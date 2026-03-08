HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Iran rút lời xin lỗi, tiếp tục tập kích mục tiêu ở các nước láng giềng

Hải Hưng

(NLĐO) – Lời xin lỗi cùng cam kết ngừng tấn công các nước láng giềng của Tổng thống Masoud Pezeshkian nhanh chóng vấp phải phản ứng trái chiều trong nội bộ Iran

"Chiến lược của Iran sẽ không thay đổi" -  trang AOL dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Iran theo đường lối cứng rắn Gholamhossein Mohseni Ejei nhằm bác bỏ quan điểm "ngừng tấn công các nước láng giềng trong khu vực" của Tổng thống Pezeshkian hôm 7-3.

"Bằng chứng từ các lực lượng vũ trang Iran cho thấy kẻ thù đang vừa công khai vừa bí mật sử dụng lãnh thổ của một số quốc gia trong khu vực để tập kích Iran" - vị quan chức là thành viên hội đồng lãnh đạo lâm thời Iran gồm 3 người nhấn mạnh – "Vì thế, cuộc tấn công dữ dội vào những mục tiêu này vẫn sẽ tiếp tục".

Iran “quay xe”, tiếp tục tập kích các nước láng giềng - Ảnh 1.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Masoud Pezeshkian đã xin lỗi các quốc gia trong khu vực bị tấn công, động thái khiến phe cứng rắn tại Iran phản ứng dữ dội. Ảnh: X.

Chủ tịch Quốc hội Iran và là cựu tướng của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Mohammad Bagher Ghalibaf cũng tuyên bố trái ngược Tổng thống Pezeshkian trước đó.

"Chừng nào vẫn còn sự hiện diện của các căn cứ Mỹ trong khu vực, các quốc gia này sẽ không thể có hòa bình" – ông Ghalibaf viết trên X và nhấn mạnh – "Các chính sách phòng thủ hiện nay của Iran phù hợp với định hướng của cố lãnh tụ tối cao".

Chính Tổng thống Pezeshkian sau đó cũng điều chỉnh lại thông điệp "xin lỗi và ngừng tấn công các nước láng giềng của Iran". Ông nhấn mạnh dù mong muốn "gìn giữ và duy trì các mối quan hệ hữu nghị" với các nước láng giềng nhưng Iran "vẫn có quyền tự vệ trước những hành động hung hăng từ Mỹ và Israel".

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tiếp tục làm rõ thêm phát biểu của tổng thống bằng một bài đăng trên mạng xã hội X. Ông cho biết Iran sẵn sàng giảm leo thang căng thẳng trong khu vực nhưng với điều kiện không phận, lãnh thổ và vùng biển của các nước láng giềng không bị sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Trong khi các tuyên bố ngoại giao còn gây tranh cãi, thực tế trên chiến trường cho thấy nhiều quốc gia vùng Vịnh vẫn tiếp tục hứng chịu các đợt tập kích. 

Còi báo động vang lên vào sáng sớm 7-3 (giờ địa phương) tại Bahrain khi Iran nhắm mục tiêu vào quốc đảo này.

Ả Rập Saudi cho biết họ đã phá hủy các máy bay không người lái (UAV) đang bay về phía mỏ dầu Shaybah rộng lớn và bắn hạ một tên lửa đạn đạo được phóng về phía căn cứ không quân Prince Sultan, nơi có quân đội Mỹ đồn trú.

Nhiều tiếng nổ cũng được nghe thấy tại Dubai của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và chính quyền cho biết đã kích hoạt hệ thống phòng không. Những hành khách đang chờ chuyến bay tại sân bay quốc tế Dubai được hướng dẫn xuống các đường hầm tàu để đảm bảo an toàn.

Hãng hàng không đường dài Emirates sau đó cho biết tất cả các chuyến bay đến và đi từ Dubai đã bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới.

Nhiều tiếng nổ cũng được ghi nhận tại Qatar và Kuwait khiến một số quốc gia trong khu vực chủ động giảm sản lượng dầu để phòng ngừa rủi ro liên quan đến an ninh.

Giao tranh ở Lebanon khiến hàng chục người thiệt mạng

Nhóm vũ trang Hezbollah do Iran hậu thuẫn cho biết đã đụng độ với lực lượng Israel đổ bộ vào tối muộn 6-3 tại khu vực núi phía Đông Lebanon. Các cuộc giao tranh dữ dội cùng không kích kéo dài sang đến ngày 7-3.

Iran “quay xe”, tiếp tục tập kích các nước láng giềng - Ảnh 2.

Người dân kiểm tra thiệt hại do các cuộc không kích của Israel gây ra tại làng Nabi Chit ở miền Đông Lebanon hôm 7-3. Ảnh: AP

Bộ Y tế Lebanon cho biết các cuộc không kích của Israel nhằm vào Nabi Chit và các khu vực lân cận đã khiến ít nhất 41 người thiệt mạng và 40 người bị thương.

Quân đội Lebanon cho biết trong số những người thiệt mạng có 3 binh sĩ của họ. Israel hiện vẫn chưa lên tiếng về thông tin này.

Israel trước đó cũng đã tiến hành nhiều đợt không kích vào vùng ngoại ô phía Nam Beirut, nơi có sự hiện diện đông đảo lực lượng Hezbollah và hàng trăm ngàn dân thường.


