ, cháy nổ; những cuộc truy bắt tội phạm căng thẳng đến nghẹt thở; những đêm thâu miệt mài dò tìm chứng cứ ở những tập hồ sơ vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những vụ án kinh tế phức tạp; những giờ phút "đấu trí" trên không gian mạng để bảo vệ chủ quyền số, chủ quyền quốc gia trong "thế giới phẳng". Đằng sau mỗi chiến công là trí tuệ và mồ hôi, là kỷ luật và ý chí, là tình đồng chí, đồng đội, là tình người với người. Đằng sau mỗi tấm Huân chương là những tháng ngày xa cách, là đội nắng phơi sương, là những vết thương chưa kịp lành, là những mái nhà, những đứa trẻ lặng thầm chờ đợi cha, mẹ trở về" - Tổng Bí thư xúc động ghi nhận, biểu dương.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải thấm nhuần quan điểm "Nhân dân là gốc"- Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tại Lễ kỷ niệm

Trước bối cảnh thế giới và khu vực hiện nay tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ cần nhanh chóng xây dựng Công an nhân dân thật sự "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại", vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tinh thông về nghiệp vụ, pháp luật và công nghệ; có kỷ luật sắt, kỷ cương nghiêm; có bản lĩnh thép, trái tim ấm; luôn sẵn sàng "vì nước quên thân, vì dân phục vụ"; chủ động trong thực hiện chức năng nhiệm vụ với tinh thần "đi trước mở đường", "đổi mới sáng tạo".

Đứng trước cánh cửa của kỷ nguyên phát triển mới vì một đất nước hòa bình, ổn định; một xã hội phát triển nhanh, bền vững; vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc, yên bình của nhân dân, Tổng Bí thư yêu cầu lực lượng Công an nhân dân tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

"Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thấm nhuần quan điểm "Nhân dân là gốc", đặt lợi ích của quốc gia dân tộc, của nhân dân lên trên hết, trước hết; phải thực sự nêu gương về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong công tác; nói đi đôi với làm, làm việc gì chắc việc đó, hiệu quả, thiết thực"- Tổng Bí thư nêu rõ.

Tổng Bí thư Tô Lâm đặc biệt nhấn mạnh việc giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội là điều kiện tiên quyết để thực hiện khát vọng và mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xây dựng Việt Nam hùng cường vào giữa thế kỷ XXI. Trong hành trình ấy, lực lượng Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt, là "lá chắn" và "thanh kiếm" bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân.

"Lá chắn chỉ thật vững khi được rèn luyện bởi kỷ luật nghiêm minh, đạo đức trong sáng, lý tưởng vững vàng; khi được nâng đỡ bởi niềm tin của dân, khi được dẫn dắt bởi trí tuệ tập thể và bản lĩnh chính trị của Đảng. "Thanh kiếm" chỉ thật sắc khi được tôi luyện trong thực tiễn gian khó, khi được mài giũa bởi khoa học - công nghệ hiện đại, khi được soi sáng bởi lương tri và công lý" - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định từ thực tiễn phong phú của 80 năm qua, chúng ta có quyền tự hào nhưng không được chủ quan; có quyền nhìn lại để tri ân nhưng phải nhìn về phía trước để hành động. Mỗi bài học đều cần được hệ thống hóa, chuẩn hóa; mỗi kinh nghiệm đều phải được số hóa, chia sẻ; mỗi mô hình hay, cách làm tốt cần được nhân rộng. "Sự liêm chính và kỷ luật là "xương sống" của lực lượng; sự chuyên nghiệp và hiện đại là "cơ bắp" của lực lượng; sự nhân văn và gần dân là "trái tim" của lực lượng. Khi xương sống thẳng, cơ bắp khỏe và trái tim ấm, chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách, hoàn thành mọi nhiệm vụ" - Tổng Bí thư nêu rõ.

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ ra 8 bài học kinh nghiệm của lực lượng Công an nhân dân

Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ ra 8 bài học kinh nghiệm của lực lượng Công an nhân dân

(NLĐO)- Tại buổi gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao Công an nhân dân.

80 năm - Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Chủ tịch nước Lương Cường biểu dương lực lượng Công an nhân dân

(NLĐO)- Chủ tịch nước Lương Cường biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích to lớn của lực lượng Công an nhân dân.

