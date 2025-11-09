Bị Phó Chủ tịch TP Huế phê bình, cuộc "giải cứu" tháp Chăm hơn 1.200 năm tuổi ra sao?

Đến sáng nay (9-11), khu vực nền móng của Tháp Chăm Phú Diên (còn gọi là tháp Mỹ Khánh, xã Phú Vinh, TP Huế) vẫn còn ngập trong nước. Mực nước ghi nhận tại hiện trường chỉ còn khoảng 0,1 - 0,2 m quanh khu vực nền móng bên ngoài đền thờ. Đơn vị quản lý – Bảo tàng Lịch sử TP Huế – đang sử dụng máy bơm công suất lớn để hút nước ra ngoài.

Sau 2 ngày bị phê bình, Tháp Chăm Phú Diên vẫn còn bị ngập.

Trước đó, ngày 7-11, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, đã trực tiếp kiểm tra hiện trạng di tích và chứng kiến tháp bị ngập sâu. Ông Minh phê bình gay gắt Bảo tàng Lịch sử TP Huế và chính quyền xã Phú Vinh vì chậm báo cáo, chậm xử lý, để tình trạng ngập kéo dài nhiều ngày.

Một nhân viên tranh thủ quét lớp rêu trên nền gạch ở khu điện thờ khi nước đang được hút cạn.

Phó Chủ tịch TP Huế yêu cầu huy động thêm máy bơm, túc trực 24/24, đảm bảo hút cạn nước trong ngày và báo cáo kết quả về UBND thành phố. Ông cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu giải pháp chống ngập lâu dài, xây dựng hệ thống tiêu thoát nước nhằm bảo vệ an toàn cho di tích và khu vực xung quanh.

Nền móng khu đền thờ lộ diện sau bao ngày chìm trong nước.

Tháp Chăm Phú Diên, có niên đại thế kỷ VIII, được xem là một trong những tháp Chăm cổ nhất Việt Nam. Di tích được phát hiện năm 2001 khi công nhân khai thác titan phát hiện công trình nằm vùi sâu trong cát 5-7 m, thấp hơn mực nước biển 3-4 m và chỉ cách mép biển 120 m.

Tháp có hình chữ nhật (8,22 m x 7,12 m), cửa chính hướng Đông, với kỹ thuật xây dựng bằng gạch cổ đặc biệt. Ngôi tháp được xếp hạng Di tích Kiến trúc Nghệ thuật cấp Quốc gia năm 2001 và được bảo tồn trong nhà kính, tuy nhiên vẫn nằm dưới hố cát sâu, chưa có hệ thống thoát nước.

Năm 2022, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) và Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) lần lượt xác lập kỷ lục cho Tháp Phú Diên là "tháp Chăm cổ bằng gạch chìm sâu dưới cồn cát ven biển được khai quật và bảo tồn đầu tiên tại Việt Nam và thế giới".

Ngôi đền thờ của Tháp Chăm Phú Diên sau bao ngày bị ngập nước.