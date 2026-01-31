Tổng thống Donald Trump chúc mừng, mong đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Mỹ

Vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhận được nhiều thư, điện chúc mừng của lãnh đạo các chính đảng, các nước, các tổ chức quốc tế, trong đó có Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov, Chủ tịch Đảng Nước Nga Công bằng Sergei Mironov, Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân (PAP) Singapore, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul, Tổng thống Đại hàn Dân quốc Lee Jae Myung, Tổng thống Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan...

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

* Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Tô Lâm nhân dịp được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định đây là minh chứng cho sự lãnh đạo sáng suốt và cống hiến quên mình của Tổng Bí thư trong thời gian qua vì lợi ích của đất nước và nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Gennady Zyuganov bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ dẫn dắt đất nước đi theo con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hệ thống quản trị quốc gia hiệu quả, tăng cường vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

* Chủ tịch Đảng Nước Nga Công bằng Sergei Mironov nhiệt liệt chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV; chúc mừng đồng chí Tô Lâm nhân dịp được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Chủ tịch Đảng Nước Nga Công bằng khẳng định đồng chí Tô Lâm đã có những đóng góp cá nhân to lớn vào việc củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Việt Nam; bày tỏ tin tưởng Đảng Nước Nga Công bằng và Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác hiệu quả trong thời gian tới.

* Chủ tịch Hội đồng Trung ương Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo đã thay mặt Đảng Cộng sản Nhật Bản gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến Tổng Bí thư Tô Lâm. Chủ tịch Shii Kazuo bày tỏ tin tưởng với sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, tiếp tục phát huy những thành quả của công cuộc Đổi mới; tin tưởng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới sẽ sớm đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đưa Việt Nam sớm trở thành nước phát triển.

Chủ tịch Shii Kazuo khẳng định Đảng Cộng sản Nhật Bản ủng hộ Việt Nam đóng vai trò ngày càng quan trọng và tích cực trên trường quốc tế, hướng tới mục tiêu hòa bình và thịnh vượng trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, đồng thời mong muốn quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống giữa hai Đảng tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền vững.

* Trong lời chúc mừng, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục đảm nhận vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra vào thời điểm quan trọng, khi Việt Nam và Mỹ đang tiếp tục triển khai những kết quả tích cực trong quan hệ song phương thời gian qua. Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ mong muốn hai bên sớm đạt kết quả tích cực trong đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, qua đó thúc đẩy hơn nữa thịnh vượng chung của hai nước.

Tổng thống Donald Trump hoan nghênh quyết định của Việt Nam tham gia sáng kiến Hội đồng Hòa bình, đồng thời cảm ơn và đánh giá cao vai trò của Việt Nam cũng như hợp tác Việt Nam - Mỹ trong việc thúc đẩy hòa bình, bảo đảm tự do, chủ quyền, độc lập của các quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và trên thế giới.

Tổng thống Donald Trump tin tưởng quan hệ Việt Nam - Mỹ sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, từ kinh tế - thương mại, an ninh - quốc phòng đến giao lưu nhân dân; đồng thời bày tỏ mong muốn được đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Mỹ vào thời gian thích hợp.

* Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân (PAP), Thủ tướng Singapore Lawrence Wong gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp tái đắc cử, chúc mừng Đại hội XIV của Đảng thành công tốt đẹp.

Tổng Thư ký PAP, Thủ tướng Singapore khẳng định việc hai nước nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược Toàn diện trong chuyến thăm chính thức Singapore của Tổng Bí thư vào tháng 3-2025 là dấu mốc quan trọng, tạo động lực mới để mở rộng hợp tác; bày tỏ mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ song phương, cũng như trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

* Trong thư, Thủ tướng Anutin Charnvirakul thay mặt Chính phủ và nhân dân Thái Lan, gửi lời chúc mừng sự thành công của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử; bày tỏ tin tưởng với sự lãnh đạo mạnh mẽ và có tầm nhìn của Tổng Bí thư, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển thịnh vượng, ngày càng đóng vai trò quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Thái Lan mong muốn phối hợp chặt chẽ với Tổng Bí thư Tô Lâm nhằm tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan, trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2026, vì lợi ích chung của hai quốc gia và nhân dân hai nước.

* Trong điện mừng, Tổng thống Hàn Quốc gửi lời chúc mừng chân thành tới Tổng Bí thư Tô Lâm được tín nhiệm cao, tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV. Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển bền chặt và toàn diện hơn thông qua các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp diễn ra sôi động và sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân hai nước.

Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ tin tưởng việc Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử sẽ là nền tảng vững chắc để lãnh đạo cấp cao hai nước tiếp tục triển khai các thỏa thuận đã đạt được, qua đó đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và quốc tế. Tổng thống Lee Jae Myung hy vọng sẽ sớm được gặp Tổng Bí thư Tô Lâm tại Việt Nam...