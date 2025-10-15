Tổng Bí thư: Phát triển nhanh phải chuyển đổi số nghiêm túc, đây không phải là thứ để trang điểm

Sáng nay 15-10, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với các tỉnh thành để đánh giá kết quả 9 tháng thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết 57).

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ảnh: TTXVN

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Hội nghị Trung ương 13 vừa qua đã xác lập chuyển đổi mô hình phát triển của đất nước. Trong đó, trọng tâm là tăng trưởng kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.



Tổng Bí thư nêu rõ phải thống nhất nhận thức chung rằng muốn phát triển nhanh phải có khoa học, công nghệ. Không thể để tình trạng "làm được đến đâu thì được", như vậy sẽ không thể đạt được các mục tiêu đặt ra.

"Không chỉ là đất đai, tài chính, nguồn nhân lực, sức lao động mà muốn phát triển nhanh phải có khoa học công nghệ, tập trung vào chuyển đổi số. Đây là yêu cầu rất gay gắt, phải thống nhất nhận thức chung để cùng có hành động chung. Còn làm kiểu được đến đâu thì được sẽ không thể đạt được. Phải hết sức nghiêm túc và phải có khái niệm rất dứt khoát về việc này. Đây không phải là thứ để trang điểm" - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư nêu rõ các nhiệm vụ mà Ban Chỉ đạo đang quyết liệt thúc đẩy phải thực sự là trung tâm của con đường phát triển quốc gia. Cần xác định công việc phải hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược mà Đảng đã đề ra cho giai đoạn tăng tốc, bứt phá.

"Chúng ta không phải chỉ phát triển bình thường mà đòi hỏi phải phát triển cao, tăng tốc, bứt phá. Kể cả khoa học, công nghệ đã là động lực cho tăng tốc, bứt phá rồi nhưng bản thân nó phải có trách nhiệm phát triển" - Tổng Bí thư nhấn mạnh thêm.

Tổng Bí thư nêu rõ thêm tinh thần là phải hành động trên cơ sở các kế hoạch, nội dung đã đặt ra và tổ chức triển khai thực hiện.

"Hành động để biến tinh thần của Trung ương thành kết quả thực tiễn. Hành động để đáp lại sự sốt ruột của nhân dân, yêu cầu phát triển cấp bách của đất nước" - Tổng Bí thư lưu ý.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã thực sự trở thành lá chắn để bảo vệ người dân hay chỉ là những kế hoạch trên giấy.

Tổng Bí thư cho rằng các kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết 57 là rất đáng ghi nhận, đã khẳng định đang đi đúng hướng. Tuy nhiên còn rất nhiều việc phải làm và còn rất nhiều việc trong kế hoạch chưa triển khai được, nhiều điểm nghẽn tiếp tục phải được giải quyết để đột phá hơn.

"Nhìn ra thế giới thấy rất sốt ruột, các nước đi rất nhanh. Chúng ta phải có tầm nhìn quốc tế chứ không chỉ ở góc sân nhà mình, trong làng xóm của mình. Phải nhìn ra sự phát triển của quốc tế, đây là cuộc cạnh tranh, thi đua. Phải biết người ta đi đến đâu, làm những gì và mình phải làm những gì" - Tổng Bí thư nhắc nhở.

Theo Tổng Bí thư, thực tế ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và bước đi trong lĩnh vực này của một số nước trên thế giới so với Việt Nam đang có khoảng cách rất xa.

Tổng Bí thư dẫn hai phép thử từ thiên tai và không gian mạng vừa qua đã phơi bày lỗ hổng trong năng lực quản trị, dự báo, ứng phó.

"Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã thực sự trở thành lá chắn để bảo vệ người dân hay chỉ là những kế hoạch trên giấy, những hệ thống rời rạc, không thể cảnh báo, không thể ứng cứu kịp thời khi thảm họa ập đến" - Tổng Bí thư nêu vấn đề.

Về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ mà Ban Chỉ đạo đề ra, Tổng Bí thư nêu rõ các nhiệm vụ của năm 2025 phải kiên quyết thực hiện bằng được, không được bàn lùi. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ trong quý 4, sẽ không hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2025, từ đó, sẽ làm chậm cả các nhiệm vụ của nhiệm kỳ sau.

Tổng Bí thư khẳng định thể chế đã mở, quyết tâm chính trị đã có, sao vẫn còn tình trạng "trên nóng dưới lạnh", vẫn còn khoảng 90 nhiệm vụ quá hạn. Vẫn còn những điểm nghẽn, vẫn còn tình trạng sợ sai, sợ trách nhiệm.

Tổng Bí thư nêu ví dụ về dịch vụ công, có chỗ người dân vẫn còn chờ cả buổi sáng, từ hy vọng trở thành thất vọng.

Tổng Bí thư cũng gợi mở một số vấn đề để các đại biểu tập trung thảo luận, như về việc kết nối 3 nhà: Nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp; vấn đề trọng dụng nhân tài; về hạ tầng năng lượng; về công nghệ chiến lược…

"Về công nghệ chiến lược, chúng ta đã có danh mục 11 công nghệ chiến lược, nhưng kế hoạch triển khai thế nào. Tôi rất lo việc này. 9 tháng rồi nhưng chưa thấy lĩnh vực nào có kế hoạch triển khai. Ai sẽ chịu trách nhiệm triển khai. Hay về trí tuệ nhân tạo, phát triển như thế nào ở Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo làm gì, Bộ Khoa học và Công nghệ làm gì? Nhà nước đầu tư như thế nào…" - Tổng Bí thư đặt vấn đề.