Tổng Thư ký Liên hợp quốc dự Lễ mở ký Công ước chống tội phạm mạng tại Hà Nội

Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng với chủ đề "Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai" sẽ được tổ chức từ ngày 25 đến ngày 26-10-2025 tại TP Hà Nội.

Video giới thiệu Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng với chủ đề "Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai". Nguồn: Bộ Ngoại giao

Chủ tịch nước Lương Cường sẽ chủ trì Lễ mở ký Công ước cùng với sự tham dự của Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres và nhiều lãnh đạo cấp cao các nước, các tổ chức khu vực và quốc tế.

Dự kiến, trong khuôn khổ Lễ mở ký công ước sẽ diễn ra Phiên thảo luận toàn thể cấp cao, các tọa đàm bàn tròn cấp cao và các hội nghị bên lề về hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm mạng.

Trước đó, ngày 22-9, tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ), trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng LHQ Khóa 80, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an Việt Nam đã phối hợp với Văn phòng LHQ về Phòng chống Ma túy và Tội phạm (UNODC) đồng tổ chức sự kiện "Con đường tới Hà Nội: Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng - Tôn vinh chủ nghĩa đa phương vì một tương lai số an toàn".

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh hợp tác quốc tế là yếu tố then chốt trong phòng, chống tội phạm mạng. Việc ra đời Công ước, khuôn khổ pháp lý toàn cầu đầu tiên về vấn đề này, sẽ giúp tăng hiệu quả hợp tác. Với vai trò nước chủ nhà Lễ mở ký, Việt Nam kỳ vọng sự kiện trở thành cột mốc mới củng cố chủ nghĩa đa phương và hợp tác an ninh mạng.

Bà Ghada Waly, Phó Tổng Thư ký LHQ, Tổng Giám đốc UNODC, cho rằng Công ước là nền tảng đấu tranh tội phạm mạng và là văn kiện pháp lý hình sự quốc tế đầu tiên của LHQ sau hơn 20 năm. Bà cảm ơn nỗ lực của Việt Nam trong công tác chuẩn bị và cam kết đồng hành hỗ trợ các quốc gia phê chuẩn, thực thi Công ước.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, khẳng định Việt Nam coi trọng bảo đảm an ninh mạng, sẽ ưu tiên hoàn thiện pháp luật trong nước và tăng cường phối hợp liên ngành để thực hiện Công ước.