Quốc tế

Tổng thống Ukraine lên tiếng vụ cựu Chủ tịch Quốc hội bị bắn chết trên đường

Huệ Bình

(NLĐO) – Giới chức Ukraine tuyên bố vụ sát hại cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andriy Parubiy “được lên kế hoạch cẩn thận”. Nghi phạm hiện vẫn lẩn trốn.

Vào ngày 30-8, cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine bị bắn chết ở TP Lviv, phía Tây Ukraine.

Cụ thể, khoảng 11 giờ 37 phút (giờ địa phương), cảnh sát nhận được tin báo về một vụ nổ súng trên đường Yefremova ở Lviv. Nghi phạm đã bắn khoảng 8 phát đạn từ một khẩu súng nòng ngắn vào ông Parubiy và ngay lập tức tẩu thoát.

Đài CNN dẫn lời ông Maksym Kozitskiy, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự vùng Lviv, cho biết ông Parubiy đã chết trước khi nhân viên y tế đến hiện trường.

Tổng thống Ukraine lên tiếng vụ cựu Chủ tịch Quốc hội bị bắn chết trên đường- Ảnh 1.

Cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andriy Parubiy. Ảnh: UNIAN

Video hiện trường cho thấy các nhân viên pháp y và cảnh sát làm việc bên cạnh một thi thể nằm trên mặt đất, bên cạnh tay phải của người đàn ông là một cặp kính và một chiếc túi.

Theo thông tin từ cuộc họp báo ngày 30-8 của đại diện cảnh sát, viện kiểm sát và Cơ quan An ninh Ukraine, nghi phạm sát hại nghị sĩ ông Parubiy vẫn chưa được xác định danh tính.

Ông Oleksandr Shliakhovskyi, Giám đốc Sở Cảnh sát Lviv, nhận định nghi phạm "chuẩn bị rất kỹ lưỡng" và và có nhiều giả thuyết đang được xem xét , bao gồm khả năng liên quan đến Nga.

Khi được hỏi về việc hung thủ có giống một nhân viên giao hàng của ứng dụng giao đồ ăn Glovo hay không, ông Shliakhovskyi nói rằng họ đang xác minh danh tính của một người mặc trang phục tương tự và đội mũ bảo hiểm có thể liên quan đến vụ sát hại.

Tổng thống Ukraine lên tiếng vụ cựu Chủ tịch Quốc hội bị bắn chết trên đường- Ảnh 2.

Hiện trường vụ nổ súng khiến cựu chủ tịch Quốc hội Ukraine thiệt mạng tại chỗ ngày 30-8. Ảnh: Văn phòng Tổng Công tố

Ông Mykola Meret, người đứng đầu Viện kiểm sát vùng Lviv, cho biết sẽ có một cuộc điều tra riêng về việc video vụ sát hại bị rò rỉ lên Telegram. Ông khẳng định hiện tại chưa có thông tin nào cho thấy vụ việc này có liên quan đến cái chết của nữ học giả ngôn ngữ Iryna Farion, người cũng bị sát hại ở Lviv.

Tổng thống Ukraine lên tiếng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cho rằng vụ sát hại cựu Chủ tịch Quốc hội Andrey Parubiy đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Trên mạng xã hội, Tổng thống Zelensky mô tả cái chết của ông Parubiy là một "vụ sát hại kinh hoàng".

Ông Zelensky phát biểu: "Các quan chức thực thi pháp luật - Bộ trưởng nội vụ, Tổng công tố - thường xuyên báo cáo với tôi. Họ đang điều tra các tình tiết liên quan đến vụ sát hại ông Andriy Parubiy. Rất nhiều lực lượng đã vào cuộc để điều tra tất cả những gì cần thiết".

Trong khi đó, nghị sĩ Ukraine Iryna Gerashchenko coi vụ giết hại ông Parubiy là vụ tấn công "khủng bố". Dưới cách nhìn của nghị sĩ Iryna Gerashchenko, ông Parubiy là một "đồng nghiệp và bạn bè, một đồng chí đáng tin cậy", người "đã sống có nguyên tắc và đàng hoàng, yêu nước, thông minh".

Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko khẳng định ông Parubiy đã bị "những con quái vật bắn chết ở Lviv". Theo ông, vụ sát hại không chỉ là một tội ác nhắm vào một cá nhân, mà còn là một phát súng vào quân đội, ngôn ngữ, đức tin và trái tim của Ukraine.

Các quan chức châu Âu, bao gồm bà Roberta Metsola, chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP), đã gửi lời chia buồn đến gia đình ông Parubiy và người dân Ukraine. Bà Metsola cho biết bà "vô cùng sốc trước vụ sát hại khủng khiếp này", trong khi các quan chức từ Estonia và Ba Lan cũng bày tỏ sự tiếc thương đối với ông Parubiy.

Tin liên quan

Mưu đi, tính lại vẫn bế tắc

Mưu đi, tính lại vẫn bế tắc

Hơn 2 tuần sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Washington, Ukraine và các đồng minh ở châu Âu đã mất dần sự lạc quan về việc thúc ép Tổng thống Nga

Nghị sĩ Ukraine chết trong văn phòng với vết đạn ngay đầu

(NLĐO) – Một nghị sĩ Ukraine được phát hiện chết ngay trong phòng làm việc với vết đạn ở đầu.

Ba Lan đưa ra tuyên bố "đáng gờm" về chi tiêu quốc phòng

(NLĐO) - Ba Lan công bố kế hoạch nâng tỉ lệ chi tiêu quốc phòng lên mức kỷ lục - chiếm 4,8% GDP vào năm 2026 - cao nhất trong khối NATO và vượt cả Mỹ.

Nga - Ukraine quốc hội Ukraine bị bắn chết
