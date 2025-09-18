HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Vụ hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" lên tiếng

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Sáng nay 18-9, Công an phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ xô xát xảy ra tại một quán cà phê trên địa bàn.

Vụ hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" lên tiếng- Ảnh 1.

Hình ảnh nam thanh niên giơ tay lên trời. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, tối 17-9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi một nhóm khách hàng khoảng 4-5 người ngồi uống nước ở quán cà phê. Sau đó, nhân viên quán cà phê nhắc nhở không được hút thuốc, gây ảnh hưởng tới mọi người xung quanh.

Sau đó, một nam thanh niên mặc vest, quần âu, đi giày tây "Tổng tài - PV" có động tác giơ tay. Ngay lập tức người đàn ông ngồi bên cạnh đứng dậy, tiến vào quầy thu ngân, đấm 2 phát vào mặt nhân viên quán, khiến anh choáng váng, ngã xuống sàn.

Là người có động tác giơ tay trong nhóm khách, trao đổi với Báo Người Lao Động, anh N.V.T. cho biết khoảng 14 giờ 20 phút ngày 17-9, anh cùng một số bạn đến quán cà phê để uống nước. Trong lúc ngồi, anh T. lấy tẩu thuốc bị tắc ra để sửa, vệ sinh thì bị nhân viên nhắc nhở không được hút thuốc.

Vụ hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" lên tiếng- Ảnh 2.

Nam thanh niên đánh nhân viên thu ngân. Ảnh: Gif

"Khi tôi đang cầm tẩu để sửa thì một nam thanh niên trong quán ra tiếp tục nói với nhóm chúng tôi bằng lời lẽ khó nghe, không có chủ ngữ, vị ngữ, có ý xúc phạm. Thực tế, tôi không hút thuốc mà chỉ sửa tẩu" - anh T. nói.

Theo lời anh T., sau đó anh nhờ một người bạn đi cùng ra hỏi lại để làm rõ sự việc. "Sau khi ra ngoài, bạn tôi hơi nóng tính đã phản xạ tát một cái. Người kia ngã xuống ăn vạ" - anh T. nói. Anh T. cho biết sau sự việc, nhóm vẫn ngồi lại quán một lúc nhưng không thấy nhân viên ra gặp nên rời đi.

Trước hình ảnh chỉ tay xuất hiện trong clip lan truyền, anh T. nói không phải là "ra hiệu" để bạn đi hành hung nhân viên. Bởi vì, do cầm bông lau tẩu, để phía dưới dễ dính bẩn vào quần nên giơ tay lên. "Khi thấy xô xát, tôi cũng đưa bông lau tẩu lên hô dừng lại, không đánh nhau nữa. Oan cho tôi quá!"- anh T. trần tình.

Anh N.V.T. cho biết chiều nay, 18-9, anh sẽ đến cơ quan công an trình báo sự việc. Ngoài ra, nhóm bạn của anh cũng liên hệ với gia đình nhân viên quán cà phê bị đánh nhưng chưa gặp được vì quán đông khách.

Trong khi đó, ông N.Đ.M. (59 tuổi, trú phường Phúc Lợi). cho biết con trai ông là anh N.M.Đ. chính là nạn nhân trong vụ việc. Theo ông M., trong quá trình uống cà phê có một người đàn ông hút thuốc, mặc dù quán đã đặt biển thông báo "không hút thuốc lá".

Thấy hành vi ảnh hưởng tới những khách xung quanh, anh Đ. nhiều lần nhắc nhở với thái độ lịch sự, nhưng người này vẫn phớt lờ. Khi anh Đ. quay lại quầy thu ngân, một người khác trong nhóm bất ngờ tiến đến, đấm liên tiếp 2 phát vào mặt khiến anh choáng váng, ngã xuống sàn.

