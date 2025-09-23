Ngày 22-9, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng LHQ Khóa 80, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an Việt Nam đã phối hợp với Văn phòng LHQ về Phòng chống Ma túy và Tội phạm (UNODC) đồng tổ chức sự kiện "Con đường tới Hà Nội: Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng - Tôn vinh chủ nghĩa đa phương vì một tương lai số an toàn".

Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng các đồng chủ tọa buổi lễ. Ảnh: TTXVN

Sự kiện do Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung chủ trì, với các diễn giả khách mời đến từ Bộ Công an Việt Nam, đại diện các nước Nigeria, Trinidad & Tobago, Hà Lan, các cơ quan của LHQ và viện nghiên cứu.

Phát biểu khai mạc tại sự kiện, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh hợp tác quốc tế là điều thiết yếu trong phòng, chống tội phạm mạng và sẽ được thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới với sự ra đời của Công ước - khuôn khổ pháp lý toàn cầu đầu tiên để xử lý vấn đề này. Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh trong vai trò là nước chủ nhà tổ chức Lễ mở ký Công ước, Việt Nam mong muốn sự kiện thành một cột mốc mới trong việc củng cố chủ nghĩa đa phương nói chung và hợp tác toàn cầu chống lại các mối đe dọa an ninh mạng nói riêng.

Cùng chia sẻ quan điểm trên, Bà Ghada Waly, Phó Tổng Thư ký LHQ, Tổng Giám đốc Văn phòng LHQ về Phòng chống Ma túy và Tội phạm (UNODC), cho biết Công ước là bệ phóng để đấu tranh với tội phạm mạng. Bà nhấn mạnh Công ước là văn kiện pháp lý đầu tiên của LHQ về tư pháp hình sự sau hơn 20 năm, được thiết kế để giải quyết các hình thức tội phạm mạng khác nhau hiện tại cũng như trong tương lai. Bà cũng bày tỏ sự cảm kích trước những nỗ lực của Việt Nam trong quá trình chuẩn bị tổ chức Lễ mở ký và cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các quốc hướng tới việc phê chuẩn và thực thi Công ước hiệu quả trong thời gian tới.

Phát biểu tại sự kiện, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng công tác bảo đảm an ninh mạng và đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, trong thời gian tới sẽ ưu tiên hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nước để đảm bảo phù hợp với các quy định của Công ước, đồng thời củng cố cơ chế phối hợp liên ngành trong quá trình ký, phê chuẩn và triển khai thực thi Công ước.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: TTXVN

Các đồng chủ tọa, diễn giả, đại diện quốc tế tham dự buổi lễ. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nigeria, Bộ trưởng Bộ Hành chính công và Trí tuệ nhân đạo Trinidad & Tobago cùng các đại biểu chia sẻ tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương, nhấn mạnh ý nghĩa của Công ước với tư cách là khuôn khổ pháp lý toàn cầu đầu tiên trong phòng chống tội phạm mạng, đồng thời tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước.

Sự kiện "Con đường tới Hà Nội: Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng - Tôn vinh chủ nghĩa đa phương vì một tương lai số an toàn" ngày 22-9-2025 là hoạt động quan trọng nhất trong chuỗi các sự kiện quảng bá Lễ mở ký Công ước do Việt Nam và UNODC đồng tổ chức tại các khu vực trên thế giới từ đầu năm 2025. Sự kiện thu hút sự tham dự của khoảng 120 đại diện các quốc gia thành viên LHQ, tổ chức quốc tế và giới nghiên cứu.