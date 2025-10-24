Tổng thống Nam Phi thăm gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đây là hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống trong hai ngày 23 và 24-10. Cùng đi có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn.

Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa thăm gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: TTXVN

Tại nhà riêng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa và Đoàn đã dâng hương, thành kính bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa đã ghi lưu bút trong Sổ lưu niệm của gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ông Võ Hồng Nam, con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đã tặng Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa ảnh lưu niệm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Cuộc đời hoạt động của Đại tướng gắn liền với quá trình phát triển của cách mạng nước ta và những mốc son lịch sử trọng đại, oanh liệt, đầy hy sinh, gian khổ của Đảng và dân tộc.

Hơn 30 năm trên cương vị Tổng Tư lệnh Quân đội, Bí thư Quân ủy Trung ương, tên tuổi Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với thắng lợi vĩ đại của hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đánh giá cao công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta suy tôn Đại tướng là Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa với gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa tới Việt Nam là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, tiếp theo cuộc điện đàm lịch sử giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và ngài Tổng thống ngày 22-4-2025 vừa qua.

Tại hội đàm chiều 24-10, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa đã thống nhất định hướng và phấn đấu hoàn tất các thủ tục để hướng tới nâng cấp khuôn khổ quan hệ song phương Việt Nam - Nam Phi lên Đối tác chiến lược trong năm 2025, nhằm tạo xung lực mạnh mẽ để đưa quan hệ hai nước phát triển đi vào chiều sâu, vì lợi ích của nhân dân hai nước và hòa bình, phát triển ở khu vực và thế giới.

Một số hình ảnh do TTXVN ghi nhận:

Gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp tặng cuốn sách về Điện Biên Phủ cho Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa. Ảnh: TTXVN

Gia đình tặng bức ảnh chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa. Ảnh: TTXVN