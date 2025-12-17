HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo cả Nga và Ukraine

(NLĐO) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã lên án các vụ tấn công vào tàu thương mại ở biển Đen.

"Các vụ tấn công vào tàu buôn và tàu dân sự mà chúng ta đã chứng kiến trong những ngày gần đây là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an toàn hàng hải ở biển Đen. Điều này không tốt cho bất cứ ai. Chúng tôi đưa ra lời cảnh báo rõ ràng cho cả hai bên về vấn đề này" - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói hôm 17-12, trong đó "hai bên" chỉ Nga và Ukraine.

Theo TASS, bình luận trên được kênh truyền hình TRT Haber trích dẫn từ bài phát biểu của ông Erdogan tại cuộc họp với các đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại các nước ngoài.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo cả Nga và Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan - Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nhắc lại rằng nước ông đã cung cấp địa điểm cho 3 vòng đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine tại Istanbul; đồng thời cho biết Nga và Ukraine là hai nước mà Thổ Nhĩ Kỳ "duy trì quan hệ đặc biệt".

Ông cho biết nhờ có ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, tiến trình Istanbul đã đạt được những thành tựu lớn trong lĩnh vực nhân đạo, dẫn chứng việc thực hiện Sáng kiến Lương thực biển Đen và việc trao đổi tù binh.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng tái khẳng định cam kết của nước này đối với Công ước Montreux điều chỉnh hoạt động hàng hải qua eo biển và khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ đang ngăn chặn xung đột lan rộng thông qua cơ chế đó.

Theo Điều 19 của công ước này, sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối để tàu chiến của các bên xung đột đi qua các eo biển Bosporus và Dardanelles, nhằm ngăn chặn căng thẳng leo thang ở biển Đen.

Lời cảnh báo đối với Nga và Ukraine được đưa ra sau một vụ việc vào hôm 15-12, trong đó Thổ Nhĩ Kỳ phải điều máy bay F-16 để bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) mất kiểm soát, lao về phía không phận nước này từ biển Đen, theo AP.

Trước đó, Ukraine cho biết UAV hải quân của họ đã tấn công hai tàu chở dầu vào ngày 28-11. Một tàu thứ ba bị tấn công vào ngày 2-12 khi đang hướng tới cảng Sinop của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Erdogan lên án các cuộc tấn công là mối đe dọa đối với “an ninh hàng hải, tính mạng và môi trường, đặc biệt là trong vùng đặc quyền của chúng tôi”.

Tổng thống Zelensky: Một thỏa thuận có thể gửi đến Nga vài ngày tới

Theo AP, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các đề xuất về một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột đang được đàm phán với các quan chức Mỹ có thể được hoàn tất trong vài ngày tới, sau đó các phái viên Mỹ sẽ trao đổi về nó với Điện Kremlin.

Điều này sẽ diễn ra trước các cuộc đàm phán tiếp theo, dự kiến diễn ra tại Mỹ vào cuối tuần tới.

Thông tin trên được ông Zelensky đưa ra với báo giới hôm 16-12, vài giờ sau một cuộc thảo luận với phía Mỹ về dự thảo kế hoạch hòa bình được bàn luận trong các cuộc đàm phán ở Berlin - Đức một ngày trước đó, mà nhà lãnh đạo Ukraine mô tả là "không hoàn hảo" nhưng "rất khả thi".

Tuy nhiên, ông Zelensky cũng cảnh báo rằng một số vấn đề then chốt - bao gồm phần lãnh thổ Ukraine mà Nga đang kiểm soát - vẫn chưa được giải quyết.


Tin liên quan

Ukraine và 34 nước lập ủy ban đặc biệt

Ukraine và 34 nước lập ủy ban đặc biệt

(NLĐO) - Ukraine cùng 34 quốc gia nhất trí lập ủy ban quốc tế tiếp nhận yêu cầu bồi thường thiệt hại do xung đột với Nga, song nguồn tài chính vẫn chưa rõ.

Đàm phán Mỹ - Ukraine có tiến triển

Điện Kremlin cho biết Nga đang đợi phản hồi từ Mỹ sau khi các cuộc đàm phán ở thủ đô Berlin - Đức kết thúc

Điểm nóng xung đột ngày 17-12: Châu Âu giương "ô an ninh" cho Ukraine

(NLĐO) – Các nhà lãnh đạo châu Âu ngày 15-12 công bố kế hoạch gồm 6 điểm nhằm bảo đảm an ninh cho Ukraine sau các cuộc đàm phán quan trọng tại Berlin – Đức.

