Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh

B.T.V. (Theo TTXVN)

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng cảm ơn nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã luôn quan tâm, theo dõi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho Đảng và Nhà nước.

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 2-2, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và gia đình.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Ảnh: TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng cảm ơn nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã luôn quan tâm, theo dõi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho Đảng và Nhà nước thời gian qua.

TIN LIÊN QUAN

Nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026 sắp đến, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc đồng chí Nông Đức Mạnh cùng toàn thể gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao đổi với nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh về tình hình đất nước trong năm vừa qua, cũng như những quyết sách chiến lược mà Đại hội XIV của Đảng đã đề ra, trong đó tập trung vào tầm nhìn chiến lược, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng; lấy con người làm trung tâm, dân là gốc, coi hạnh phúc, ấm no của nhân dân là mục tiêu cao nhất của phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất chỉ đạo triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng ngay từ những tháng đầu năm 2026; mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến tâm huyết, trí tuệ của đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng mà đất nước đã đạt được trong năm vừa qua, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ tin tưởng tuyệt đối vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; cho rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân, toàn quân, đất nước ta sẽ tiếp tục đạt những thành tựu trong giai đoạn phát triển mới; hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2026, tạo đà thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu phát triển 100 năm đã đề ra.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Lãnh đạo Đảng Tô Lâm Nông Đức Mạnh
