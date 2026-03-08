Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ không cần tàu sân bay Anh hỗ trợ, cảnh báo sẽ “ghi nhớ”

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ không cần tàu sân bay Anh hỗ trợ, cảnh báo sẽ “ghi nhớ”

Thu Hương

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington không cần tàu sân bay Anh trong xung đột Iran và cảnh báo sẽ “ghi nhớ” việc London chậm hỗ trợ.

Tờ Daily Mail ngày 8-3 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington không cần sự hỗ trợ quân sự của Anh trong cuộc chiến với Iran, đồng thời chỉ trích Thủ tướng Keir Starmer vì phản ứng chậm trước chiến dịch của Mỹ.

Phát biểu của ông Donald Trump được đưa ra trong bối cảnh Anh đang cân nhắc triển khai tàu sân bay HMS Prince of Wales tới Trung Đông khi căng thẳng với Iran gia tăng.

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ không cần tàu sân bay Anh, chỉ trích Thủ tướng Starmer - Ảnh 1.

Tàu sân bay HMS Prince of Wales. Ảnh: Daily Mail.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump viết: "Vương quốc Anh, đồng minh vĩ đại một thời của chúng ta, cuối cùng cũng đang nghiêm túc cân nhắc việc gửi hai tàu sân bay tới Trung Đông. Không sao đâu, Thủ tướng Starmer. Chúng tôi không còn cần họ nữa nhưng chúng tôi sẽ ghi nhớ".

Người lãnh đạo Nhà Trắng tiếp tục chỉ trích việc Anh không tham gia ngay từ đầu chiến dịch quân sự của Mỹ. "Chúng tôi không cần những người tham chiến sau khi chúng tôi đã chiến thắng" - ông Donald Trump viết.

Căng thẳng bùng phát sau khi có thông tin Anh đang chuẩn bị để tàu sân bay HMS Prince of Wales có thể lên đường tới Trung Đông trong vòng 5 ngày tới. Bộ Quốc phòng Anh cho biết đang nâng mức sẵn sàng của tàu và rút ngắn thời gian có thể rời cảng nhưng chưa có quyết định chính thức về việc triển khai.

HMS Prince of Wales là tàu sân bay trị giá khoảng 3 tỉ bảng Anh, có thể mang tiêm kích F-35 và hoạt động cùng các tàu hộ tống và tàu ngầm. Hiện tại, tàu HMS Prince of Wales vẫn neo đậu tại Portsmouth để bảo trì.

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ không cần tàu sân bay Anh, chỉ trích Thủ tướng Starmer - Ảnh 2.

Tàu HMS Prince of Wales đang neo đậu tại Portsmouth để bảo trì. Ảnh: Navy Lookout

Trước đó, vào ngày 5-3, Tổng thống Donald Trump từng mô tả Thủ tướng Starmer "không phải là Winston Churchill" khi London ban đầu từ chối cho phép Mỹ sử dụng căn cứ Diego Garcia để không kích Iran.

Trả lời phỏng vấn New York Post, tổng thống Mỹ bày tỏ sự thất vọng với nhà lãnh đạo Anh. "Điều đó rất đáng thất vọng. Tôi rất ngạc nhiên về Keir và thật sự thất vọng" - ông nói.

Đáp lại những chỉ trích, Thủ tướng Keir Starmer cho biết mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước vẫn đang được duy trì thông qua việc chia sẻ tình báo. Tuy nhiên, ông Keir Starmer thừa nhận vào ngày 6-3 rằng đã gần một tuần qua ông không trao đổi trực tiếp với tổng thống Mỹ. 

TIN LIÊN QUAN

Sau đó, chính phủ Anh đã những điều chỉnh về lập trường ngoại giao. Bộ Quốc phòng Anh xác nhận với báo chí rằng Mỹ đã sử dụng căn cứ RAF Fairford tại Gloucestershire cho "các hoạt động phòng thủ cụ thể nhằm ngăn Iran phóng tên lửa vào khu vực".

Theo Daily Mail, máy bay ném bom B-1 Lancer đầu tiên đã hạ cánh tại RAF Fairford vào tối 6-3 và ba chiếc khác đến vào sáng 7-3.

Phát biểu trước quốc hội Anh, Thủ tướng Starmer cho biết khoảng 300.000 công dân Anh tại khu vực Vùng Vịnh có thể đối mặt nguy cơ khi xung đột leo thang. Ông nhấn mạnh: "Chính phủ sẽ làm mọi điều có thể để bảo vệ sinh mạng người dân Anh, bảo vệ các giá trị của chúng ta và bảo vệ lợi ích quốc gia".

Nhà lãnh đạo Anh cũng cảnh báo hậu quả của cuộc xung đột có thể kéo dài nhiều tháng và ảnh hưởng lớn đến giá năng lượng cũng như chi phí sinh hoạt.

Trong nội bộ nước Anh, chính phủ cũng đang đối mặt với sức ép lớn. Cựu Thủ tướng Tony Blair ngày 7-3 tuyên bố: "Chúng ta lẽ ra nên ủng hộ Mỹ ngay từ đầu". Cùng ngày, lãnh đạo đảng Bảo thủ Kemi Badenoch cáo buộc ông Keir Starmer "quá sợ hãi để can thiệp đối ngoại".

Tin liên quan

VIDEO: Nghi vấn tiêm kích Kuwait “bắn hạ” F-15E của Mỹ

(NLĐO) - Một video mới công bố cho thấy tiêm kích F-15E Mỹ trúng tên lửa và phát nổ chỉ vài giây trước khi một chiếc F/A-18 bay ở khoảng cách gần.

Iran rút lời xin lỗi, tiếp tục tập kích mục tiêu ở các nước láng giềng

(NLĐO) – Lời xin lỗi cùng cam kết ngừng tấn công các nước láng giềng của Tổng thống Masoud Pezeshkian nhanh chóng vấp phải phản ứng trái chiều trong nội bộ Iran

Điểm nóng xung đột ngày 8-3: Cú lừa Iran dành cho Mỹ – Israel?

(NLĐO) - Iran bị cho là dùng hình vẽ máy bay, trực thăng trên mặt đất để đánh lừa không kích Mỹ và Israel, khiến đối phương tốn đạn đắt tiền vào mục tiêu giả.

Donald Trump Trung Đông Iran Anh Mỹ Keir Starmer
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo