HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Việt Nam giới thiệu Lễ mở ký Công ước Hà Nội tại Liên hợp quốc

Dương Ngọc

(NLĐO)- Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tháng 10 tới.

Ngày 22-9, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng LHQ Khóa 80, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an Việt Nam đã phối hợp với Văn phòng LHQ về Phòng chống Ma túy và Tội phạm (UNODC) đồng tổ chức sự kiện "Con đường tới Hà Nội: Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng - Tôn vinh chủ nghĩa đa phương vì một tương lai số an toàn". 

Việt Nam giới thiệu Lễ mở ký Công ước Hà Nội tại Liên hợp quốc- Ảnh 1.

Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng các đồng chủ tọa buổi lễ. Ảnh: TTXVN

Sự kiện do Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung chủ trì, với các diễn giả khách mời đến từ Bộ Công an Việt Nam, đại diện các nước Nigeria, Trinidad & Tobago, Hà Lan, các cơ quan của LHQ và viện nghiên cứu.

Phát biểu khai mạc tại sự kiện, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh hợp tác quốc tế là điều thiết yếu trong phòng, chống tội phạm mạng và sẽ được thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới với sự ra đời của Công ước - khuôn khổ pháp lý toàn cầu đầu tiên để xử lý vấn đề này. Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh trong vai trò là nước chủ nhà tổ chức Lễ mở ký Công ước, Việt Nam mong muốn sự kiện thành một cột mốc mới trong việc củng cố chủ nghĩa đa phương nói chung và hợp tác toàn cầu chống lại các mối đe dọa an ninh mạng nói riêng.

Cùng chia sẻ quan điểm trên, Bà Ghada Waly, Phó Tổng Thư ký LHQ, Tổng Giám đốc Văn phòng LHQ về Phòng chống Ma túy và Tội phạm (UNODC), cho biết Công ước là bệ phóng để đấu tranh với tội phạm mạng. Bà nhấn mạnh Công ước là văn kiện pháp lý đầu tiên của LHQ về tư pháp hình sự sau hơn 20 năm, được thiết kế để giải quyết các hình thức tội phạm mạng khác nhau hiện tại cũng như trong tương lai. Bà cũng bày tỏ sự cảm kích trước những nỗ lực của Việt Nam trong quá trình chuẩn bị tổ chức Lễ mở ký và cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các quốc hướng tới việc phê chuẩn và thực thi Công ước hiệu quả trong thời gian tới.

Phát biểu tại sự kiện, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng công tác bảo đảm an ninh mạng và đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, trong thời gian tới sẽ ưu tiên hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nước để đảm bảo phù hợp với các quy định của Công ước, đồng thời củng cố cơ chế phối hợp liên ngành trong quá trình ký, phê chuẩn và triển khai thực thi Công ước.

Việt Nam giới thiệu Lễ mở ký Công ước Hà Nội tại Liên hợp quốc- Ảnh 3.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: TTXVN

Việt Nam giới thiệu Lễ mở ký Công ước Hà Nội tại Liên hợp quốc- Ảnh 4.

Các đồng chủ tọa, diễn giả, đại diện quốc tế tham dự buổi lễ. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nigeria, Bộ trưởng Bộ Hành chính công và Trí tuệ nhân đạo Trinidad & Tobago cùng các đại biểu chia sẻ tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương, nhấn mạnh ý nghĩa của Công ước với tư cách là khuôn khổ pháp lý toàn cầu đầu tiên trong phòng chống tội phạm mạng, đồng thời tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước.

Sự kiện "Con đường tới Hà Nội: Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng - Tôn vinh chủ nghĩa đa phương vì một tương lai số an toàn" ngày 22-9-2025 là hoạt động quan trọng nhất trong chuỗi các sự kiện quảng bá Lễ mở ký Công ước do Việt Nam và UNODC đồng tổ chức tại các khu vực trên thế giới từ đầu năm 2025. Sự kiện thu hút sự tham dự của khoảng 120 đại diện các quốc gia thành viên LHQ, tổ chức quốc tế và giới nghiên cứu.

Tin liên quan

Phó Thủ tướng nói về việc lần đầu tiên Việt Nam đăng cai lễ ký Công ước Liên hợp quốc

Phó Thủ tướng nói về việc lần đầu tiên Việt Nam đăng cai lễ ký Công ước Liên hợp quốc

(NLĐO)- Từ nay địa danh Hà Nội sẽ gắn liền với một văn kiện pháp lý quốc tế quan trọng để giải quyết một trong những thách thức của thế kỷ XXI.

Liên hợp quốc có "Công ước Hà Nội"

(NLĐO) - Hà Nội được chọn đăng cai Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về Tội phạm mạng trong năm 2025.

Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ Kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc

(NLĐO)- Tham dự Lễ kỷ niệm có 103 Nguyên thủ, 46 Thủ tướng, cùng đại diện lãnh đạo cấp cao các quốc gia thành viên Liên hợp quốc...

Liên Hợp Quốc tội phạm mạng Công ước Hà Nội Lê Hoài Trung
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo