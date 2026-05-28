Quốc tế

Tổng thống Donald Trump đe dọa quân sự chưa từng có nhằm vào Oman

Huệ Bình

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ “thổi bay” Oman nếu nước này không “hành xử đúng mực”.

Theo tờ The Guardian, đó là lời nói được tổng thống Mỹ đưa ra trong cuộc họp nội các vào ngày 27-8, sau khi xuất hiện thông tin Iran và Oman đang thảo luận để cùng thu phí tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz gần như đã bị phong tỏa hoàn toàn kể từ khi xung đột giữa liên minh Mỹ - Israel và Iran nổ ra.

Vào ngày 27-5, ông Donald Trump tuyên bố: "Eo biển Hormuz sẽ được mở cửa cho tất cả mọi người. Sẽ không một ai được quyền kiểm soát Hormuz. Chúng tôi sẽ giám sát nơi này. Chúng tôi sẽ canh chừng eo biển này. Nhưng tuyệt nhiên không ai được phép độc chiếm. Đó là một phần trong các điều khoản đàm phán của chúng tôi".

Tổng thống Donald Trump buông lời đe dọa quân sự chưa từng có nhằm vào Oman - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng hôm 27-5. Ảnh: EPA

Eo biển Hormuz - tuyến hải trình vốn vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu thô của thế giới - đã bị Iran phong tỏa từ cuối tháng 2, khơi mào cho một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu và làm dấy lên những lo ngại sâu sắc đối với nền kinh tế thế giới.

Hãng tin AP dẫn lời một quan chức khu vực những ngày gần đây cho biết Tehran đang muốn thuyết phục Oman - một đồng minh của Mỹ - ủng hộ cơ chế thu phí đối với các tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz.

Theo ông Donald Trump, phía Iran muốn "kiểm soát" Hormuz. Đồng thời nhấn mạnh đây là vùng biển quốc tế. Ngay sau đó, ông cảnh báo: "Oman phải cư xử giống như mọi nước khác hoặc chúng tôi sẽ phải ném bom họ. Họ hiểu điều đó. Rồi họ sẽ ổn thôi".

Bộ Ngoại giao Oman hiện chưa đưa ra phản hồi trước yêu cầu bình luận của tờ New York Post.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ thậm chí còn đăng tải đoạn video ghi lại lời cảnh báo của ông Donald Trump lên mạng xã hội X - một động thái cho thấy chính phủ Mỹ không hề né tránh việc công khai lời răn đe này.

Hiện tại, các nhà đàm phán của Mỹ và Iran đang nỗ lực hoàn thiện một bản ghi nhớ nhằm mở lại eo biển Hormuz cho hoạt động hàng hải quốc tế mà không phải chịu bất kỳ khoản phí nào. Thỏa thuận này cũng nhằm gia hạn thời gian để hai bên thương lượng về số phận của các kho dự trữ uranium làm giàu ở cấp độ cao của Iran.

Những nỗ lực của ông Donald Trump trong các tuần qua nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình với Iran đến nay vẫn chưa đem lại kết quả. Trong cuộc họp ngày 27-5, ông cáo buộc Iran đang cố tình trì hoãn thỏa thuận và chờ cho đến khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ diễn ra vào tháng 11.

Chiến sự Trung Đông 27-5: IRGC đòi biến bờ biển thành "nghĩa địa", Hàn Quốc tố Iran bắn tàu

(NLĐO) - Iran cho rằng khó có khả năng các cuộc đối đầu quân sự tái diễn, khẳng định uranium không nằm trong chương trình đàm phán với Mỹ.

Điểm nóng xung đột ngày 27-5: Đàm phán Iran - Mỹ "ngoài cứng trong mềm"?

(NLĐO) - Chuyên gia nhận định mặc dù đàm phán Mỹ - Iran chưa có đột phá, có một số tín hiệu lạc quan khi hai bên dường như sẵn sàng nới lỏng lập trường.

Chiến sự Trung Đông ngày 26-5: Iran tuyên bố Mỹ không còn "nơi trú ẩn an toàn"

(NLĐO) - Cả Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Mojtaba Khamenei và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đồng loạt tuyên bố Mỹ sẽ không còn chỗ đứng trong khu vực.

