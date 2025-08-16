Lan tỏa "Bản sắc" văn hóa Việt trên nền tảng số

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025) và Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28.8.1945 - 28.8.2025), ngày 15-8 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã phát động cuộc thi "Bản sắc".

Ông Chu Tiến Đạt, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện (VTC), đơn vị được giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc thi, nhấn mạnh "Bản sắc" không chỉ là một cuộc thi mà còn là cơ hội để mỗi người dân Việt Nam cùng nhau viết tiếp câu chuyện vẻ vang của dân tộc bằng ngôn ngữ của thời đại số.

Ban Tổ chức nhấn nút phát động cuộc thi “Bản sắc” ngày 15-8 tại Hà Nội

Cuộc thi được thiết kế với hai phần chính gồm Vodcast "Đối thoại Bản sắc" là phần thi sáng tạo, khuyến khích thí sinh sản xuất các video ngắn (vodcast) để chia sẻ những trải nghiệm, câu chuyện, và góc nhìn độc đáo về các chủ đề liên quan đến bản sắc văn hóa Việt Nam. Phần thi trắc nghiệm "Hiểu biết Bản sắc" tập trung vào kiến thức về truyền thống lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, du lịch và con người Việt Nam. Các câu hỏi cũng sẽ đề cập đến những thành tựu nổi bật của ngành văn hóa trong 80 năm qua, giúp người tham gia củng cố và mở rộng hiểu biết của mình.

Cuộc thi dành cho tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam, không giới hạn độ tuổi, giới tính hay nghề nghiệp.

Thời gian nhận tác phẩm Vodcast từ 15 đến 25-8, tổ chức bình chọn Vodcast và thi kiến thức từ 28-8 đến 6-9. Tổ chức thi trực tuyến trên website chính thức www.bansac.vn. Tổng giá trị giải thưởng là 100 triệu đồng chưa bao gồm quà tặng, hiện vật.