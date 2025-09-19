HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

"Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh không được chấp nhận: Tôi rất buồn chán, hối hận

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Đến gặp để xin lỗi gia đình nhân viên quán cà phê song không được chấp nhận, N.V.T. (người được gọi là "tổng tài") cho biết bản thân rất hối hận.

Trưa nay 19-9, trao đổi với Báo Người Lao Động, anh N.V.T. (27 tuổi) - người được cộng đồng mạng gọi là "tổng tài" trong vụ hành hung nhân viên quán cà phê - cho biết sáng cùng ngày anh đã cùng bố của V. (23 tuổi, người hành hung) đến quán cà phê tại chung cư T6 Times City, phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) để xin lỗi gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, không gặp được nhân viên quán cà phê.

"Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh không được chấp nhận: Tôi rất buồn chán, hối hận- Ảnh 1.

Nam thanh niên đeo khẩu trang đến xin lỗi song không được chấp nhận. Ảnh cắt từ clip

Theo anh T., bản thân anh rất "buồn chán" và hối hận vì đã không giữ được bình tĩnh, khuyên can người em để gây ra sự này. "Tôi không nghĩ mọi chuyện xảy ra nghiêm trọng, đi xa như thế. V. thì vướng vào lao lý, còn tôi thì bị cộng đồng mạng chửi bới"- T. nói.

Anh T. cho biết 2 người đã làm việc với cơ quan công an phường Vĩnh Tuy đến 20 giờ tối ngày 18-9. Sau đó, V. đã bị giữ lại

Theo clip chia sẻ trên mạng xã hội, sáng ngày 19-9, anh T. đeo khẩu trang màu đen cùng người thân đến quán cà phê để xin lỗi. Tuy nhiên, bà X. (mẹ của anh N.M.Đ. - người bị đánh trong vụ việc), cho biết đang bận nên chưa tiện, đồng thời không muốn nói chuyện với T.

"Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh không được chấp nhận: Tôi rất buồn chán, hối hận- Ảnh 2.

Nam thanh niên thời điểm đánh nam nhân viên. Ảnh: Gif

Trước đó, tối 17-9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi một nhóm khách hàng khoảng 4-5 người ngồi uống nước ở quán cà phê tại chung cư T6 Times City. Sau đó, nhân viên quán cà phê nhắc nhở không được hút thuốc, gây ảnh hưởng tới mọi người xung quanh.

Sau đó, một nam thanh niên mặc vest, quần âu, đi giày tây "Tổng tài - PV" có động tác giơ tay. Ngay lập tức, người đàn ông ngồi bên cạnh đứng dậy, tiến vào quầy thu ngân, đấm 2 phát vào mặt nhân viên quán, khiến anh choáng váng, ngã xuống sàn.

    Thông báo