Kinh tế

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam ước tính siêu cảng Cần Giờ sẽ hoàn vốn trong 24 năm

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đặt mục tiêu năm 2026 trở thành nhà đầu tư dự án cảng Cần Giờ để phát triển cảng nước sâu và cảng trung chuyển quốc tế.

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC, mã chứng khoán: MVN) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, dự kiến diễn ra vào sáng 15-4 tại tòa nhà Ocean Park, TP Hà Nội.

Theo tài liệu, VIMC đặt mục tiêu năm 2026 trở thành nhà đầu tư dự án cảng Cần Giờ để phát triển cảng nước sâu và cảng trung chuyển quốc tế.

Công trình này được đặt tại xã Thạnh An, TPHCM với diện tích sử dụng đất khoảng 571 ha. Tổng mức đầu tư dự án ở mức 128.872 tỉ đồng.

Công suất thiết kế lên đến 16,9 triệu TEU một năm (tương đương container 20 feet). Quy mô đầu tư bến cảng đề xuất xây dựng cho tiếp nhận tàu mẹ trọng tải lên đến 250.000DWT với tổng chiều dài bến cầu chính khoảng 7,2 km.

Dự án được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 1-2025. Đầu tháng này, UBND TPHCM cũng đã ban hành công văn công khai thông tin và tiếp nhận đề xuất đăng ký thực hiện dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ theo cơ chế lựa chọn nhà đầu tư chiến lược.

Khi đi vào hoạt động, dự kiến cảng sẽ đóng góp trực tiếp cho ngân sách nhà nước khoảng 34.000 – 40.000 tỉ đồng mỗi năm, đồng thời tạo việc làm cho khoảng 6.000 - 8.000 lao động.

Theo tính toán của VIMC, dự án có thể hoàn vốn trong khoảng 24-26,5 năm từ khi khai thác.

- Ảnh 2.

Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

VIMC dự kiến sẽ cùng Công ty CP Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited Holding S.A thành lập doanh nghiệp liên doanh nhằm triển khai dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, với tỉ lệ góp vốn của từng thành viên lần lượt là 36%, 15% và 49%.

Tổng số vốn VIMC dự kiến góp vào liên doanh là 13.839 tỉ đồng, được chia làm hai giai đoạn. Ở giai đoạn từ 2026 – 2030, công ty sẽ góp 4.156 tỉ đồng. Phần còn lại 9.683 tỉ đồng sẽ được triển khai trong giai đoạn từ 2031 – 2045.

VIMC cho biết liên doanh đã nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án từ đầu tháng 3-2026 và đang chờ cơ quan chức năng thẩm định để lựa chọn nhà đầu tư.

Cũng theo tài liệu đại hội, HĐQT VIMC trình cổ đông kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Theo đó, kết thúc năm 2025, công ty ghi nhận gần 19.017 tỉ đồng doanh thu thuần hợp nhất, tăng 12% so với năm 2024, tuy nhiên lãi sau thuế chỉ gần 2.642 tỉ đồng, tăng không đáng kể so với năm ngoái.

VIMC cho biết kết quả này chủ yếu chịu tác động từ xung đột địa chính trị gia tăng, cạnh tranh giữa các nền kinh tế lớn ngày càng gay gắt trong khi kinh tế và thương mại toàn cầu phục hồi chậm, tổng cầu và đầu tư suy giảm.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp nhận định căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cùng các chính sách thuế đối ứng đối với hàng nhập khẩu cũng ảnh hưởng đến ngành hàng hải và chuỗi cung ứng. Ngoài ra, tỉ giá và lãi suất biến động cùng các rủi ro từ thiên tai, biến đổi khí hậu và an ninh năng lượng tiếp tục tạo áp lực lên hoạt động kinh doanh.

Sang năm 2026, doanh nghiệp đánh giá tình hình thế giới sẽ tiếp tục biến động, trong đó, xung đột tại Trung Đông đang tác động trực tiếp đến hoạt động của công ty. Do đó, VIMC chỉ đặt mục tiêu kinh doanh năm 2026 với doanh thu 22.186 tỉ đồng, tăng 8% so với thực hiện năm 2025, trong khi chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 2%, còn 2.589 tỉ đồng.

VIMC được thành lập năm 1995, là doanh nghiệp nhà nước có vai trò chủ đạo trong ngành hàng hải (bao gồm vận tải biển, khai thác cảng và logistics). Cổ phiếu công ty giao dịch quanh vùng giá 50.000 đồng/đơn vị.


