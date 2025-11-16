Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn đi bộ đồng hành vì an sinh xã hội

Sáng 16-11, tại quảng trường Công viên phần mềm Quang Trung (Phường Trung Mỹ Tây, TP HCM), Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH Một thành viên (CNS) đã tổ chức cuộc đi bộ đồng hành "Chặng đường 20 năm – Chung tay vì an sinh xã hội".



Chủ tịch HĐTV Trần Phi Long phát biểu khai mạc cuộc đi bộ

Đông đảo công ty thành viên, phối thuộc cùng tham gia đi bộ cùng CNS

Cuộc đi bộ đồng hành đặc biệt này có sự tham gia của gần 800 cán bộ, nhân viên của 18 công ty thành viên CNS và một số đơn vị phối thuộc, hợp tác với Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn. Hành trình đi bộ dài khoảng 3 km thuộc khuôn viên Công viên phần mềm Quang Trung với đích đến cũng là điểm xuất phát.

Lãnh đạo Tổng công ty dẫn đầu cuộc đi bộ đồng hành

Đi bộ sôi nổi hát ca, cổ động nhau về đích

Ông Trần Phi Long, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn (CNS), cho biết: "Hoạt động đi bộ đồng hành mở đầu cho chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 năm thành lập tổng công ty, kéo dài từ nay đến tháng 3-2026. Để đạt được quy mô như hiện nay, CNS ghi nhận sự đóng góp của toàn thể cán bộ nhân viên, các đối tác và sự hỗ trợ của địa phương.

Với các chính sách và chiến lược ngày càng hoàn thiện, CNS tiếp tục giữ vai trò dẫn đầu trong lĩnh vực công nghiệp tại TP HCM. Mục tiêu của đơn vị là trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu của thành phố trong phát triển kinh tế và đóng góp cho cả nước. Năm 2025, Tổng Công ty được Bộ Tài chính xếp vào nhóm 36/50 doanh nghiệp có đóng góp ngân sách lớn nhất cả nước – một thành tích đáng khích lệ".

Nhiều đơn vị đối tác chung tay với CNS thực hiện hoạt động an sinh xã hội

Xung quanh hoạt động đi bộ có tính chất điểm nhấn mở màn này, Ban tổ chức thuộc CNS đã vận động cán bộ, nhân viên tổng công ty và các đơn vị đối tác quyên góp được hơn 700 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được sử dụng để hỗ trợ cho các công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng nhà "Đại đoàn kết" cho địa phương cùng một số hoạt động vì cộng đồng khác.

Ông Trần Phi Long, Chủ tịch HĐTV CNS, trao quà hỗ trợ địa phương

Sau khi kết thúc buổi đi bộ, đại diện lãnh đạo CNS và các công ty thành viên đã tham gia trồng cây xanh trong khuôn viên công viên, góp phần tạo dựng môi trường sản xuất kinh doanh xanh, sạch, đẹp. Hàng trăm cán bộ, công nhân viên sau đó đã dự khán buổi thi chung kết "Rung chuông vàng CNS", tìm hiểu lịch sử và kiến thức về tổng công ty, kiến thức về đảng bộ cùng nhiều kỹ năng sống khác.



Tổng Giám đốc CNS Nguyễn Phương Đông (phải) tham gia trồng cây xanh

Dự kiến đến tháng 3-2026, CNS sẽ còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao cùng các cuộc thi tay nghề sản xuất, hướng tới nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần làm tăng thêm uy tín cho thương hiệu từng công ty.