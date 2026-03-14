Thể thao

Tottenham có còn mạo hiểm với "canh bạc" Igor Tudor?

Đông Linh (theo ESPN, DM)

(NLĐO) – Hơn một tháng nắm quyền dẫn dắt Tottenham, HLV tạm quyền Igor Tudor đã và đang bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm cùng đội bóng thành London.

Được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền thay thế đồng nghiệp Thomas Frank trong bối cảnh Tottenham sa sút, Igor Tudor được kỳ vọng tạo cú hích trong ngắn hạn để cứu vãn tình hình đội bóng ở mùa giải hiện tại. 

Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược: Tottenham bốn trận toàn thua, phong độ tụt dốc và nguy cơ xuống hạng hiển hiện.

Igor Tudor không đủ khả năng vực dậy một Tottenham èo uột, thiếu ý chí

Khởi đầu ác mộng của Igor Tudor được mở màn bằng thất bại ở derby trước Arsenal, tiếp đó là những trận thua trước Fulham và Crystal Palace. Đỉnh điểm là trận thua 2-5 trước Atletico Madrid tại Champions League, nơi Spurs vỡ trận ngay từ đầu và gần như hết cơ hội đi tiếp.

Không chỉ kết quả, cách đội bóng sụp đổ cũng khiến niềm tin vào Tudor lung lay dữ dội. Tottenham đã để thủng lưới 14 bàn chỉ sau bốn trận dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Croatia, cho thấy hệ thống phòng ngự gần như mất kiểm soát.

Richarlison thất thần chứng kiến Tottenham sụp đổ 2-5 tại Madrid

Ở Premier League, tình hình còn đáng lo hơn. Tottenham hiện chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng một điểm và trải qua chuỗi trận không biết thắng dài nhất trong nhiều thập kỷ. Với một CLB vốn quen cạnh tranh trong tốp dẫn đầu, viễn cảnh rớt hạng lần đầu tiên sau nửa thế kỷ là cú sốc chưa từng có.

Khủng hoảng lực lượng càng khiến bài toán trở nên nan giải. Hàng loạt trụ cột như Cristian Romero, João Palhinha, Yves Bissouma hay Micky van de Ven vắng mặt vì chấn thương hoặc treo giò, buộc Tudor phải liên tục vá víu đội hình.

Igor Tudor bất lực với đội hình mỏng manh của Tottenham ở giai đoạn cần tăng tốc

Áp lực đè nặng lên vai chiến lược gia 47 tuổi còn đến từ chính nội bộ. Một số nguồn tin cho biết ban lãnh đạo đã bắt đầu tìm phương án thay thế, trong khi phòng thay đồ xuất hiện dấu hiệu bất ổn về chiến thuật và cách sử dụng nhân sự.

Trước chuyến làm khách đến "tử địa" Anfield gặp Liverpool đêm 15-3, Tudor buộc phải lên tiếng trấn an. Ông kêu gọi các cầu thủ từ bỏ tâm lý nạn nhân và chiến đấu thay vì than vãn. Theo ông, đội bóng đang ở thời điểm cực khó nhưng vẫn có thể xoay chuyển nếu đủ bản lĩnh.

Tuy nhiên, thời gian không đứng về phía Tottenham. Chỉ còn chưa đầy mười vòng đấu và giờ đây mỗi trận đều mang ý nghĩa sinh tử. 

Một thất bại nữa có thể đẩy Tottennham xuống khu vực "cầm đèn đỏ" — và cũng có thể kết thúc nhiệm kỳ ngắn ngủi của Tudor.

Tottenham mất kiên nhẫn với vị HLV tạm quyền

Trong bối cảnh "dầu sôi lửa bỏng", Tottenham đang đối mặt với quyết định mang tính bước ngoặt: Tiếp tục đặt niềm tin vào HLV tạm quyền hay thay tướng lần nữa để cứu con tàu sắp đắm... 

Dù lựa chọn thế nào, thời gian sẽ định đoạt không chỉ số phận của Igor Tudor mà còn cả tương lai của một trong những CLB lớn nhất nước Anh.

Tottenham đã không rời khỏi giải đấu cao nhất nước Anh trong 49 năm, sau lần rớt khỏi First Division (tiền thân của Premier League) cuối mùa giải 1976–1977. Họ giành quyền thăng hạng trở lại ở mùa 1978–1979 và trụ vững ở đỉnh cao từ đó đến nay, chuỗi thời gian bình an rất dài đối với một CLB bóng đá Anh

Tottenham thảm bại trước Atletico Madrid ở Champions League

(NLĐO) - Khởi đầu cực kỳ thuận lợi tại sân nhà Metropolitano, Atletico Madrid đánh bại Tottenham với tỉ số khó tin 5-2 ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Tottenham sụp đổ 10 phút bù giờ, thua sốc Crystal Palace sân nhà

(NLĐO) - Dẫn bàn nhưng mất người từ cuối hiệp 1 khiến Tottenham suy sụp, thua ngược Crystal Palace 1-3 tại sân nhà, nối dài chuỗi trận tệ hại đáng báo động.

Điều khoản ‘độc’ với hầu hết cầu thủ Tottenham

(NLĐO) - Các cầu thủ Tottenham sẽ bị cắt giảm tới 50% tiền lương nếu đội bóng rớt hạng phải xuống chơi tại giải Championship mùa sau.

