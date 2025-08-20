Nghệ thuật đàm phán của Tổng thống Donald Trump hiệu quả bất ngờ?

Điều đó có thể đã xảy ra, sau các cuộc thảo luận căng thẳng của ông Donald Trump với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và phái đoàn các nhà lãnh đạo hàng đầu châu Âu tại Nhà Trắng vào ngày 18-8.

Tiếp theo là cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Sau đó có thể là cuộc gặp ba bên do ông Donald Trump đóng vai trò trung gian hòa giải.

Hiện chưa xác định thời gian hay địa điểm cho khởi đầu của con đường có thể đầy rẫy những cạm bẫy này. Và cũng không có gì bảo đảm ông Putin sẽ đồng ý gặp ông Zelensky. Nhà lãnh đạo Nga từng từ chối các lời mời gặp mặt song phương trước đây.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ngày 18-8. Ảnh: EPA

Về phần Ukraine, có vẻ Kiev đang tiến gần hơn đến các bảo đảm an ninh cần thiết. Dù vẫn chưa đủ để kết nạp vào liên minh quân sự NATO như mong muốn, nhưng cũng đã khá gần, khi Mỹ và châu Âu cung cấp vũ khí và sẵn sàng triển khai quân đội.

Những vấn đề khó khăn vẫn chưa được giải quyết, chẳng hạn Nga đã yêu cầu Ukraine từ bỏ một phần lãnh thổ rộng lớn để chấm dứt xung đột. Thế nhưng, đây là một sự khởi đầu.

Ông Zelensky nói về cuộc gặp gỡ giữa ông và ông Donald Trump: "Chúng tôi đã nói về những vấn đề rất nhạy cảm" và cho biết "cuộc trò chuyện rất tốt". Đây là một sự thay đổi lớn so với cuộc khẩu chiến giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Ukraine hồi tháng 2.

Mặc dù cuộc gặp lần này suôn sẻ, nhưng sự ủng hộ của ông chủ Nhà Trắng đối với Ukraine không mạnh mẽ và nhiệt tình bằng sự ủng hộ của bảy nhà lãnh đạo châu Âu đã đến cùng ông Zelensky.

Theo tờ The Straits Times, ông Donald Trump bất ngờ bày tỏ sự ngưỡng mộ với Tổng thống Putin. Ông cho rằng mình có "mối quan hệ tốt đẹp" với ông Putin và tin rằng ông Putin cũng đang muốn tìm một giải pháp cho cuộc xung đột.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo châu Âu đã bay tới Washington để thể hiện tình đoàn kết và ủng hộ sáng kiến của ông Donald Trump. Tổng thư ký NATO Mark Rutte và các thủ tướng Ý, Phần Lan, Anh đều ca ngợi ông Donald Trump vì đã phá vỡ thế bế tắc và tạo ra tiến bộ.

Thủ tướng Đức có phần thận trọng hơn nhưng cũng thừa nhận cuộc gặp của ông Donald Trump với ông Putin ở Alaska là một khoảnh khắc đột phá, mở đường cho các cuộc đàm phán phức tạp.

Điểm nóng xung đột ngày 19-8: Tổng thống Donald Trump không loại trừ quân Mỹ đến Ukraine - Thực hiện: Xuân Huy - Thanh Long

Tờ The Straits Times cho rằng phong cách đàm phán của ông Donald Trump hoàn toàn khác biệt so với các tổng thống Mỹ trước đây.

Ông không giữ vẻ nghiêm nghị hay thể hiện sự quyết tâm, mà thay vào đó, ông bỏ qua các quy tắc ngoại giao truyền thống như nghi thức và sự thận trọng.

Những cử chỉ ngoại giao của ông Donald Trump đặc biệt và không thể nhầm lẫn: ông Putin cùng rảo bước trên thảm đỏ trước khi vào xe limousine "Quái thú" của Tổng thống Donald Trump hôm 15-8.

Phong cách ngoại giao của nhà lãnh đạo Mỹ được ví như chương trình truyền hình thực tế: trực tiếp và không kịch bản. Điều này buộc các bên phải công khai lập trường, đối mặt trực tiếp với vấn đề và không thể trì hoãn.

Sự mềm mỏng của ông Donald Trump đối với ông Putin có thể có một mục đích chiến lược rộng lớn hơn: cố gắng tách Nga khỏi mối quan hệ "không giới hạn" với Trung Quốc.