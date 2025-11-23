HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỉ đồng cho Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk

Thùy Linh

(NLĐO) - Ngày 23-11, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 2572 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả mưa lũ miền Trung.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ 1.100 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 4 địa phương: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk.

Hỗ trợ khẩn cấp 1 . 100 Tỉ đồng cho khánh hòa , Lâm Đồng , Gia Lai , Đắk Lắk - Ảnh 1.

Mưa lũ đã khiến nhiều khu vực ngập sâu. Ảnh: NLĐO

Trong đó, tỉnh Khánh Hòa 150 tỉ đồng, tỉnh Lâm Đồng 300 tỉ đồng, tỉnh Gia Lai 150 tỉ đồng, tỉnh Đắk Lắk 500 tỉ đồng để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra như đề nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản số 18147 ngày 23-11.

UBND các tỉnh có trách nhiệm chủ động cân đối chi ngân sách địa phương, cùng với số kinh phí được ngân sách trung ương hỗ trợ và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, không để thất thoát, tiêu cực; đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tính đến sáng ngày 23-11, đợt mưa lũ lần này đã khiến 102 người chết, mất tích, trong đó 90 người chết (Quảng Trị 1, Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 3, Đắk Lắk 63, Khánh Hòa 14, Lâm Đồng 5); 12 người mất tích.

Mưa lũ khiến 1.154 nhà bị hư hỏng; 185.733 nhà bị ngập. Về nông nghiệp, 80.825 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; 117.067 ha cây trồng lâu năm bị thiệt hại. 3.234.742 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 1.157 ha thủy sản thiệt hại (Đắk Lắk 1.000 ha, Khánh Hòa 157 ha).

Cùng với đó, mưa lũ vẫn khiến 258.045 khách hàng mất điện; nhiều khu vực mất thông tin liên lạc… Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế 9.035 tỉ đồng (Quảng Ngãi 650 tỉ đồng, Gia Lai 1.000 tỉ đồng, Đắk Lắk 5.330 tỉ đồng, Khánh Hòa 1.000 tỉ đồng, Lâm Đồng 1.055 tỉ đồng).

Hỗ trợ khẩn cấp 1 . 100 Tỉ đồng cho khánh hòa , Lâm Đồng , Gia Lai , Đắk Lắk - Ảnh 2.

ngập lụt hỗ trợ mưa ngập miền Trung
