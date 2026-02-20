Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trưởng đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trưởng đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer

Dương Ngọc

(NLĐO)- Đại sứ Jamieson Greer chia sẻ đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng Việt Nam-Mỹ đang bước vào giai đoạn quyết định.

Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C., Mỹ theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 19-2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Trưởng đại diện Thương mại Mỹ, Đại sứ Jamieson Greer.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trưởng đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trưởng đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng Mỹ tổ chức thành công cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza; nhấn mạnh hòa bình, an ninh và phát triển là vấn đề hết sức quan trọng với các quốc gia và thế giới.

Tổng Bí thư chúc mừng Mỹ đã đạt nhiều thành tựu phát triển đất nước trong nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Donald Trump. Tổng Bí thư mong muốn Tổng thống Donald Trump và các doanh nghiệp Mỹ sẽ tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC tại Việt Nam năm 2027.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những thành tựu trong hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế-thương mại, an ninh-quốc phòng, giao lưu nhân dân và mong muốn hai bên cùng nhau thúc đẩy quan hệ ngày càng phát triển hơn nữa, mang lợi ích thiết thực cho hai nước, cho nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng cho khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư hoan nghênh những kết quả tích cực đạt được trong tiến trình đàm phán hiệp định thương mại đối ứng; đánh giá cao vai trò của Cơ quan đại diện Thương mại Mỹ và sự quan tâm, ủng hộ của cá nhân Đại sứ Jamieson Greer.

Tổng Bí thư cho biết các cơ quan của Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng phía Mỹ để hai bên có thể sớm hoàn tất thỏa thuận.

Trưởng đại diện Thương mại Jamieson Greer trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian tiếp và chúc mừng Tổng Bí thư đã tái đắc cử trong Đại hội Đảng toàn quốc vừa qua, đồng thời trân trọng chuyển lời chúc mừng của Tổng thống Donald Trump tới Tổng Bí thư, và bày tỏ cảm ơn Tổng Bí thư đã tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza, cho thấy tầm quan trọng của quan hệ hai nước.

Đại sứ Jamieson Greer đánh giá cao những kết quả tích cực trong quan hệ hai nước, trong đó có lĩnh vực kinh tế-thương mại thời gian qua. Đại sứ Jamieson Greer nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Mỹ; việc tăng cường thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại song phương sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển tổng thể quan hệ giữa hai nước.

Đại sứ Jamieson Greer chia sẻ đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng Việt Nam-Mỹ đã đạt những tiến bộ đáng kể và đang bước vào giai đoạn quyết định.

Đại sứ nhấn mạnh tầm quan trọng của Hiệp định này với hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước, đánh giá cao sự chủ động, tích cực của đoàn đàm phán Việt Nam thời gian qua.

Đại sứ Jamieson Greer khẳng định Cơ quan đại diện thương mại Mỹ (USTR) và cá nhân ông sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, bộ, ngành Việt Nam, cùng nỗ lực hết sức để kết thúc sớm quá trình đàm phán theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Donald Trump.

Nhân dịp này, Đại sứ Jamieson Greer đã gửi lời chúc mừng năm mới tới Tổng Bí thư Tô Lâm và nhân dân Việt Nam.

Tin liên quan

Tổng thống Donald Trump đánh giá cao việc Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự Hội nghị Hoà bình về Dải Gaza

Tổng thống Donald Trump đánh giá cao việc Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự Hội nghị Hoà bình về Dải Gaza

Tổng thống Donald Trump đánh giá cao việc Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự Hội nghị Hoà bình về Dải Gaza, khẳng định dành sự tôn trọng sâu sắc đối với Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Phiên khai mạc Hội đồng Hoà bình về Gaza

(NLĐO)- Sáng 19-2, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), tại Washington D.C., Mỹ, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Phiên khai mạc Hội đồng Hoà bình về Gaza.

Tổng Bí thư chứng kiến lễ ký và trao các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác của Việt Nam và Mỹ

(NLĐO)- Các văn bản được ký và trao giữa Việt Nam và Mỹ gồm nhiều thỏa thuận quan trọng trên nhiều lĩnh vực với tổng giá trị lên tới 37,2 tỉ USD.

việt nam - mỹ Tổng Bí thư Tô Lâm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo