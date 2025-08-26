Tổng thống Donald Trump giải thích lý do sa thải thống đốc FED

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 25-8 thông báo sa thải Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (FED) Lisa Cook.

Đài CNBC gọi đây là "động thái chưa từng có tiền lệ" và là sự leo thang đáng kể động thái "tấn công" của nhà lãnh đạo Mỹ nhằm vào tính độc lập của FED sau khi cơ quan này từ chối cắt giảm lãi suất nhanh chóng.

Trong thông báo sa thải gửi bà Cook được đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump viện dẫn cáo buộc rằng thống đốc FED này đã khai sai thông tin trong hồ sơ vay thế chấp mua nhà.

Tổng thống Donald Trump vừa thông báo sa thải Thống đốc FED Lisa Cook. Ảnh: AP

"Xét đến hành vi gian dối và có khả năng phạm tội của bà Lisa Cook trong vấn đề tài chính, người dân Mỹ không thể và tôi cũng không thể đặt niềm tin vào sự liêm chính của bà" - nhà lãnh đạo Mỹ viết.

Bà Cook là người phụ nữ da màu đầu tiên giữ chức Thống đốc FED.

"Ít nhất thì hành vi liên quan cho thấy một sự cẩu thả nghiêm trọng trong các giao dịch tài chính, làm dấy lên nghi ngờ về năng lực và độ tin cậy của bà với tư cách là một nhà quản lý tài chính" - Tổng thống Donald Trump lý giải.

Việc ông chủ Nhà Trắng cách chức bà Cook có thể sẽ kéo theo những rắc rối và thách thức tại các tòa án liên bang, cuối cùng có thể lên tới Tòa án Tối cao.

Quốc hội Mỹ trước đây đã giới hạn quyền của tổng thống trong việc đơn phương sa thải một thống đốc FED theo Đạo luật Cục Dự trữ Liên bang năm 1913, trong đó quy định tổng thống chỉ có thể làm vậy "vì lý do chính đáng".

Mặc dù luật không giải thích rõ "lý do chính đáng" là gì nhưng về mặt lịch sử, khái niệm này được hiểu là liên quan hành vi sai trái hoặc vi phạm nghiêm trọng trách nhiệm công vụ.

Người phát ngôn của FED chưa đưa ra bình luận nào về quyết định của Tổng thống Donald Trump.

Luật pháp Mỹ hiện hành quy định Hội đồng Thống đốc FED gồm 7 thành viên do tổng thống Mỹ đề cử và được Thượng viện phê chuẩn. Mỗi người có nhiệm kỳ 14 năm và không thể tái bổ nhiệm.

Bà Cook là một trong 3 thống đốc FED được bổ nhiệm dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden.

Nếu bà Cook từ chức hoặc bị sa thải, Tổng thống Donald Trump sẽ có thể bổ nhiệm người thay thế và đảm bảo rằng đa số thành viên Hội đồng Thống đốc FED có chung quan điểm với mình về chính sách tiền tệ.