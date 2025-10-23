HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Chủ tịch nước Lương Cường đón, hội đàm với Tổng thống Nam Phi

Dương Ngọc. Ảnh: Hữu Hưng

(NLĐO)- Chủ tịch nước Lương Cường chiều 23-10 chủ trì Lễ đón cấp Nhà nước Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa.

Chiều 23-10, Tổng thống nước Cộng hòa Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa đã tới Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam trong hai ngày 23 và 24-10.

Chủ tịch nước Lương Cường đón, hội đàm với Tổng thống Nam Phi - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón, hội đàm với Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa. Ảnh: Hữu Hưng

Ngay sau khi tới Việt Nam, Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa và Đoàn đã tới đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Ba Đình, Hà Nội).

Chiều cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì Lễ đón cấp Nhà nước Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa. Đây là chuyến thăm đầu tiên của nguyên thủ Nam Phi tới Việt Nam sau gần 20 năm, là dấu mốc lịch sử, góp phần thúc đẩy nâng tầm quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thực chất.

Tham dự Lễ đón có: Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Hoàng Anh; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng; Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy; Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Sỹ Cường; Trợ lý Chủ tịch nước Dương Quốc Hưng.

Đông đảo các cháu thiếu nhi Thủ đô có mặt tại Phủ Chủ tịch vẫy cờ hai nước chào đón Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa cùng Đoàn cấp cao Nam Phi.

Đoàn xe hộ tống đưa Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa tiến vào Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa dẫn đầu Đoàn cấp cao Nam Phi thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam. Đại diện các cháu thiếu nhi Thủ đô tiến tới trao tặng Tổng thống Nam Phi bó hoa tươi thắm.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa đi dọc thảm đỏ bước lên bục danh dự. Sau khi nghe Quốc thiều hai nước, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa rời bục, bước tới cúi chào quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự Lễ đón.

Việt Nam và Nam Phi thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức ngày 22-12-1993, song hai nước đã có quan hệ hợp tác, gắn bó từ những năm 1960 của thế kỷ XX. Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) đã xây dựng quan hệ đoàn kết, hữu nghị, ủng hộ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân và giành độc lập ở mỗi nước.

Trên nền tảng truyền thống quan hệ tốt đẹp, xuất phát từ nhu cầu và sự quan tâm, nỗ lực của hai bên, quan hệ giữa hai nước trong hơn 30 năm qua đã phát triển tốt đẹp trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, giao lưu nhân dân. Nam Phi là nước thiết lập quan hệ "Đối tác vì hợp tác và phát triển" (tương đương quan hệ Đối tác toàn diện) đầu tiên của Việt Nam tại châu Phi.

Về hợp tác kinh tế, Nam Phi hiện là đối tác thương mại và thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam tại châu Phi. Tổng kim ngạch thương mại song phương tăng từ 192 triệu USD năm 2007 lên 1,72 tỉ USD năm 2024. Hai bên có tiềm năng thúc đẩy hợp tác về lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng xanh, tài chính khí hậu; thương mại điện tử, tài chính ngân hàng; khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, du lịch.

Hai bên đang tích cực trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương thông qua trao đổi các mặt hàng xuất khẩu tiềm năng, cùng phối hợp giải quyết vấn đề tiếp cận thị trường, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh, như: Khai thác khoáng sản, các ngành công nghiệp phụ trợ, dịch vụ dầu khí, năng lượng tái tạo, thủy sản…

Sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa có cuộc gặp hẹp và tiếp đó dẫn đầu Đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới.

Một số hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận tại lễ đón, hội đàm:

Chủ tịch nước Lương Cường đón, hội đàm với Tổng thống Nam Phi - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Lương Cường đón, hội đàm với Tổng thống Nam Phi - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Lương Cường đón, hội đàm với Tổng thống Nam Phi - Ảnh 4.

Chủ tịch nước Lương Cường đón, hội đàm với Tổng thống Nam Phi - Ảnh 5.

Chủ tịch nước Lương Cường đón, hội đàm với Tổng thống Nam Phi - Ảnh 6.

Chủ tịch nước Lương Cường đón, hội đàm với Tổng thống Nam Phi - Ảnh 7.

Chủ tịch nước Lương Cường đón, hội đàm với Tổng thống Nam Phi - Ảnh 8.

Chủ tịch nước Lương Cường đón, hội đàm với Tổng thống Nam Phi - Ảnh 9.

Chủ tịch nước Lương Cường đón, hội đàm với Tổng thống Nam Phi - Ảnh 10.

Chủ tịch nước Lương Cường đón, hội đàm với Tổng thống Nam Phi - Ảnh 11.

Chủ tịch nước Lương Cường đón, hội đàm với Tổng thống Nam Phi - Ảnh 12.

Chủ tịch nước Lương Cường đón, hội đàm với Tổng thống Nam Phi - Ảnh 13.

Chủ tịch nước Lương Cường đón, hội đàm với Tổng thống Nam Phi - Ảnh 14.

Chủ tịch nước Lương Cường đón, hội đàm với Tổng thống Nam Phi - Ảnh 15.

Chủ tịch nước Lương Cường đón, hội đàm với Tổng thống Nam Phi - Ảnh 16.

Chủ tịch nước Lương Cường đón, hội đàm với Tổng thống Nam Phi - Ảnh 17.

 

Tổng thống Nam Phi Chủ tịch nước Lương Cường
