Quốc tế

Tổng thống Donald Trump nói "quá muộn" để đàm phán cùng Iran

Huệ Bình

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ cho biết nguồn lực quân sự và bộ máy lãnh đạo của Iran “bị xóa sổ”, khẳng định hiện tại “quá muộn” để tiến hành đàm phán với Tehran.

Trong một bài đăng ngắn gọn trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết: "Hệ thống phòng không, không quân, hải quân và dàn lãnh đạo của họ không còn nữa. Họ muốn đàm phán. Tôi nói: "Đã quá muộn!""

Dòng trạng thái này của Tổng thống Donald Trump nhằm phản hồi bài bình luận trên tờ Washington Post.

Theo tờ The Times of Israel, cuối tuần trước, ông Donald Trump từng chia sẻ sẽ "cân nhắc đàm phán" với giới lãnh đạo Iran theo yêu cầu của nước này, ngay cả khi ông vẫn tiếp tục chiến dịch ném bom chung giữa Mỹ - Israel và thúc giục người dân Iran nổi dậy.

Tuyên bố của ông chủ Nhà Trắng được đưa ra một ngày sau khi ông Ali Larijani, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, khẳng định Tehran sẽ không đàm phán với Mỹ.

Trên mạng xã hội X, ông Larijani bác bỏ các thông tin trên nhiều phương tiện truyền thông cho rằng các quan chức Iran đang tìm cách đối thoại với ông Donald Trump.

Tổng thống Mỹ bác bỏ lời đề nghị đối thoại của Iran - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CBC News

Hãng AP cũng dẫn thông tin từ một quan chức cao cấp của Nhà Trắng tiết lộ các ứng viên đang cạnh tranh ghế lãnh đạo tại Iran đã liên hệ để đàm phán. Quan chức này cho biết ông Donald Trump phản hồi rằng ông sẽ "cân nhắc" đàm phán  nhưng chỉ sau khi chiến dịch quân sự kết thúc.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm 3-3 tuyên bố toàn bộ 11 tàu của Iran hoạt động tại Vịnh Oman đã bị phá hủy.

Cụ thể, CENTCOM thông báo trên mạng xã hội X: "Hai ngày trước, chính quyền Iran có 11 con tàu tại vịnh Oman. Hôm nay, con số đó là KHÔNG".

CENTCOM khẳng định Iran "quấy rối và tấn công các tàu vận tải quốc tế tại vịnh Oman trong suốt nhiều thập kỷ", đồng thời cam kết sẽ tiếp tục bảo vệ quyền tự do hàng hải.

Phía Iran hiện chưa lên tiếng về những thông tin này.

Trước đó, Euronews ngày 2-3 đưa tin một tàu chở dầu treo cờ của Quần đảo Marshall bị tấn công bằng xuồng không người lái khi đang di chuyển gần eo biển Hormuz, gây ra vụ nổ lớn khiến 1 thủy thủ thiệt mạng.

Trung tâm An ninh hàng hải Oman (MSC) cho biết tàu MKD VYOM bị tấn công khi đang ở cách bờ biển Muscat khoảng 52 hải lý, tương đương 96,3 km.

Con tàu này đang vận chuyển khoảng 59.463 tấn hàng hóa thì xảy ra vụ nổ tại phòng máy chính, kéo theo hỏa hoạn nghiêm trọng và gây thiệt hại đáng kể.

Theo tạp chí The Week, MKD Vyom là tàu thương mại đầu tiên bị xuồng tự sát không người lái (USV) Iran đánh chìm sau nhiều năm Tehran phát triển loại vũ khí này.

Iran cũng tuyên bố đã tấn công một tàu chở dầu khác hôm 2-3, tàu Athe Nova gần eo biển Hormuz, và một tàu chở nhiên liệu treo cờ Mỹ mang tên Stena Imperative khi con tàu này đang neo đậu tại cảng ở Bahrain.

Ông Donald Trump: Phần lớn ứng viên lãnh đạo mới của Iran đã thiệt mạng

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm 3-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai đợt tấn công của nước này và Israel đã hạ sát "phần lớn ứng viên để trở thành lãnh đạo mới tại Iran".

Ông thêm rằng đã có một cuộc tập kích mới nhằm vào cuộc họp để bầu giới lãnh đạo ở quốc gia này. Thông tin này cũng được Israel đưa ra trước đó.

"Phần lớn những người chúng tôi nghĩ tới đều đã chết. Đã có một nhóm khác nhưng theo báo cáo thì họ có thể cũng đã thiệt mạng" - tổng thống Mỹ nói, thêm rằng phần lớn năng lực quân sự của Iran đã bị vô hiệu hóa khi "hiện không còn không quân, hải quân cũng như khả năng phát hiện mục tiêu trên bầu trời".


Donald Trump đàm phán Iran Vịnh Oman
