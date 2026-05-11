Tổng giám đốc Ngân hàng Phương Đông gửi đơn từ nhiệm

Theo OCB, ông Phạm Hồng Hải gửi đơn từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc trong bối cảnh ngân hàng đang bước vào giai đoạn chiến lược mới, với những định hướng phát triển và mục tiêu tăng trưởng dài hạn.

Chia sẻ về quyết định này, ông Phạm Hồng Hải cho biết: "Khi quyết định rời khỏi vị trí điều hành, tôi cho rằng mỗi giai đoạn phát triển của doanh nghiệp đều cần những cách tiếp cận và ưu tiên khác nhau. OCB đang bước vào một chặng đường mới với nhiều mục tiêu lớn hơn, đòi hỏi những định hướng và mô hình điều hành phù hợp hơn trong bối cảnh mới".

Trước đó, ông Phạm Hồng Hải đã có 2 năm đồng hành cùng OCB trong vai trò Tổng giám đốc. Ông đã góp phần thực hiện định vị, tái cấu trúc chiến lược kinh doanh tổng thể và cơ cấu tổ chức, xác định lại phân khúc khách hàng mục tiêu, tiếp tục đẩy mạnh ngân hàng số...

Theo báo cáo tài chính quý I/2026 vừa công bố, OCB ghi nhận sự tăng trưởng về quy mô và hiệu quả vận hành.

Tổng tài sản đạt 344.098 tỉ đồng tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Huy động vốn trên thị trường dân cư tăng 5,1%, dư nợ tín dụng tăng 2,6% so với đầu năm; riêng tín dụng xanh toàn hàng tăng trưởng 15% so với cùng kỳ.

Tổng thu thuần của OCB trong kỳ đạt 2.722 tỉ đồng, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.224 tỉ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Năm 2026, OCB đưa ra mục tiêu đầy tham vọng, lợi nhuận trước thuế đạt mức 6.960 tỉ đồng, tăng 39% so với năm 2025.