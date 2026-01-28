Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn được TPHCM giao trọng trách lớn

Chiều 28-1, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV (CNS) tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Phương Đông, Tổng Giám đốc CNS, cho hay trong năm 2025, doanh thu công ty mẹ ước thực hiện 4.073 tỉ đồng; hoàn thành 85,57% kế hoạch năm 2025. Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ ước thực hiện 437,941 tỉ đồng, hoàn thành 93,7% kế hoạch.

Tổng nộp ngân sách công ty mẹ ước thực hiện 3.735 tỉ đồng, hoàn thành 90,81% kế hoạch năm 2025.

Ước doanh thu năm 2025 của các công ty con 100% vốn đạt từ 93% đến 100% so với kế hoạch được giao (QTSC: 93,6%; Cao su Thống Nhất: 94,31%; SHTPCo: 100%).

"Để CNS có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh trong năm 2026, doanh nghiệp mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo UBND thành phố; sự hướng dẫn từ các Sở, ban ngành để giúp doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn, tồn đọng cũng như thực hiện các thủ tục hành chính thuận lợi hơn, tiếp cận nhanh hơn với các chính sách ưu đãi, phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm.

Đây cũng chính là điểm tựa vững chắc nhất để CNS bước vào năm 2026 với tâm thế mới, đánh dấu cột mốc 20 năm hình thành và phát triển của CNS"- ông Nguyễn Phương Đông nói.

Ông Nguyễn Phương Đông, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV, phát biểu tại hội nghị



Trong đó, Công ty SHTPCo và Công ty Hữu Nghị đã có mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng, lần lượt tăng 7,9% và 18% so với cùng kỳ, hoàn thành kế hoạch năm 2025.

Bà Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TPHCM, đánh giá cao sự nỗ lực của CNS.

Bước sang năm 2026, TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, trong đó CNS cần phải đi đầu trong việc hiện thực hóa mục tiêu, định hướng quan trọng của thành phố.

Để thực hiện mục tiêu này, bà đề nghị CNS cần nghiên cứu kỹ và vận dụng sáng tạo Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, đặc biệt là việc ứng dụng quản trị doanh nghiệp hiện đại trên "nền tảng số".

Bà Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TPHCM, đánh giá cao sự nỗ lực của CNS

Qua đó cũng hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia thông qua "Chuyển đổi kép: số hóa và xanh hóa doanh nghiệp".

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TPHCM ủng hộ định hướng CNS đối với việc tham gia làm nhà đầu tư Cụm công nghiệp Láng Le – Bàu Cò. Tuy nhiên, CNS phải triển khai dự án này theo tư duy mới: quản lý thông minh và ưu tiên doanh nghiệp công nghệ cao, công nghệ hạ tầng số.

Đây phải là nơi hội tụ của chuỗi ngành công nghiệp kỹ thuật cao, thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước vào tham gia chuỗi khoa học công nghệ, chuyển đổi số của thành phố.

"CNS phải đóng vai trò là "mắt xích" quan trọng, đồng hành cùng thành phố trong xây dựng hạ tầng công nghiệp số, hạ tầng số cho Thành phố, trên cơ sở vận dụng các thế mạnh từ hệ sinh thái, các đơn vị thành viên của mình" - bà Nguyễn Thanh Xuân nhấn mạnh.