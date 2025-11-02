Tổng tư lệnh Ukraine đích thân đến “lò lửa” Pokrovsk, chỉ huy đặc nhiệm trấn thủ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Tổng tư lệnh Ukraine đích thân đến “lò lửa” Pokrovsk, chỉ huy đặc nhiệm trấn thủ

Huệ Bình

(NLĐO) – Tình hình tại thị trấn chiến lược Pokrovsk ở miền Đông Ukraine đang đang leo thang đến mức khốc liệt.

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Syrskyi, thừa nhận các binh sĩ đang phải chiến đấu trong "điều kiện khó khăn" khi đối mặt với lực lượng Nga được huy động ồ ạt, lên tới "hàng ngàn".

Tuy nhiên, ông Syrskyi kiên quyết phủ nhận các tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga cho rằng lực lượng Ukraine đã bị bao vây hoặc phong tỏa tại Pokrovsk.

Ông khẳng định đã trực tiếp đến tiền tuyến khu vực Donetsk để nghe báo cáo từ các chỉ huy địa phương và kiểm soát tình hình.

Theo đài BBC, Pokrovsk là một trung tâm vận tải và tiếp tế quan trọng. Việc Nga chiếm được thị trấn này sẽ mở đường cho các nỗ lực kiểm soát phần còn lại của khu vực Donetsk.

Chính Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng việc bảo vệ Pokrovsk là nhiệm vụ "ưu tiên" trước mắt.

Ukraine đưa đặc nhiệm vào “lò lửa” Pokrovsk giữa áp lực của Nga - Ảnh 1.

Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết một chiến dịch toàn diện đang được tiến hành nhằm tiêu diệt và đẩy lùi các lực lượng Nga khỏi Pokrovsk. Ảnh: Facebook

Để ứng phó với tình hình nguy kịch, tướng Syrskyi xác nhận đã điều động các đơn vị tinh nhuệ, bao gồm các nhóm tổng hợp từ Lực lượng Tác chiến Đặc biệt (SOF) và Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR), để bảo vệ các tuyến đường tiếp tế chủ chốt. Các nguồn tin quân sự cho biết tất cả các tuyến đường này đều đang nằm dưới hỏa lực của Nga.

Sự xuất hiện của tướng Syrskyi cùng với Chủ tịch HUR, Kyrylo Budanov, tại tiền tuyến, được xác nhận qua các bức ảnh, là bằng chứng cho thấy quyết tâm của Kiev trong việc tổ chức một chiến dịch tổng hợp nhằm đẩy lùi và tiêu diệt lực lượng Nga khỏi Pokrovsk.

Các báo cáo về tình hình thực địa tại Pokrovsk hiện vẫn còn nhiều mâu thuẫn giữa hai bên.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã ngăn chặn thành công một nỗ lực đổ bộ bằng trực thăng của đặc nhiệm thuộc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine. Tuy nhiên, tuyên bố này đã bị phía Ukraine bác bỏ là tin giả.

Trong khi đó, các đánh giá độc lập từ các nhóm giám sát như DeepState (Ukraine) và Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) (Mỹ) ước tính rằng khoảng một nửa Pokrovsk là "vùng xám" đang tranh chấp, nơi không bên nào kiểm soát hoàn toàn.

ISW cho biết thêm lực lượng Ukraine chỉ "tiến lên một chút" trong các cuộc phản công gần đây.

Một nguồn tin quân sự ở Donetsk nói với đài BBC rằng lực lượng Ukraine không bị bao vây nhưng các tuyến tiếp tế của họ đang bị quân đội Nga tấn công. Ukraine đang tiếp tục củng cố phòng tuyến bằng cách tăng cường các đơn vị, vũ khí, thiết bị và hệ thống máy bay không người lái để giữ vững vị trí chiến lược.

Giao tranh tại Pokrovsk diễn ra trong bối cảnh tranh chấp chính trị lớn hơn. BBC nhận định việc giữ vững thị trấn này không chỉ là chiến thắng quân sự mà còn giúp Ukraine bác bỏ tuyên bố từ phía Nga rằng chiến dịch quân sự của Moscow đang thành công, một yếu tố ảnh hưởng đến sự hỗ trợ từ phương Tây, đặc biệt là Mỹ.

Tin liên quan

Ukraine chuẩn bị tập kích lớn bên trong Nga, Nga "xử lý" tên lửa Flamingo

Ukraine chuẩn bị tập kích lớn bên trong Nga, Nga "xử lý" tên lửa Flamingo

(NLĐO) - Ukraine đang chuẩn bị các cuộc tấn công tầm xa mới vào những mục tiêu quan trọng bên trong lãnh thổ Nga.

Ukraine loan tin phá hủy bệ phóng tên lửa tối mật ngay trên lãnh thổ Nga

(NLĐO) - Theo tiết lộ từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), họ phá hủy thành công một bệ phóng tên lửa mới nhất và nguy hiểm nhất ở Nga, tên lửa Oreshnik.

Điểm nóng xung đột ngày 31-10: Ukraine hứng đợt tấn công lớn, Nga phản hồi Mỹ

(NLĐO) - Tổng thống Volodymyr Zelensky nói Nga đã phóng hơn 650 UAV và 50 tên lửa khắp Ukraine, trong khi Điện Kremlin phủ nhận việc nối lại thử hạt nhân.

Nga - Ukraine phong tỏa bao vây lực lượng Nga Pokrovsk
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo