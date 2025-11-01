Thứ trưởng Bộ GD-ĐT đánh giá cao thế mạnh đào tạo của UFM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT đánh giá cao thế mạnh đào tạo của UFM

Tin, ảnh: H. Lân

(NLĐO) - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc đề nghị Trường ĐH Tài chính – Marketing (UFM) tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và hội nhập quốc tế.

Sáng 1-11, Trường ĐH Tài chính – Marketing (UFM) tổ chức lễ khai khóa năm học 2025-2029 chào đón 6.268 tân sinh viên hệ chính quy.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT đánh giá cao UFM về các lĩnh vực đào tạo mũi nhọn - Ảnh 1.

PGS-TS Phạm Tiến Đạt, Hiệu trưởng UFM

Tại đây, PGS-TS Phạm Tiến Đạt, Hiệu trưởng nhà trường, gửi lời chúc mừng đến các tân sinh viên đã vượt qua kỳ xét tuyển nghiêm ngặt để trở thành một phần của cộng đồng UFM. 

Ông nhấn mạnh hành trình học tập tại UFM sẽ giúp sinh viên chuyển thách thức thành cơ hội, rèn luyện ý chí và bản lĩnh trong kỷ nguyên công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

"Các em cần chủ động học tập, linh hoạt nắm bắt cơ hội và kiên trì theo đuổi mục tiêu. Thành công không đến với người chờ đợi vận may mà đến với những ai dám dấn thân, bền bỉ rèn luyện" – PGS-TS Phạm Tiến Đạt chia sẻ.

Hiệu trưởng UFM khẳng định nhà trường sẽ đồng hành cùng sinh viên thông qua phương pháp học tập mới, đề cao tính tự học, tăng cường làm việc nhóm và gắn kết lý thuyết với thực tiễn, hướng tới tôn chỉ "học để làm người, học để làm việc, học để hội nhập và học để khẳng định mình".

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ GD- ĐT, ghi nhận gần 50 năm hình thành và phát triển của Trường ĐH Tài chính – Marketing, đồng thời đánh giá cao những đóng góp của nhà trường trong đào tạo nhân lực cho lĩnh vực kinh tế, tài chính, kế toán, marketing…

Thứ trưởng đề nghị UFM tiếp tục đổi mới mạnh mẽ chương trình đào tạo, gắn với nhu cầu xã hội và thực tiễn nghề nghiệp; đồng thời phát triển đội ngũ giảng viên, nhà khoa học đầu ngành, mạnh dạn thu hút chuyên gia quốc tế và mở rộng hợp tác nghiên cứu.

Ông cũng nhấn mạnh nhà trường cần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện công tác kiểm định, đảm bảo chất lượng theo chuẩn khu vực và quốc tế cùng với đó ưu tiên nguồn lực cho đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học – công nghệ quốc gia.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT đánh giá cao UFM về các lĩnh vực đào tạo mũi nhọn - Ảnh 2.

UFM trao học bổng cho thủ khoa đầu vào tuyển sinh ĐH năm 2025

Dịp này, UFM trao thưởng cho 4 thủ khoa, 4 á khoa và 61 sinh viên đạt điểm cao trong kỳ tuyển sinh 2025 với tổng giá trị gần 1,5 tỉ đồng.

Nhà trường cũng dành 29 suất học bổng "Tiếp sức đến trường" (100% học phí) cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 855 triệu đồng.

Tin liên quan

Trường ĐH Tài chính-Marketing gây chú ý khi tuyển dụng viên chức là sinh viên

Trường ĐH Tài chính-Marketing gây chú ý khi tuyển dụng viên chức là sinh viên

(NLĐO) - Trường ĐH Tài chính- Marketing vừa ra thông báo tuyển dụng viên chức là sinh viên tốt nghiệp thủ khoa vào vị trí giảng viên.

Chi tiết điểm chuẩn Trường ĐH Tài chính - Marketing

(NLĐO) - Điểm chuẩn Trường ĐH Tài chính - Marketing tăng ở hầu hết các ngành đào tạo

Trường ĐH Tài chính - Marketing công bố học phí năm 2025

(NLĐO) - Trường ĐH tài chính- Marketing cam kết không tăng học phí trong toàn khóa đào tạo.

UFM Trường ĐH Tài chính - Marketing PGS-TS Phạm Tiến Đạt lễ khai khoá Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo