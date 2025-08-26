Tổng thống Donald Trump giải thích lý do sa thải thống đốc FED

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Tổng thống Donald Trump giải thích lý do sa thải thống đốc FED

Hải Hưng

(NLĐO) - Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) gồm 7 thành viên do tổng thống Mỹ đề cử và được Thượng viện phê chuẩn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 25-8 thông báo sa thải Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (FED) Lisa Cook.

Đài CNBC gọi đây là "động thái chưa từng có tiền lệ" và là sự leo thang đáng kể động thái "tấn công" của nhà lãnh đạo Mỹ nhằm vào tính độc lập của FED sau khi cơ quan này từ chối cắt giảm lãi suất nhanh chóng.

Trong thông báo sa thải gửi bà Cook được đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump viện dẫn cáo buộc rằng thống đốc FED này đã khai sai thông tin trong hồ sơ vay thế chấp mua nhà.

Tổng thống Mỹ lý giải việc sa thải Thống đốc Fed - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump vừa thông báo sa thải Thống đốc FED Lisa Cook. Ảnh: AP

"Xét đến hành vi gian dối và có khả năng phạm tội của bà Lisa Cook trong vấn đề tài chính, người dân Mỹ không thể và tôi cũng không thể đặt niềm tin vào sự liêm chính của bà" - nhà lãnh đạo Mỹ viết.

Bà Cook là người phụ nữ da màu đầu tiên giữ chức Thống đốc FED.

"Ít nhất thì hành vi liên quan cho thấy một sự cẩu thả nghiêm trọng trong các giao dịch tài chính, làm dấy lên nghi ngờ về năng lực và độ tin cậy của bà với tư cách là một nhà quản lý tài chính" - Tổng thống Donald Trump lý giải.

Việc ông chủ Nhà Trắng cách chức bà Cook có thể sẽ kéo theo những rắc rối và thách thức tại các tòa án liên bang, cuối cùng có thể lên tới Tòa án Tối cao.

Quốc hội Mỹ trước đây đã giới hạn quyền của tổng thống trong việc đơn phương sa thải một thống đốc FED theo Đạo luật Cục Dự trữ Liên bang năm 1913, trong đó quy định tổng thống chỉ có thể làm vậy "vì lý do chính đáng".

Mặc dù luật không giải thích rõ "lý do chính đáng" là gì nhưng về mặt lịch sử, khái niệm này được hiểu là liên quan hành vi sai trái hoặc vi phạm nghiêm trọng trách nhiệm công vụ.

Người phát ngôn của FED chưa đưa ra bình luận nào về quyết định của Tổng thống Donald Trump.

Luật pháp Mỹ hiện hành quy định Hội đồng Thống đốc FED gồm 7 thành viên do tổng thống Mỹ đề cử và được Thượng viện phê chuẩn. Mỗi người có nhiệm kỳ 14 năm và không thể tái bổ nhiệm.

Bà Cook là một trong 3 thống đốc FED được bổ nhiệm dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden.

Nếu bà Cook từ chức hoặc bị sa thải, Tổng thống Donald Trump sẽ có thể bổ nhiệm người thay thế và đảm bảo rằng đa số thành viên Hội đồng Thống đốc FED có chung quan điểm với mình về chính sách tiền tệ.

Tin liên quan

Đích thân đến trụ sở FED, Tổng thống Donald Trump tuyên bố không có ý định sa thải ông Powell

Đích thân đến trụ sở FED, Tổng thống Donald Trump tuyên bố không có ý định sa thải ông Powell

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc tranh luận gay gắt với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED) Jerome Powell trong chuyến thăm trụ sở cơ quan này.

Khó lường cuộc đối đầu giữa tổng thống Mỹ và chủ tịch FED

Lãi suất được thiết lập bởi Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), hiện do ông Powell đứng đầu. FOMC có quyền tự bầu ra lãnh đạo

Chủ tịch FED tiếp tục thận trọng về lãi suất

Theo Chủ tịch FED, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ sẽ cân nhắc kỹ và không vội điều chỉnh chính sách cho đến khi có thêm dữ liệu về tác động của thuế quan

Mỹ FED Trump Thống đốc Fed Lisa Cook
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo