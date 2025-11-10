Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ 1 tỉ đồng giúp Huế khắc phục hậu quả bão lũ

Tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế, ông Nguyễn Đình Khang – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam – đã thay mặt tổ chức Công đoàn trao1 tỉ đồng nhằm giúp địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.



Tổng LĐLĐ Việt Nam trao 1 tỉ đồng giúp Huế khắc phục hậu quả bão lũ

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam gửi lời chia sẻ sâu sắc đến người dân Huế chịu thiệt hại do bão lũ, đồng thời khẳng định tổ chức Công đoàn sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ đoàn viên và địa phương trong quá trình phục hồi sau thiên tai.

Ông Nguyễn Đình Khang tặng quà cho người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tại tại Công ty TNHH MTV Victortex Huế

Ngay sau chương trình, đoàn công tác đến Công ty TNHH MTV Victortex Huế (xã Quảng Điền) trao 60 suất hỗ trợ trực tiếp cho những lao động bị ảnh hưởng nặng.

Đoàn cũng đến thăm, thắp hương và động viên gia đình một đoàn viên tử vong trong đợt mưa lũ tại phường Vỹ Dạ.

Các hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm xã hội của tổ chức Công đoàn với đoàn viên, người lao động và cộng đồng vùng thiên tai.