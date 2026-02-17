HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có chuyến công tác tại Mỹ

Dương Ngọc

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có chuyến công tác tại Mỹ, dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza.

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có chuyến công tác tại Mỹ, dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza từ ngày 18 đến ngày 20-2-2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có chuyến công tác tại Mỹ - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, trong những năm gần đây, khu vực Trung Đông tiếp tục là một trong những điểm nóng phức tạp và dai dẳng với các cuộc xung đột vũ trang kéo dài, nhất là xung đột Israel - Palestine, gây ra hậu quả nghiêm trọng về nhân đạo, kinh tế và an ninh khu vực. Các nỗ lực hòa giải và can dự quốc tế, dù được triển khai với quy mô lớn, vẫn chưa tạo được một cơ chế hiệu quả, bền vững, có khả năng vừa thúc đẩy chấm dứt xung đột, vừa tổ chức tái thiết hậu chiến một cách toàn diện và dài hạn.

Trong bối cảnh đó, ngày 30-9-2025, gần 2 năm sau khi cuộc xung đột giữa Israel và Lực lượng Hamas bùng phát, gây ra một trong những thảm họa nhân đạo lớn nhất trong lịch sử hiện đại cho người dân Palestine, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất Kế hoạch Hòa bình gồm 20 điểm. Ngày 9-10-2025, Israel và Lực lượng Hamas đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn "giai đoạn một" theo Kế hoạch Hòa bình. Ngày 17-11-2025, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã bỏ phiếu thông qua Nghị quyết 2803 (2025): Nhất trí thông qua Kế hoạch Hòa bình của Tổng thống Donald Trump; Hoan nghênh việc thành lập Hội đồng Hòa bình như một cơ chế chuyển tiếp để quản lý quá trình tái thiết tại dải Gaza; Sự hiện diện dân sự, an ninh (tại Dải Gaza) được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho phép sẽ có thời hạn đến ngày 31-12-2027. Ngày 22-1-2026, Tổng thống Donald Trump đã chủ trì Lễ ký Hiến chương Hội đồng Hòa bình tại Davos, Thụy Sỹ. Phía Mỹ dự kiến tổ chức hội nghị lãnh đạo đầu tiên và cũng là hội nghị gây quỹ cho công cuộc tái thiết Dải Gaza vào ngày 19-2-2026.

Kế hoạch Hòa bình và Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Donald Trump đề xuất được xem là sáng kiến khả thi nhất kể từ khi xung đột bùng phát tại Dải Gaza (10-2023), tạo điều kiện cho các bên liên quan đối thoại, đàm phán tiến tới việc chấm dứt xung đột, hướng đến giải pháp hòa bình bền vững cho khu vực. Đến nay, đa số các nước được mời đã nhận lời tham gia Hội đồng Hòa bình, bao gồm cả các nước ký Hiến chương Hội đồng Hòa bình tại Davos, nhằm thể hiện sự ủng hộ và cam kết chính trị, song đang ở giai đoạn tìm hiểu xây dựng kế hoạch triển khai, chưa đưa ra các cam kết đóng góp, tham gia cụ thể.

Về sự tham gia của Việt Nam, ngày 16-1-2026, Tổng thống Donald Trump đã gửi thư mời Tổng Bí thư Tô Lâm và Việt Nam tham gia Hội đồng Hoà bình với tư cách Quốc gia Thành viên Sáng lập, cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy giải pháp hoà bình bền vững cho xung đột Israel và Palestine tại Dải Gaza.

Trả lời thư mời của Tổng thống Donald Trump, Tổng Bí thư Tô Lâm nhận lời mời tham gia Hội đồng Hoà bình và khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia với tư cách Quốc gia Thành viên Sáng lập của Hội đồng Hòa bình, cùng Mỹ và cộng đồng quốc tế đóng góp tích cực hướng tới một giải pháp lâu dài, toàn diện cho tiến trình hòa bình Trung Đông, trong đó có việc thành lập nhà nước Palestine cùng tồn tại hòa bình bên cạnh nhà nước Israel.

Ngày 22-1-2026, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Lễ ký Hiến chương Hội đồng Hoà bình về chấm dứt xung đột tại Dải Gaza bên lề Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Davos, Thuỵ Sỹ, theo lời mời của Tổng thống Donald Trump.

Về quan hệ song phương, kể từ khi bình thường hoá quan hệ ngoại giao (tháng 7-1995) đến nay, quan hệ Việt Nam - Mỹ đã phát triển trên nhiều lĩnh vực. Tháng 7-2013, nhân chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ. Tháng 9-2023, nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Xét tổng thể, quan hệ Việt Nam - Mỹ tiếp tục phát triển tích cực.

(NLĐO)- Ngày 13-2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Michael DeSombre nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.

(NLĐO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo các chính đảng, các nước, tổ chức quốc tế đã chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp được bầu lại làm Tổng Bí thư

(NLĐO)- Ngày 29-1, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trả lời các câu hỏi của phóng viên.

việt nam - mỹ Tổng Bí thư Tô Lâm Tổng Bí thư Tô Lâm công tác Mỹ
