Thứ trưởng Bộ GD-ĐT đánh giá cao thế mạnh đào tạo của UFM

Sáng 1-11, Trường ĐH Tài chính – Marketing (UFM) tổ chức lễ khai khóa năm học 2025-2029 chào đón 6.268 tân sinh viên hệ chính quy.

PGS-TS Phạm Tiến Đạt, Hiệu trưởng UFM

Tại đây, PGS-TS Phạm Tiến Đạt, Hiệu trưởng nhà trường, gửi lời chúc mừng đến các tân sinh viên đã vượt qua kỳ xét tuyển nghiêm ngặt để trở thành một phần của cộng đồng UFM.

Ông nhấn mạnh hành trình học tập tại UFM sẽ giúp sinh viên chuyển thách thức thành cơ hội, rèn luyện ý chí và bản lĩnh trong kỷ nguyên công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

"Các em cần chủ động học tập, linh hoạt nắm bắt cơ hội và kiên trì theo đuổi mục tiêu. Thành công không đến với người chờ đợi vận may mà đến với những ai dám dấn thân, bền bỉ rèn luyện" – PGS-TS Phạm Tiến Đạt chia sẻ.

Hiệu trưởng UFM khẳng định nhà trường sẽ đồng hành cùng sinh viên thông qua phương pháp học tập mới, đề cao tính tự học, tăng cường làm việc nhóm và gắn kết lý thuyết với thực tiễn, hướng tới tôn chỉ "học để làm người, học để làm việc, học để hội nhập và học để khẳng định mình".

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ GD- ĐT, ghi nhận gần 50 năm hình thành và phát triển của Trường ĐH Tài chính – Marketing, đồng thời đánh giá cao những đóng góp của nhà trường trong đào tạo nhân lực cho lĩnh vực kinh tế, tài chính, kế toán, marketing…

Thứ trưởng đề nghị UFM tiếp tục đổi mới mạnh mẽ chương trình đào tạo, gắn với nhu cầu xã hội và thực tiễn nghề nghiệp; đồng thời phát triển đội ngũ giảng viên, nhà khoa học đầu ngành, mạnh dạn thu hút chuyên gia quốc tế và mở rộng hợp tác nghiên cứu.

Ông cũng nhấn mạnh nhà trường cần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện công tác kiểm định, đảm bảo chất lượng theo chuẩn khu vực và quốc tế cùng với đó ưu tiên nguồn lực cho đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học – công nghệ quốc gia.

UFM trao học bổng cho thủ khoa đầu vào tuyển sinh ĐH năm 2025

Dịp này, UFM trao thưởng cho 4 thủ khoa, 4 á khoa và 61 sinh viên đạt điểm cao trong kỳ tuyển sinh 2025 với tổng giá trị gần 1,5 tỉ đồng.

Nhà trường cũng dành 29 suất học bổng "Tiếp sức đến trường" (100% học phí) cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 855 triệu đồng.