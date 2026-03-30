Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Chiều 30-3, tại Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống (1.4.1951 - 1.4.2026). Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, dự và phát biểu chỉ đạo.

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN



Cách đây 75 năm, trong những năm tháng kháng chiến gian khổ của dân tộc, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 được thành lập với sứ mệnh chăm sóc, cứu chữa thương bệnh binh, bảo vệ sức khỏe bộ đội, phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, từ những cơ sở điều trị còn nhiều thiếu thốn trong chiến tranh, đến nay, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã trở thành bệnh viện chiến lược tuyến cuối của toàn quân, bệnh viện hạng đặc biệt quốc gia và là trung tâm y học chuyên sâu, hiện đại hàng đầu của Quân đội và cả nước.

Bệnh viện luôn vinh dự được Đảng, Nhà nước và Quân đội tin tưởng giao phó nhiệm vụ đặc biệt quan trọng: Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Quân đội, đồng thời phục vụ bộ đội và nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh nghề y là nghề đặc biệt, thầy thuốc là danh hiệu cao quý, hội tụ trí tuệ, khoa học, tình thương và lòng nhân ái; mỗi quyết định chuyên môn gắn liền với sinh mệnh con người. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: "Lương y phải như từ mẫu" - lời dạy trở thành kim chỉ nam, chuẩn mực đạo đức của các thế hệ thầy thuốc Việt Nam.

Trên nền tảng đó, đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 không ngừng nỗ lực, xây dựng bệnh viện phát triển vững mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ảnh: TTXVN

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, khoa học y học thế giới chuyển biến nhanh, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, yêu cầu chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân ngày càng cao, Tổng Bí thư yêu cầu Đảng ủy, Ban Giám đốc, đội ngũ giáo sư, bác sĩ, nhà khoa học và toàn thể cán bộ, thầy thuốc bệnh viện tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Đồng thời, phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, bệnh viện vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu"; chú trọng giáo dục y đức, xây dựng môi trường văn hóa bệnh viện chuẩn mực; thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ "Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải như người mẹ hiền"; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; có cơ chế phát hiện, đào tạo, thu hút và trọng dụng nhân tài...

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư yêu cầu bệnh viện không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, quán triệt quan điểm lấy người bệnh làm trung tâm, coi chất lượng điều trị là thước đo uy tín; đẩy mạnh phát triển năng lực hàn lâm, gắn kết chặt chẽ giữa điều trị với nghiên cứu khoa học, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật.

Bệnh viện cần triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; xây dựng lộ trình chuyển đổi số rõ ràng; ưu tiên đầu tư nghiên cứu ứng dụng; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo điều kiện để đội ngũ y, bác sĩ tham gia nghiên cứu khoa học.

Cùng với đó, mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp nhận và làm chủ các tiến bộ y học hiện đại, kỹ thuật cao; từng bước nâng tầm chuyên môn đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư cũng lưu ý bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa quy trình, thủ tục; ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong quản lý và khám, chữa bệnh; xây dựng môi trường làm việc và khám, chữa bệnh nhân văn, chuyên nghiệp; nâng cao sự hài lòng của người bệnh.

Bệnh viện cần tiếp tục phát huy các giá trị cốt lõi Tâm - Trí - Tín; lấy y đức làm nền tảng, đổi mới sáng tạo làm động lực, uy tín làm thước đo. Phấn đấu xây dựng bệnh viện trở thành mô hình kiểu mẫu trong chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp cao, bộ đội và nhân dân; đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền y học Việt Nam trong thời kỳ mới.

Tổng Bí thư tin tưởng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sẽ tiếp tục phát triển, trở thành trung tâm y học hàng đầu của cả nước và khu vực, xứng đáng là niềm tự hào của y học nước nhà.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ hai) tặng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ảnh: TTXVN

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ hai) tặng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, ghi nhận những đóng góp to lớn, đặc biệt xuất sắc của bệnh viện đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đây là phần thưởng cao quý, thể hiện sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với những cống hiến bền bỉ, thầm lặng nhưng rất đỗi vẻ vang của đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; đồng thời là minh chứng cho bản lĩnh, trình độ chuyên môn và năng lực hội nhập quốc tế ngày càng nâng cao của đội ngũ thầy thuốc Quân đội nhân dân Việt Nam.