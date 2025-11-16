Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn đi bộ đồng hành vì an sinh xã hội

Sáng 16-11, tại quảng trường Công viên phần mềm Quang Trung (Phường Trung Mỹ Tây, TP HCM), Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH Một thành viên (CNS) đã tổ chức cuộc đi bộ đồng hành "Chặng đường 20 năm – Chung tay vì an sinh xã hội".
Cuộc đi bộ đồng hành đặc biệt này có sự tham gia của gần 800 cán bộ, nhân viên của 18 công ty thành viên CNS và một số đơn vị phối thuộc, hợp tác với Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn. Hành trình đi bộ dài khoảng 3 km thuộc khuôn viên Công viên phần mềm Quang Trung với đích đến cũng là điểm xuất phát.
Ông Trần Phi Long, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn (CNS), cho biết: "Hoạt động đi bộ đồng hành mở đầu cho chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 năm thành lập tổng công ty, kéo dài từ nay đến tháng 3-2026. Để đạt được quy mô như hiện nay, CNS ghi nhận sự đóng góp của toàn thể cán bộ nhân viên, các đối tác và sự hỗ trợ của địa phương.
Với các chính sách và chiến lược ngày càng hoàn thiện, CNS tiếp tục giữ vai trò dẫn đầu trong lĩnh vực công nghiệp tại TP HCM. Mục tiêu của đơn vị là trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu của thành phố trong phát triển kinh tế và đóng góp cho cả nước. Năm 2025, Tổng Công ty được Bộ Tài chính xếp vào nhóm 36/50 doanh nghiệp có đóng góp ngân sách lớn nhất cả nước – một thành tích đáng khích lệ".
Xung quanh hoạt động đi bộ có tính chất điểm nhấn mở màn này, Ban tổ chức thuộc CNS đã vận động cán bộ, nhân viên tổng công ty và các đơn vị đối tác quyên góp được hơn 700 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được sử dụng để hỗ trợ cho các công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng nhà "Đại đoàn kết" cho địa phương cùng một số hoạt động vì cộng đồng khác.
Sau khi kết thúc buổi đi bộ, đại diện lãnh đạo CNS và các công ty thành viên đã tham gia trồng cây xanh trong khuôn viên công viên, góp phần tạo dựng môi trường sản xuất kinh doanh xanh, sạch, đẹp. Hàng trăm cán bộ, công nhân viên sau đó đã dự khán buổi thi chung kết "Rung chuông vàng CNS", tìm hiểu lịch sử và kiến thức về tổng công ty, kiến thức về đảng bộ cùng nhiều kỹ năng sống khác.
Dự kiến đến tháng 3-2026, CNS sẽ còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao cùng các cuộc thi tay nghề sản xuất, hướng tới nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần làm tăng thêm uy tín cho thương hiệu từng công ty.
"Bên cạnh việc hoàn thành các nhiệm vụ do thành phố giao, chương trình đi bộ đồng hành hôm nay còn nhằm nâng cao thể chất cho cán bộ nhân viên, giúp họ có sức khỏe tốt để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và chung tay cùng xã hội chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn" - ông Trần Phi Long nói.
