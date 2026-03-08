Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ không cần tàu sân bay Anh hỗ trợ, cảnh báo sẽ “ghi nhớ”

Tờ Daily Mail ngày 8-3 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington không cần sự hỗ trợ quân sự của Anh trong cuộc chiến với Iran, đồng thời chỉ trích Thủ tướng Keir Starmer vì phản ứng chậm trước chiến dịch của Mỹ.

Phát biểu của ông Donald Trump được đưa ra trong bối cảnh Anh đang cân nhắc triển khai tàu sân bay HMS Prince of Wales tới Trung Đông khi căng thẳng với Iran gia tăng.

Tàu sân bay HMS Prince of Wales. Ảnh: Daily Mail.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump viết: "Vương quốc Anh, đồng minh vĩ đại một thời của chúng ta, cuối cùng cũng đang nghiêm túc cân nhắc việc gửi hai tàu sân bay tới Trung Đông. Không sao đâu, Thủ tướng Starmer. Chúng tôi không còn cần họ nữa nhưng chúng tôi sẽ ghi nhớ".

Người lãnh đạo Nhà Trắng tiếp tục chỉ trích việc Anh không tham gia ngay từ đầu chiến dịch quân sự của Mỹ. "Chúng tôi không cần những người tham chiến sau khi chúng tôi đã chiến thắng" - ông Donald Trump viết.

Căng thẳng bùng phát sau khi có thông tin Anh đang chuẩn bị để tàu sân bay HMS Prince of Wales có thể lên đường tới Trung Đông trong vòng 5 ngày tới. Bộ Quốc phòng Anh cho biết đang nâng mức sẵn sàng của tàu và rút ngắn thời gian có thể rời cảng nhưng chưa có quyết định chính thức về việc triển khai.

HMS Prince of Wales là tàu sân bay trị giá khoảng 3 tỉ bảng Anh, có thể mang tiêm kích F-35 và hoạt động cùng các tàu hộ tống và tàu ngầm. Hiện tại, tàu HMS Prince of Wales vẫn neo đậu tại Portsmouth để bảo trì.

Tàu HMS Prince of Wales đang neo đậu tại Portsmouth để bảo trì. Ảnh: Navy Lookout

Trước đó, vào ngày 5-3, Tổng thống Donald Trump từng mô tả Thủ tướng Starmer "không phải là Winston Churchill" khi London ban đầu từ chối cho phép Mỹ sử dụng căn cứ Diego Garcia để không kích Iran.

Trả lời phỏng vấn New York Post, tổng thống Mỹ bày tỏ sự thất vọng với nhà lãnh đạo Anh. "Điều đó rất đáng thất vọng. Tôi rất ngạc nhiên về Keir và thật sự thất vọng" - ông nói.

Đáp lại những chỉ trích, Thủ tướng Keir Starmer cho biết mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước vẫn đang được duy trì thông qua việc chia sẻ tình báo. Tuy nhiên, ông Keir Starmer thừa nhận vào ngày 6-3 rằng đã gần một tuần qua ông không trao đổi trực tiếp với tổng thống Mỹ.

Sau đó, chính phủ Anh đã những điều chỉnh về lập trường ngoại giao. Bộ Quốc phòng Anh xác nhận với báo chí rằng Mỹ đã sử dụng căn cứ RAF Fairford tại Gloucestershire cho "các hoạt động phòng thủ cụ thể nhằm ngăn Iran phóng tên lửa vào khu vực".

Theo Daily Mail, máy bay ném bom B-1 Lancer đầu tiên đã hạ cánh tại RAF Fairford vào tối 6-3 và ba chiếc khác đến vào sáng 7-3.

Phát biểu trước quốc hội Anh, Thủ tướng Starmer cho biết khoảng 300.000 công dân Anh tại khu vực Vùng Vịnh có thể đối mặt nguy cơ khi xung đột leo thang. Ông nhấn mạnh: "Chính phủ sẽ làm mọi điều có thể để bảo vệ sinh mạng người dân Anh, bảo vệ các giá trị của chúng ta và bảo vệ lợi ích quốc gia".

Nhà lãnh đạo Anh cũng cảnh báo hậu quả của cuộc xung đột có thể kéo dài nhiều tháng và ảnh hưởng lớn đến giá năng lượng cũng như chi phí sinh hoạt.

Trong nội bộ nước Anh, chính phủ cũng đang đối mặt với sức ép lớn. Cựu Thủ tướng Tony Blair ngày 7-3 tuyên bố: "Chúng ta lẽ ra nên ủng hộ Mỹ ngay từ đầu". Cùng ngày, lãnh đạo đảng Bảo thủ Kemi Badenoch cáo buộc ông Keir Starmer "quá sợ hãi để can thiệp đối ngoại".