Tổng Bí thư: Phát triển nhanh phải chuyển đổi số nghiêm túc, đây không phải là thứ để trang điểm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư: Phát triển nhanh phải chuyển đổi số nghiêm túc, đây không phải là thứ để trang điểm

Bảo Trân

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh muốn phát triển nhanh phải tập trung vào chuyển đổi số, phải hết sức nghiêm túc, đây không phải là thứ để trang điểm.

Sáng nay 15-10, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với các tỉnh thành để đánh giá kết quả 9 tháng thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết 57).

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát triển nhanh phải chuyển đổi số, đây không phải là thứ để trang điểm - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ảnh: TTXVN

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Hội nghị Trung ương 13 vừa qua đã xác lập chuyển đổi mô hình phát triển của đất nước. Trong đó, trọng tâm là tăng trưởng kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tổng Bí thư nêu rõ phải thống nhất nhận thức chung rằng muốn phát triển nhanh phải có khoa học, công nghệ. Không thể để tình trạng "làm được đến đâu thì được", như vậy sẽ không thể đạt được các mục tiêu đặt ra.

"Không chỉ là đất đai, tài chính, nguồn nhân lực, sức lao động mà muốn phát triển nhanh phải có khoa học công nghệ, tập trung vào chuyển đổi số. Đây là yêu cầu rất gay gắt, phải thống nhất nhận thức chung để cùng có hành động chung. Còn làm kiểu được đến đâu thì được sẽ không thể đạt được. Phải hết sức nghiêm túc và phải có khái niệm rất dứt khoát về việc này. Đây không phải là thứ để trang điểm" - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư nêu rõ các nhiệm vụ mà Ban Chỉ đạo đang quyết liệt thúc đẩy phải thực sự là trung tâm của con đường phát triển quốc gia. Cần xác định công việc phải hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược mà Đảng đã đề ra cho giai đoạn tăng tốc, bứt phá.

"Chúng ta không phải chỉ phát triển bình thường mà đòi hỏi phải phát triển cao, tăng tốc, bứt phá. Kể cả khoa học, công nghệ đã là động lực cho tăng tốc, bứt phá rồi nhưng bản thân nó phải có trách nhiệm phát triển" - Tổng Bí thư nhấn mạnh thêm.

Tổng Bí thư nêu rõ thêm tinh thần là phải hành động trên cơ sở các kế hoạch, nội dung đã đặt ra và tổ chức triển khai thực hiện.

"Hành động để biến tinh thần của Trung ương thành kết quả thực tiễn. Hành động để đáp lại sự sốt ruột của nhân dân, yêu cầu phát triển cấp bách của đất nước" - Tổng Bí thư lưu ý.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát triển nhanh phải chuyển đổi số, đây không phải là thứ để trang điểm - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã thực sự trở thành lá chắn để bảo vệ người dân hay chỉ là những kế hoạch trên giấy.

Tổng Bí thư cho rằng các kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết 57 là rất đáng ghi nhận, đã khẳng định đang đi đúng hướng. Tuy nhiên còn rất nhiều việc phải làm và còn rất nhiều việc trong kế hoạch chưa triển khai được, nhiều điểm nghẽn tiếp tục phải được giải quyết để đột phá hơn.

"Nhìn ra thế giới thấy rất sốt ruột, các nước đi rất nhanh. Chúng ta phải có tầm nhìn quốc tế chứ không chỉ ở góc sân nhà mình, trong làng xóm của mình. Phải nhìn ra sự phát triển của quốc tế, đây là cuộc cạnh tranh, thi đua. Phải biết người ta đi đến đâu, làm những gì và mình phải làm những gì" - Tổng Bí thư nhắc nhở.

Theo Tổng Bí thư, thực tế ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và bước đi trong lĩnh vực này của một số nước trên thế giới so với Việt Nam đang có khoảng cách rất xa.

Tổng Bí thư dẫn hai phép thử từ thiên tai và không gian mạng vừa qua đã phơi bày lỗ hổng trong năng lực quản trị, dự báo, ứng phó.

"Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã thực sự trở thành lá chắn để bảo vệ người dân hay chỉ là những kế hoạch trên giấy, những hệ thống rời rạc, không thể cảnh báo, không thể ứng cứu kịp thời khi thảm họa ập đến" - Tổng Bí thư nêu vấn đề.

Về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ mà Ban Chỉ đạo đề ra, Tổng Bí thư nêu rõ các nhiệm vụ của năm 2025 phải kiên quyết thực hiện bằng được, không được bàn lùi. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ trong quý 4, sẽ không hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2025, từ đó, sẽ làm chậm cả các nhiệm vụ của nhiệm kỳ sau.

Tổng Bí thư khẳng định thể chế đã mở, quyết tâm chính trị đã có, sao vẫn còn tình trạng "trên nóng dưới lạnh", vẫn còn khoảng 90 nhiệm vụ quá hạn. Vẫn còn những điểm nghẽn, vẫn còn tình trạng sợ sai, sợ trách nhiệm.

Tổng Bí thư nêu ví dụ về dịch vụ công, có chỗ người dân vẫn còn chờ cả buổi sáng, từ hy vọng trở thành thất vọng.

Tổng Bí thư cũng gợi mở một số vấn đề để các đại biểu tập trung thảo luận, như về việc kết nối 3 nhà: Nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp; vấn đề trọng dụng nhân tài; về hạ tầng năng lượng; về công nghệ chiến lược…

"Về công nghệ chiến lược, chúng ta đã có danh mục 11 công nghệ chiến lược, nhưng kế hoạch triển khai thế nào. Tôi rất lo việc này. 9 tháng rồi nhưng chưa thấy lĩnh vực nào có kế hoạch triển khai. Ai sẽ chịu trách nhiệm triển khai. Hay về trí tuệ nhân tạo, phát triển như thế nào ở Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo làm gì, Bộ Khoa học và Công nghệ làm gì? Nhà nước đầu tư như thế nào…" - Tổng Bí thư đặt vấn đề.

Tin liên quan

Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Tháo gỡ khó khăn trong phát triển thành phố thông minh, khu công nghệ cao

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tháo gỡ khó khăn trong thực hiện mô hình hợp tác "ba nhà", phát triển thành phố thông minh, phát triển khu công nghệ cao.

Tổng Bí thư dự hội nghị chuyên đề Bình dân học vụ số - Quốc hội số

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự hội nghị Bình dân học vụ số - Quốc hội số

trí tuệ nhân tạo chuyển đổi số AI kinh tế số xã hội số Nghị quyết 57 chính phủ số Tổng Bí thư Tô Lâm Khoa học, công nghệ công nghệ chiến lược thị trường khoa học công nghệ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo