HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng ông Phan Đình Trạc

Minh Chiến

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ trao Huy hiệu Đảng cho các lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương.

Chiều 28-8, Ban Nội chính Trung ương tổ chức lễ trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, và các đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự, trao Huy hiệu Đảng và phát biểu chúc mừng.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho ông Phan Đình Trạc - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Ảnh: TTXVN

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung.

Trân trọng trao Huy hiệu 45 tuổi đảng tặng Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận sự cống hiến và những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Tổng Bí thư nêu rõ việc trao tặng Huy hiệu Đảng đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam càng có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc. Các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng hôm nay là sự ghi nhận, tri ân những đóng góp đối với sự nghiệp của Đảng, Nhà nước.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc là người con ưu tú của quê hương Nghệ An anh hùng, đã trưởng thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các cương vị công tác, nhất là 30 năm làm việc trong lực lượng công an.

Hiện nay, trên cương vị Trưởng ban Nội chính Trung ương với khối lượng công việc khổng lồ, ông cũng luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ và có nhiều đóng góp tâm huyết đối với các công việc được Đảng, Nhà nước giao phó.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho ông Phan Đình Trạc - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn thời gian tới, các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng hôm nay tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Ban Nội chính Trung ương và tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Thay mặt các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng, ông Phan Đình Trạc bày tỏ xúc động và nhận thức sâu sắc rằng đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước - cũng là mốc son trong cuộc đời của những người cộng sản.

Theo ông Phan Đình Trạc, buổi lễ cũng là dịp để nhìn lại và nhắc nhở chính mình phải không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng tin tưởng và mong muốn của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm. Đồng thời cam kết sẽ mãi mãi giữ vững nhân cách, phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng của người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Dịp này, Chánh Văn phòng Trung ương Lê Hoài Trung, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, cũng đã trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thanh Hải; Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông và Phó Vụ trưởng Vụ địa phương 2 Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Mạnh.

Tin liên quan

Trung tướng Mai Hoàng trao Huy hiệu Đảng tại phường Tân Sơn Hoà

Trung tướng Mai Hoàng trao Huy hiệu Đảng tại phường Tân Sơn Hoà

(NLĐO) - Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM đã dự và trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên tại phường Tân Sơn Hoà, TP HCM

Chủ tịch UBND TP HCM trao Huy hiệu Đảng cho phu quân nguyên Phó Chủ tịch nước

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho ông Châu Hoàng Nhơn, phu quân của nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

Tân Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên 100 tuổi

(NLĐO) - Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang mong đảng viên Trần Thị Mỹ Xuân luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục truyền lửa cho thế hệ con cháu

Tổng Bí thư Ủy viên Bộ Chính trị huy hiệu 45 năm tuổi đảng Ông Phan đình trạc Ban Nội chính trung ương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo