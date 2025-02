Tổng thống Trump nói sẽ áp thuế 25% hai mặt hàng quan trọng

Mỹ đáng lẽ gánh nợ công ít hơn?

Cũng trong chuyến bay trên Air Force One tới New Orleans để xem Super Bowl hôm 9-2, ông Trump cho biết Mỹ có thể gánh ít nợ hơn mức người ta nghĩ và cho biết điều này có thể là do gian lận liên quan đến việc thanh toán nợ, theo The Guardian.

Ông Trump từng đề cập đến khả năng Lầu Năm Góc "gian lận hàng tỉ USD" trong một cuộc phỏng vấn của Fox News.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, hiện nước này có khoản nợ công chưa thanh toán là 36,2 ngàn tỉ USD, đóng vai trò trung tâm trong hệ thống tài chính toàn cầu.

Ông Trump đã giao cho nhóm chuyên gia của Bộ Hiệu quả chính phủ do tỉ phú Elon Musk dẫn đầu nhiệm vụ xóa bỏ gian lận và chi tiêu lãng phí trong toàn bộ chính quyền liên bang.

"Chúng tôi thậm chí còn đang xem xét đến trái phiếu kho bạc. Có thể có vấn đề" - ông Trump nói.

Các cuộc kiểm toán do nhóm của ông Musk thực hiện đã làm gián đoạn hoạt động tại một số cơ quan liên bang.