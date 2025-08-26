Tân Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên 100 tuổi

Ngày 26-8, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Thị Mỹ Xuân (Trần Thị Kiếp) đảng viên 100 tuổi, đợt 2-9.

Ông Trần Lưu Quang chúc mừng đảng viên Trần Thị Mỹ Xuân. Ảnh: Phạm Hương Thơm

Tại nhà bà Trần Thị Mỹ Xuân (Trần Thị Kiếp) ở phường Đức Nhuận, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của bà. Ông Trần Lưu Quang cũng chúc mừng bà Xuân nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, chúc bà luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục truyền lửa cho thế hệ con cháu.

Bà Trần Thị Mỹ Xuân (Trần Thị Kiếp) sinh năm 1925 tại tỉnh Đồng Tháp. Bà là nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ em TP HCM. Bà vào Đảng chính thức vào tháng 9-1945.

Hiện nay, bà Trần Thị Mỹ Xuân sinh hoạt tại Chi bộ khu phố 18, Đảng bộ phường Đức Nhuận. Trước năm 1975, bà Xuân công tác Hội phụ nữ quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sau đó phụ trách công tác Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ em tại Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM.

Từ tháng 4-1977 đến tháng 11- 1982 bà là Chánh Văn phòng Ủy ban Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ em TP HCM.