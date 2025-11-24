HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tổng LĐLĐ Việt Nam và các địa phương hỗ trợ hơn 1,5 tỉ đồng cho người lao động ở Gia Lai

Đức Anh

(NLĐO) - Hơn 1,5 tỉ đồng từ Tổng LĐLĐ Việt Nam và các LĐLĐ địa phương đã được trao cho đoàn viên, người lao động Gia Lai sau bão lũ.

Ngày 24-11, đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam do Phó Chủ tịch Huỳnh Thanh Xuân dẫn đầu đã đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân lao động tỉnh Gia Lai bị thiệt hại do bão số 13 và đợt lũ vừa qua.

Tổng LĐLĐ và các địa phương hỗ trợ hơn 1,5 tỉ đồng cho người lao động Gia Lai - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân trao hỗ trợ 1 tỉ đồng giúp người lao động tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai

Tại Công ty TNHH Đức Toàn (Khu công nghiệp Phú Tài, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai), ông Huỳnh Thanh Xuân đã trao 1 tỉ đồng hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động trong tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề. Riêng 62 lao động của công ty được nhận hỗ trợ 2 triệu đồng/người để kịp thời trang trải khó khăn.

Cùng thời điểm, nhiều LĐLĐ địa phương đã chung tay hỗ trợ người lao động Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai, gồm: LĐLĐ TP Hải Phòng 200 triệu đồng, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh 150 triệu đồng, LĐLĐ TP Đà Nẵng 200 triệu đồng… Tổng số tiền hỗ trợ của tổ chức Công đoàn dành cho tỉnh Gia Lai hơn 1,5 tỉ đồng.

Tiếp nhận nguồn lực nghĩa tình, bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Gia Lai – bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm kịp thời của Tổng LĐLĐ Việt Nam và các tỉnh, thành. "Trong lúc người lao động gặp khó khăn, những phần quà này là nguồn động viên rất lớn. LĐLĐ tỉnh cam kết phân bổ minh bạch, đúng đối tượng, bảo đảm hỗ trợ đến tay đoàn viên nhanh nhất", bà Thủy khẳng định.

Chia sẻ với những mất mát mà người dân và công nhân lao động Gia Lai đang gánh chịu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân nhấn mạnh sự hỗ trợ lần này thể hiện trách nhiệm, tình cảm của tổ chức Công đoàn cả nước đối với đoàn viên vùng thiên tai.

Tổng LĐLĐ và các địa phương hỗ trợ hơn 1,5 tỉ đồng cho người lao động Gia Lai - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động Gia Lai bị thiệt hại do bão lũ

"Chúng tôi mong rằng nguồn hỗ trợ sẽ giúp anh chị em sớm khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống, trở lại lao động và cùng doanh nghiệp nối lại chuỗi sản xuất", ông Huỳnh Thanh Xuân nói. Ông đề nghị LĐLĐ tỉnh Gia Lai tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương và doanh nghiệp để chăm lo tốt hơn cho người lao động.

hỗ trợ người lao động người lao động công nhân lao động khắc phục hậu quả Đoàn Công tác
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo