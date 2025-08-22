Tổng thống Donald Trump nhận tin vui lớn từ toà án

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Tổng thống Donald Trump nhận tin vui lớn từ toà án

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Tòa phúc thẩm ở New York - Mỹ đã bác bỏ mức phạt hơn 454 triệu USD vì tội danh gian lận dân sự đối với ông Donald Trump, gia đình và công ty của ông.

Bộ phận phúc thẩm số 1 của Tòa phúc thẩm ở New York đã giữ nguyên tuyên bố hồi năm ngoái rằng ông Donald Trump, các con trai và doanh nghiệp của ông phải chịu trách nhiệm về hành vi gian lận kinh doanh kéo dài cả thập kỷ. 

Tuy nhiên, tòa phúc thẩm nhận thấy mức phạt 454 triệu USD là quá cao, trái với Tu chính án thứ tám.

Tổng thống Donald Trump nhận tin vui lớn từ toà án - Ảnh 1.

Ông Donald Trump tại phiên xử vụ kiện gian lận dân sự hồi năm ngoái. Ảnh: AP

Cựu luật sư riêng của ông Donald Trump, Alina Habba, cho biết. "Tòa án đã bác bỏ mức phạt 464 triệu USD (bao gồm lãi suất) vô lý và bất hợp pháp, xác nhận những gì chúng tôi nói ngay từ đầu: vụ kiện của tổng chưởng lý New York mang động cơ chính trị, không có căn cứ pháp lý và quá mức cần thiết”.

Theo hãng tin AP, sau phiên tòa dân sự kéo dài 3 tháng vào năm ngoái, thẩm phán Arthur Engoron tại New York đã tuyên ông Donald Trump phải chịu trách nhiệm về hành vi gian lận kinh doanh trong suốt một thập kỷ bằng cách thổi phồng giá trị tài sản ròng của mình nhằm đảm bảo các thỏa thuận kinh doanh tốt hơn.

Trong đó, ông Donald Trump bị cho là nói sai sự thật rằng căn hộ áp mái của mình lớn gấp 3 lần diện tích thực tế và coi khu bất động sản Mar-a-Lago của ông là nơi ở cá nhân chứ không phải là một câu lạc bộ xã hội.

Ông Donald Trump từ lâu đã bác bỏ cáo buộc, chỉ trích vụ kiện mang động cơ chính trị, đồng thời khẳng định mình là "người vô tội".

Trong phán quyết hồi tháng 2, thẩm phán Engoron tạm thời cấm ông Donald Trump và các con trai của ông điều hành các công ty có trụ sở tại New York. 

Ông cũng bị yêu cầu nộp phạt hơn 454 triệu USD. Con số này tăng lên 464 triệu USD do lãi suất tích lũy từ phán quyết trên.

Hiện tại, ông Donald Trump phải đối mặt với những yêu cầu bồi thường hơn 550 triệu USD liên quan tới 3 vụ kiện dân sự.

Tin liên quan

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump kiện Los Angeles

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump kiện Los Angeles

(NLĐO) – Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đệ đơn kiện TP Los Angeles vì chính sách nhập cư, phân biệt đối xử với cơ quan thực thi pháp luật liên bang.

Nghệ thuật đàm phán của Tổng thống Donald Trump hiệu quả bất ngờ?

(NLĐO) - Liệu chính sách ngoại giao khó lường, mang tính giao dịch của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thực sự tạo ra khởi đầu cho hòa bình ở Ukraine?

12 bang Mỹ đồng loạt kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump vì thuế quan

(NLĐO) - Liên minh gồm 12 bang Mỹ - có các tổng chưởng lý là thành viên Đảng Dân chủ - đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump vì chính sách thuế quan.

Donald Trump vụ kiện gian lận dân sự tài sản ròng toà án
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo