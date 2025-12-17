Đàm phán Mỹ - Ukraine có tiến triển

Các nhà lãnh đạo Ukraine, Mỹ và châu Âu đã có phản ứng tích cực theo sau vòng đàm phán mới nhất vừa kết thúc tại thủ đô Berlin - Đức hôm 15-12. Theo AP, vòng đàm phán này đã giúp thu hẹp bất đồng về các bảo đảm an ninh mà Ukraine muốn được cung cấp và tương lai vùng Donbas.

Phát biểu sau 2 ngày đàm phán với các đặc phái viên Mỹ tại Berlin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc trao đổi lần này mang lại nhiều kết quả và nhấn mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột sẽ tiếp tục được thúc đẩy. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm phía Mỹ không đưa ra yêu cầu lãnh thổ riêng của mình nhưng thừa nhận hai bên còn những khác biệt quan điểm về vấn đề lãnh thổ. Trước đó, tờ Die Welt (Đức) đưa tin các nhà thương thảo Mỹ đang ép Ukraine từ bỏ vùng Donbas như một phần của thỏa thuận giải quyết xung đột. Tuy nhiên, Kiev cho đến giờ vẫn bác bỏ sức ép của Washington về vấn đề này. Cũng tỏ thái độ lạc quan nhưng thận trọng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày cho biết thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine đang gần hơn bao giờ hết nhưng cảnh báo các cuộc đàm phán vẫn còn "rất khó khăn". Tương tự, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đánh giá việc Mỹ đề xuất các bảo đảm an ninh và những tiến triển ngoại giao gần đây khiến việc đạt được một lệnh ngừng bắn trở nên khả thi.

Các nhà lãnh đạo Ukraine, châu Âu và đặc phái viên Mỹ tại thủ đô Berlin - Đức hôm 15-12Ảnh: AP

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cũng nhận định các cuộc đàm phán tại Berlin đã làm dấy lên hy vọng về một thỏa thuận cho cuộc khủng hoảng Ukraine dù nhấn mạnh rằng nhiều vấn đề then chốt - trong đó có vấn đề lãnh thổ - vẫn chưa được giải quyết. Theo ông Stubb, diễn biến quan trọng nhất trong 2 ngày đàm phán là việc Mỹ thể hiện cam kết cung cấp các bảo đảm an ninh cho Ukraine. Tuy nhiên, vấn đề then chốt cuối cùng sẽ là việc Ukraine có sẵn sàng nhượng lãnh thổ để đổi lấy các bảo đảm an ninh từ Mỹ hay không.

Theo AP, giới chức Mỹ cho biết các bên đã đạt được sự đồng thuận đối với khoảng 90% kế hoạch hòa bình do Washington soạn thảo, đồng thời phía Nga đã phát tín hiệu sẵn sàng chấp nhận việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu. Đáng chú ý, Mỹ đã đồng ý đưa ra các bảo đảm an ninh cho Ukraine như một phần của thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột và hai bên có thể tiếp tục đàm phán vào cuối tuần này. Tuy nhiên, phía Mỹ không tiết lộ chi tiết về các cam kết bảo đảm an ninh này vốn đòi hỏi sự phê chuẩn của Quốc hội.

Trước đó, ông Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO nếu Mỹ và các quốc gia phương Tây khác cung cấp cho Kiev các bảo đảm an ninh tương tự như những bảo đảm dành cho các nước thành viên NATO. Khi được hỏi về chuyện cung cấp cho Ukraine bảo đảm an ninh theo mô hình NATO, ông Donald Trump chỉ cho biết Mỹ đang phối hợp với châu Âu trong vấn đề này.

Phản ứng về vòng đàm phán ở Berlin, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 15-12 cho biết Nga đang đợi phản hồi từ Mỹ sau khi các cuộc gặp này kết thúc. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov nhận định các tiếp xúc gần đây với phía Mỹ là một tín hiệu tích cực khi cho rằng Washington hiện hiểu rõ hơn lập trường của Moscow; nhận thấy cần có một giải pháp lâu dài, chứ không chỉ là một lệnh ngừng bắn tạm thời rồi lại tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine.