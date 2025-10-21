HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb

Dương Ngọc

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Alexander Stubb đã trao đổi về những định hướng chiến lược lớn nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ.

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Phần Lan, ngày 21-10, ngay sau Lễ đón được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Alexander Stubb.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Alexander Stubb. Ảnh: TTXVN

Đánh giá cao chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Phần Lan kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao - dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước, Tổng thống Alexander Stubb khẳng định Phần Lan luôn coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam, đối tác thương mại quan trọng nhất của Phần Lan ở khu vực Đông Nam Á.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Phần Lan; ghi nhớ sự hỗ trợ của Phần Lan dành cho Việt Nam trong công cuộc tái thiết, phát triển đất nước và bày tỏ mong muốn Phần Lan tiếp tục là đối tác, là bạn đồng hành tin cậy trong kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực trong quan hệ song phương thời gian qua, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Alexander Stubb đã trao đổi về những định hướng chiến lược lớn nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ tương xứng với tầm vóc hiện có. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong các lĩnh vực hai bên cần đẩy mạnh phát triển trong thời gian tới như kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh, hợp tác biển bền vững, chuyển đổi số, môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu...

Hai bên nhất trí khai thác hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên đẩy mạnh quảng bá, tìm kiếm cơ hội hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực nông sản, hàng tiêu dùng...

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam luôn hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Phần Lan đầu tư vào Việt Nam và sẵn sàng cùng Phần Lan làm cầu nối tiếp cận thị trường Liên minh châu Âu (EU) cũng như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), qua đó thúc đẩy hợp tác Việt Nam - EU, Phần Lan - ASEAN phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị phía Phần Lan có tiếng nói thúc đẩy 7 nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) cũng như thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Phần Lan khuyến khích các doanh nghiệp nước này đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực Phần Lan có thế mạnh như công nghệ xanh, công nghệ chế biến, chuyển đổi năng lượng, dịch vụ hậu cần….

Tổng thống Alexander Stubb khẳng định Phần Lan sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực mà Phần Lan có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như kinh tế tuần hoàn, lâm nghiệp, khoa học - công nghệ, giáo dục đào tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Đáp lại đánh giá cao của Tổng thống Phần Lan đối với hội nhập và đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở sở tại, Tổng Bí thư Tô Lâm chân thành cảm ơn Nhà nước và nhân dân Phần Lan đã luôn dành sự quan tâm, hỗ trợ để cộng đồng người Việt Nam tại Phần Lan sinh sống, học tập, làm việc ổn định. Tổng Bí thư bày tỏ mong muốn Phần Lan tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để cộng đồng người Việt Nam tiếp tục hội nhập và đóng góp hiệu quả vào xã hội sở tại, làm cầu nối quan trọng thúc đẩy tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Alexander Stubb hội đàm. Ảnh: TTXVN

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có các vấn đề an ninh khu vực, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và thế giới; ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, kêu gọi kiềm chế và chấm dứt xung đột. Về vấn đề Biển Đông, hai bên ủng hộ quan điểm chung của ASEAN về tự do hàng hải và hàng không, giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, qua đó đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Việt Nam và Phần Lan đã ra Tuyên bố chung về việc hai Bên chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam - Phần Lan lên Đối tác Chiến lược, đánh giá cao những thành tựu quan trọng của quan hệ hai nước, khẳng định các nguyên tắc, đề ra những định hướng lớn để đẩy mạnh và tăng cường hợp tác, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược Việt Nam - Phần Lan vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững tại mỗi khu vực và trên thế giới.

Ký kết các văn kiện hợp tác Việt Nam - Phần Lan

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Alexander Stubb đã chứng kiến Lễ ký kết các văn kiện hợp tác song phương Việt Nam - Phần Lan: Bản ghi nhớ về hợp tác song phương trong lĩnh vực môi trường, đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Môi trường Phần Lan; Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngoại giao Phần Lan về việc hỗ trợ và thúc đẩy công tác chuẩn bị và triển khai các dự án được tài trợ theo Chương trình đầu tư công của Phần Lan; Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Cơ quan tín dụng xuất khẩu Phần Lan.


Tổng Bí thư Tô Lâm Tổng Bí thư Tô Lâm thăm phần lan
