HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Đàm phán Mỹ - Ukraine có tiến triển

Hoàng Phương

Điện Kremlin cho biết Nga đang đợi phản hồi từ Mỹ sau khi các cuộc đàm phán ở thủ đô Berlin - Đức kết thúc

Các nhà lãnh đạo Ukraine, Mỹ và châu Âu đã có phản ứng tích cực theo sau vòng đàm phán mới nhất vừa kết thúc tại thủ đô Berlin - Đức hôm 15-12. Theo AP, vòng đàm phán này đã giúp thu hẹp bất đồng về các bảo đảm an ninh mà Ukraine muốn được cung cấp và tương lai vùng Donbas.

Phát biểu sau 2 ngày đàm phán với các đặc phái viên Mỹ tại Berlin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc trao đổi lần này mang lại nhiều kết quả và nhấn mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột sẽ tiếp tục được thúc đẩy. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm phía Mỹ không đưa ra yêu cầu lãnh thổ riêng của mình nhưng thừa nhận hai bên còn những khác biệt quan điểm về vấn đề lãnh thổ. Trước đó, tờ Die Welt (Đức) đưa tin các nhà thương thảo Mỹ đang ép Ukraine từ bỏ vùng Donbas như một phần của thỏa thuận giải quyết xung đột. Tuy nhiên, Kiev cho đến giờ vẫn bác bỏ sức ép của Washington về vấn đề này. Cũng tỏ thái độ lạc quan nhưng thận trọng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày cho biết thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine đang gần hơn bao giờ hết nhưng cảnh báo các cuộc đàm phán vẫn còn "rất khó khăn". Tương tự, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đánh giá việc Mỹ đề xuất các bảo đảm an ninh và những tiến triển ngoại giao gần đây khiến việc đạt được một lệnh ngừng bắn trở nên khả thi.

Đàm phán Mỹ - Ukraine có tiến triển - Ảnh 1.

Các nhà lãnh đạo Ukraine, châu Âu và đặc phái viên Mỹ tại thủ đô Berlin - Đức hôm 15-12Ảnh: AP

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cũng nhận định các cuộc đàm phán tại Berlin đã làm dấy lên hy vọng về một thỏa thuận cho cuộc khủng hoảng Ukraine dù nhấn mạnh rằng nhiều vấn đề then chốt - trong đó có vấn đề lãnh thổ - vẫn chưa được giải quyết. Theo ông Stubb, diễn biến quan trọng nhất trong 2 ngày đàm phán là việc Mỹ thể hiện cam kết cung cấp các bảo đảm an ninh cho Ukraine. Tuy nhiên, vấn đề then chốt cuối cùng sẽ là việc Ukraine có sẵn sàng nhượng lãnh thổ để đổi lấy các bảo đảm an ninh từ Mỹ hay không.

Theo AP, giới chức Mỹ cho biết các bên đã đạt được sự đồng thuận đối với khoảng 90% kế hoạch hòa bình do Washington soạn thảo, đồng thời phía Nga đã phát tín hiệu sẵn sàng chấp nhận việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu. Đáng chú ý, Mỹ đã đồng ý đưa ra các bảo đảm an ninh cho Ukraine như một phần của thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột và hai bên có thể tiếp tục đàm phán vào cuối tuần này. Tuy nhiên, phía Mỹ không tiết lộ chi tiết về các cam kết bảo đảm an ninh này vốn đòi hỏi sự phê chuẩn của Quốc hội.

Trước đó, ông Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO nếu Mỹ và các quốc gia phương Tây khác cung cấp cho Kiev các bảo đảm an ninh tương tự như những bảo đảm dành cho các nước thành viên NATO. Khi được hỏi về chuyện cung cấp cho Ukraine bảo đảm an ninh theo mô hình NATO, ông Donald Trump chỉ cho biết Mỹ đang phối hợp với châu Âu trong vấn đề này.

Phản ứng về vòng đàm phán ở Berlin, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 15-12 cho biết Nga đang đợi phản hồi từ Mỹ sau khi các cuộc gặp này kết thúc. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov nhận định các tiếp xúc gần đây với phía Mỹ là một tín hiệu tích cực khi cho rằng Washington hiện hiểu rõ hơn lập trường của Moscow; nhận thấy cần có một giải pháp lâu dài, chứ không chỉ là một lệnh ngừng bắn tạm thời rồi lại tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo