Ngày 24-11, đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam do Phó Chủ tịch Huỳnh Thanh Xuân dẫn đầu đã đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân lao động tỉnh Gia Lai bị thiệt hại do bão số 13 và đợt lũ vừa qua.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân trao hỗ trợ 1 tỉ đồng giúp người lao động tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai

Tại Công ty TNHH Đức Toàn (Khu công nghiệp Phú Tài, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai), ông Huỳnh Thanh Xuân đã trao 1 tỉ đồng hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động trong tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề. Riêng 62 lao động của công ty được nhận hỗ trợ 2 triệu đồng/người để kịp thời trang trải khó khăn.

Cùng thời điểm, nhiều LĐLĐ địa phương đã chung tay hỗ trợ người lao động Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai, gồm: LĐLĐ TP Hải Phòng 200 triệu đồng, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh 150 triệu đồng, LĐLĐ TP Đà Nẵng 200 triệu đồng… Tổng số tiền hỗ trợ của tổ chức Công đoàn dành cho tỉnh Gia Lai hơn 1,5 tỉ đồng.

Tiếp nhận nguồn lực nghĩa tình, bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Gia Lai – bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm kịp thời của Tổng LĐLĐ Việt Nam và các tỉnh, thành. "Trong lúc người lao động gặp khó khăn, những phần quà này là nguồn động viên rất lớn. LĐLĐ tỉnh cam kết phân bổ minh bạch, đúng đối tượng, bảo đảm hỗ trợ đến tay đoàn viên nhanh nhất", bà Thủy khẳng định.

Chia sẻ với những mất mát mà người dân và công nhân lao động Gia Lai đang gánh chịu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân nhấn mạnh sự hỗ trợ lần này thể hiện trách nhiệm, tình cảm của tổ chức Công đoàn cả nước đối với đoàn viên vùng thiên tai.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động Gia Lai bị thiệt hại do bão lũ

"Chúng tôi mong rằng nguồn hỗ trợ sẽ giúp anh chị em sớm khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống, trở lại lao động và cùng doanh nghiệp nối lại chuỗi sản xuất", ông Huỳnh Thanh Xuân nói. Ông đề nghị LĐLĐ tỉnh Gia Lai tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương và doanh nghiệp để chăm lo tốt hơn cho người lao động.