Tổng Bí thư Tô Lâm sắp thăm chính thức Anh

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Keir Starmer, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland từ ngày 28 đến 30-10.

Việt Nam và Anh thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 11-9-1973. Hai nước ký Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh vào tháng 9-2010. Hai bên đã ra Tuyên bố chung mới về Đối tác chiến lược ngày 30-9-2020 với 7 lĩnh vực hợp tác ưu tiên và khẳng định hai bên hướng tới nâng quan hệ lên mức cao hơn trong 10 năm tới.

Thương mại Việt Nam và Anh đạt mức cao nhất từ trước tới nay. Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 8,424 tỉ USD. Kim ngạch thương mại 8 tháng đầu năm 2025 đạt 6,1 tỉ USD.

Về đầu tư, theo số liệu của Bộ Công Thương, tính đến hết tháng 8-2025, Anh có gần 606 dự án còn hiệu lực đầu tư vào Việt Nam, với tổng số vốn đăng ký đạt khoảng 4,65 tỉ USD. Việt Nam có 16 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 37,6 triệu USD sang Anh.

Anh là một trong những nhà tài trợ hàng đầu của Việt Nam (50 triệu Bảng Anh/năm cho giai đoạn 2006 - 2010). Hiện tại, Anh thúc đẩy các hoạt động hợp tác với Việt Nam thông qua các quỹ hợp tác tại khu vực ASEAN của Anh như Quỹ Thịnh vượng, Quỹ Newton và một số quỹ khác...

Anh chú trọng phát triển hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo với sự hiện diện của Hội đồng Anh tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM.

Anh là một trong những đối tác có hoạt động hợp tác thường xuyên và sôi động nhất với Việt Nam trong lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậu và triển khai các kết quả tại Hội nghị COP26. Tại cuộc họp tháng 3-2022 tại Đức, các Bộ trưởng G7 đã quyết định thông qua đề xuất của Anh về việc ủng hộ một thỏa thuận Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng giữa G7 và Việt Nam (JETP).

Hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực bán dẫn có nhiều dư địa và mang lại tiềm năng to lớn. Anh cam kết hợp tác lâu dài thông qua sự hiện diện các tập đoàn công nghệ và học thuật hàng đầu như ARM, Oxford Instruments, Renishaw và Đại học Liverpool. Về phía Việt Nam có Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, FPT Semiconductor và CT Semiconductor cũng đã trình bày kế hoạch tham gia sâu hơn và chuỗi giá trị toàn cầu.

Hiện có khoảng 110.000 người Việt ở Anh, bao gồm cả 12.000 học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh. 90% sống tập trung tại các thành phố lớn như London, Birmingham, Manchester…